El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón

El Papa León XIV no necesitará más terapia después de someterse a una cirugía por un tipo ed cáncer de pulmón la semana pasada, confirmaron sus médicos en un comunicado emitido por el Vaticano el miércoles 21 de octubre.

Los resultados de los exámenes histológicos confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y la enfermedad permanece localizada, según los médicos.

“Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no se requiere ningún tratamiento adicional”, declararon el cirujano jefe del Papa, Stefano Margaritora, y su médico personal, Luigi Carbon.

Pope Leo XIV’s doctors have confirmed that the tumor removed on October 13 was a lung adenocarcinoma and that the disease was localized.



Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said on Wednesday evening that a subsequent oncological assessment has confirmed that “no… pic.twitter.com/pDotj54H3h — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

León XIV fue operado el 13 de octubre, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el Papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice estuvo hospitalizado cuatro días en el Policlínico Gemelli de Roma, hasta el 17 de octubre cuando recibió el alta en condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”, de acuerdo con el reporte médico.

El 18 de octubre, apareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.

La confirmación del diagnóstico definitivo y de que no necesitará tratamiento complementario coincide con la reanudación de sus tradicionales audiencias generales de los miércoles, suspendidas la semana pasada.

Mientras el pontífice recupera su agenda habitual, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, durante el que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.