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    Tercer triunfo consecutivo: el Betis de Pellegrini vence al Feyenoord en la Champions y luce campaña perfecta en Europa

    Con el gol de penal de Isco, el elenco verdiblanco superó por la mínima al puntero de Países Bajos, en La Cartuja. Es uno de los cinco elencos con puntaje ideal en la Fase de Liga. Además, el Ingeniero alcanzó su trigésima victoria en el certamen de clubes más importante del continente.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Isco anotó el gol de la victoria del Betis sobre Feyenoord. Foto: UEFA

    La campaña del Betis en la Champions League 26-27 está siendo histórica. Luego de la caída con el Barcelona del fin de semana, acabando con su rendimiento perfecto en La Cartuja, el cuadro andaluz lavó heridas y sumó su tercera victoria seguida en Europa. Fue 1-0 sobre Feyenoord, para alimentar el sueño continental.

    La misión para Manuel Pellegrini y compañía era sacudirse del tropezón ante los culés, pese a que todavía quedan resabios de un encuentro polémico. De hecho, el propio entrenador chileno recibió una “advertencia” de parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por sus críticas hacia el arbitraje. Mientras que el volante Facundo Bernal, expulsado tras un encontrón con Lamine Yamal (los béticos alegaban “provocación” del campeón del mundo), recibió cuatro fechas de castigo.

    Con seis puntos de seis posibles en el bolsillo, considerando que tendrá en el cierre de la Fase de Liga los partidos más difíciles (Arsenal y Bayern Múnich, ambos en enero de 2027), recibir al puntero de la Eredivisie de los Países Bajos era una oportunidad para Betis de sumar y empezar a abrochar su acceso, como mínimo, a los playoffs. Para aquel fin, el Ingeniero mandó una ofensiva estelar: Antony, Isco y Abde Ezzalzouli, detrás de Troy Parrott.

    Los verdiblancos asumieron un rol protagónico desde la tenencia y circulación del balón. La primera aproximación fue un intento de Ez Abde, quien falla en tirar un taco en el área. Además de manejar la pelota, los laterales (Bellerín y Fran García) se proyectaban hasta ser prácticamente extremos. Por lo mismo, los punteros (Antony y Abde) se cerraban para liberar los carriles.

    Si bien el equipo de Pellegrini movía bien la pelota y tenía los espacios para posicionarse en campo contrario, le faltó claridad para generar chances claras de anotar. La puntada final, a la hora de la definición, era la deuda de los andaluces. En los 29′, contó con una doble oportunidad, sin embargo tanto Parrott como Isco no pudieron vulnerar al golero Ernst. Luego, en los 32′, un remate bajo de Bartra obligó a la estirada del portero visitante.

    Antes del descanso, el líder del fútbol neerlandés, que dirige el histórico Giovani van Bronckhorst, se perdió el 1-0. En los 43′, Zechiël elevó en plena área chica, anticipando la cobertura de Fran García. Álvaro Valles estaba batido.

    Mientras el trabajo ofensivo bético pasaba necesariamente por los pies de Isco y el atrevimiento de Abde Ezzalzouli, quien no estaba en sintonía era Antony. El brasileño no generó el desequilibrio que se espera de un futbolista de sus características. Sería reemplazado en el segundo tiempo. En un encuentro que no se abría, cualquier detalle podía convertirse en la llave. Así fue.

    En los 58′, se sanciona un penal a favor del Betis por mano del zaguero St. Juste, tras un intento de remate del marroquí Abde. No hubo mayores reclamos en la visita. Al minuto siguiente, el eterno Isco Alarcón ejecutó con la jerarquía que tiene, mandó a Ernst al otro lado y colocó el 1-0 en el marcador. ¿Se dio otro partido tras el gol? Relativo. El Feyenoord esbozó una reacción y se adelantó. Durante un tramo del complemento, el local se abroqueló, para sostener el resultado.

    Pellegrini fue haciendo cambios, ya sea para refrescar piernas como para cerrar el partido con la ventaja mínima. De hecho, terminó sin centrodelantero nominal. Porque el irlandés Parrott, de opaca presentación (entró poco en juego), fue reemplazado. El colombiano Deossa quedó como el más adelantado, sin ser ariete.

    Con puntaje ideal

    Sin brillar, con lo justo, el Betis tiene rendimiento perfecto luego de tres jornadas de la Fase de Liga: nueve puntos. Ya le había ganado al Lille, en Francia, y al Porto, en Sevilla. Considerando la dificultad del calendario que resta, tener un colchón es negocio para el Ingeniero Pellegrini.

    El cuadro verdiblanco es uno de los cinco que tienen puntaje ideal en la competencia más fuerte de Europa a nivel de clubes. Los otros son PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid. También en la jornada de miércoles, los merengues de José Mourinho golearon por 4-1 al Leipzig de Martín Demichelis (otrora pupilo del chileno), en el Estadio Santiago Bernabéu, ad portas del Clásico contra el Barcelona del domingo.

    Además, el DT nacional alcanzó su trigésima victoria en Liga de Campeones. Todo es histórico en Heliópolis.

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