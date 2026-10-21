Caso Betano, Adidas, futuro de Gago y gerentes: liquidador aborda su plan en la U tras revocar al directorio de Azul Azul

Azul Azul sufrió un duro revés durante los últimos días. Eduardo Godoy, el liquidador que gestiona las acciones de Tactical Sports, decidió revocar el directorio de la concesionaria. La presidenta Cecilia Pérez, y seis miembros más de la mesa, dejarán el club en un plazo máximo de 30 días.

En entrevista con El Deportivo, el abogado, que ya estuvo en algunos procesos mediáticos, como la quiebra del Club Social y Deportivo Colo Colo, junto al síndico Juan Carlos Saffie, y el caso Factop, repasa los motivos que lo llevaron a tomar la drástica decisión con la mesa directiva. También aborda las complicaciones que ha enfrentado la institución para cerrar auspiciadores de cara a la temporada 2027. Betano, quien había ofrecido US$ 6 millones por las próximas dos temporadas, con opción de uno más, declinó de ser el main sponsor de la institución. La decisión, de paso, los metió en un lío con Adidas, que ya había impreso miles de camisetas con el estampado de la casa de apuestas.

¿Por qué decide revocar el directorio de Azul Azul?

El directorio se revocó por la dificultad que presentaba el directorio actual para poder negociar o revisar el convenio con la Universidad de Chile por el uso del nombre y las marcas. Se habían generado ciertas desconfianzas entre ambos órganos que se hacían difíciles de solucionar. Se trataron de gestionar algunos puentes para que esas desconfianzas fuesen resueltas, pero lamentablemente ninguno llegó a buen puerto.

Pero demoró casi tres meses. ¿No pecó de exceso de confianza pensando en que arreglaría un conflicto que lleva tantos años?

Bueno, uno siempre comete el error de pensar que uno es capaz de solucionar los problemas. No teníamos claridad de la profundidad de las desconfianzas, que no solamente eran profundas, sino que también eran recíprocas, lo cual generaba dificultades para poder generar entendimiento.

¿Azul Azul nunca quiso mejorar la relación con la casa de estudios?

No, no tengo esa sensación. Creo que ellos querían mejorar la relación, pero también tenían algunas consideraciones y algunas visiones que hacían difícil la posibilidad de que esa relación pudiese subsanarse.

¿Solo revoca al directorio por ese motivo? ¿No hubo desorden financiero o números que no le calzaran?

No, no. Nada de eso.

Pero su idea en el inicio era mantener el directorio hasta abril...

Sí, la idea era que el directorio se mantuviera hasta la junta ordinaria del mes de abril del próximo año, cuando ya hubiese un nuevo comprador. Pero lamentablemente, por las situaciones que ya mencioné, no fue posible. Y no hay ninguna recriminación particular a ninguno de sus integrantes, sino que simplemente por las consideraciones que he señalado de desconfianza con la universidad, se hacía muy difícil la negociación de este acuerdo.

¿Pudo hablar con Cecilia Pérez después revocar el directorio?

No, no he hablado con ella después de revocar el directorio.

Santiago, 30 de julio de 2026. La Presidenta del Azul Azul, Cecilia Perez da un punto de prensa previa a la junta de directorio por el caso Sartor en el Centro Deportivo Azul Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La Universidad de Chile lleva muchos años dejando en claro su disconformidad, pero sin tomar ningún tipo de medida concreta. ¿Realmente cree que ahora le iban a quitar el nombre al club?

Puede ser que en otros momentos haya habido pasividad de la universidad, pero en el último tiempo hubo requerimientos bien objetivos y que desatenderlos supondría una negligencia de parte nuestra. En el anterior actuar de la universidad uno podría decir que hubo pasividad, pero creo que en lo actual había que tomar cartas en el asunto. Además, porque estaba perjudicando al funcionamiento de la sociedad. Los sponsors, frente a un club cuyo nombre se encuentra en entredicho, te castigan. El club mismo se desfigura porque el club tiene una identidad, una historia y una tradición que está vinculada a la Universidad. No podíamos estar en un conflicto público con ellos, que no se podía esconder bajo la alfombra.

¿La decisión apunta a vender el club con la seguridad de que no se quitará el nombre?

Obviamente. Resulta una cuestión importante para el desarrollo del club. No se puede preparar un festejo de los 100 años si no estamos con la tranquilidad de que el nombre no está en cuestionamiento, no se puede hacer una operación de venta de sponsors si no existe tranquilidad con el uso del nombre. Por lo tanto, son todas cosas que hacían necesario resolverlo a la brevedad para poder funcionar.

¿La casa de estudios vetó a los directores de Azul Azul?

No sé si hablaría de un veto, pero no habían confianzas para poder sentarse a la mesa y poder negociar. Eso dificultaba cualquier conversación.

¿Es efectivo que usted le propuso a la mesa liderar junto a otros cuatro abogados externos la negociación con la casa de estudios?

Nosotros buscamos distintos puentes para que estas desconfianzas pudiesen ser sorteadas, sin tener que modificar el directorio. Lo que usted me está planteando no es efectivo. Había un interés de que se mandatara una comisión que estaba integrada por abogados, pero también por un ingeniero. Por distintos motivos, el directorio no estuvo de acuerdo en ninguna de esas fórmulas y la fórmula que nos planteó el día jueves pasado no nos resultaba adecuada.

¿Por qué no le pareció adecuada?

Porque planteaba una situación en la cual nosotros simplemente podíamos ir a escuchar los planteamientos de la Universidad, analizarlos y sugerir al directorio mejoras, lo cual implicaba que después de toda esta vuelta también podíamos volver con la universidad a ver y negociar cuáles eran estas mejoras cuando lo lógico es poder sentarse a la mesa con la mejor buena fe, disponibilidad y seriedad para poder tratar convenientemente los requerimientos que por lado y lado existen.

¿Es verdad que el oficial de cumplimiento de Azul Azul le dijo que su propuesta no estaba acorde a la ley?

Entendemos que el oficial de cumplimiento emitió algún pronunciamiento, pero debo señalar que no estoy de acuerdo. Considero que ninguna de las fórmulas que en su minuto se plantearon como puente tuvieron algún vicio de legalidad. Esa consideración del oficial de cumplimiento fue determinante, porque nos daba cuenta de que era tanta la desconfianza, tanto los resquemores que se suponían, que era imposible seguir con este directorio.

¿La revocación descomprime el club para una futura venta?

La venta y el directorio son cosas que no sé si están tan relacionadas, pero sí, también puede ser bueno. Lo que sí descomprime mucho la venta es tener a la brevedad posible y en las mejores condiciones una situación de tranquilidad respecto del convenio con la Universidad, que es un beneficio que no es solamente para la venta de las acciones que le pertenecen a Tactical Sport, en este caso, sino que también benefician a toda la sociedad.

Si bien la venta la están llevando adelante los bancos Landmark Alantra y Vector Capital, ¿sabe si hay interesados en adquirir el club?

O sea, hay varias personas que han manifestado su interés de recibir la información y presentarse eventualmente. Ojalá que haya muchos y que el proceso sea lo más competitivo y transparente para el mejor resultado del mismo y también para el bien de la sociedad.

¿Hay nombres vetados para participar de la operación?

A ver, no es que existan nombres vetados, sino que la ley de sociedades anónimas deportivas dispuso una modificación de que hay ciertas personas que no pueden participar.

¿Existe un plazo para realizar la venta?

Desde el comienzo dijimos que iba a demorar entre el orden de seis a ocho meses. En el mejor de los eventos, debiese estar concluida a comienzos del mes de abril del próximo año.

¿Existe un precio mínimo de venta por las acciones? Se menciona US$ 15 millones...

Hay un mínimo de precio de venta, pero que no es público por condiciones de poder conseguir una mejor negociación. Las ofertas tienen que ser superiores a eso. Si el precio no es superior, nosotros declararemos que el proceso ha fracasado y buscaremos otras vías de venta del paquete de acciones.

Se le cayó Betano y se metió en un lío con Adidas por la impresión de las camisetas. ¿Toda esta incertidumbre que rodea al club afecta al momento de cerrar auspiciadores?

Por lo mismo hemos tenido que tomar decisiones. No tenía claridad respecto de ese sponsor en particular, pero obviamente nos preocupa, porque mientras exista toda una situación de incertidumbre, obviamente esto perjudica la operación regular del club. Nuestro interés es que esto sea solucionado. Una vez que existan las claridades y las certezas del caso, esos auspiciadores o esos negocios van a volver a aparecer y la situación del club no debería complicarse más.

Foto: Photosport.

Además está el proyecto de los 100 años del club..

Claro. Un club como Universidad de Chile debe tener una celebración como se la merece. Hay mucho que celebrar.

¿Pero no se le informa de las operaciones del club?

Lo que nosotros le pedimos al club a través del directorio fue un listado bastante relevante para efectos de poder preparar un documento para que los potenciales interesados en la compra pudieran analizar, previa calificación y firmas de acuerdos de confidencialidad, qué valor iban a ofrecer por la compra del club. Esa información se solicitó en su minuto y todavía no ha sido entregada. Era una cantidad importante de documentación.

¿No se lo quisieron entregar?

No, no. Están dentro de los plazos. Es una cantidad enorme de documentación que se va gestionando durante el proceso.

¿Quiénes será sus siete directores?

No los tenemos definidos. Esta fue una decisión que se tomó en el curso de la semana pasada. Ojalá podamos tenerla a la brevedad.

¿Serán exfutbolistas? ¿Qué perfil busca?

En distintos perfiles, porque aquí se necesita gente que entienda de finanzas, de marketing, de fútbol, de publicidad, que entienda de distintas cosas. No hay un perfil definido, pero obviamente gente seria, honorable, con mucha pasión por la Universidad de Chile.

¿Usted será presidente?

Ninguna posibilidad. Yo estoy vetado. Me autoveto.

Pero podría serlo si quisiera, ¿no?

Sí, pero no creo que sea conveniente. Yo estoy gestionando la venta de las acciones y estar en el directorio es complicado porque podría existir un interés. Quiero mantenerme en mi condición de liquidador y no es de mi interés participar en el día a día de la gestión del club. Me interesa mucho que el club funcione de forma correcta.

¿Removerá a todos los gerentes del club?

No. El directorio que asuma tendrá que tomar esas decisiones. Yo no quiero estar en el día a día y el directorio que asuma obviamente tiene que hacer los análisis, pero en principio no creo que haya una necesidad de hacer un cambio. Lo más importante es poder mantener la gestión operacional del club, dar la máxima tranquilidad a los distintos funcionarios del club, al plantel de jugadores.

Es decir, el club seguirá operando de manera normal...

Claro. Se sigue planificando el 2027, se va a dar toda la facilidad para que todas las divisiones puedan seguir operando y cumpliendo sus funciones.

¿Respetará el contrato de Fernando Gago?

Claro. la idea es que continúe Fernando Gago, que tiene contrato. Seguirá todo igual. Y que los jugadores y todo el mundo que esté haciendo bien su trabajo tienen que sentirse tranquilos, porque nadie los va a cuestionar.

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