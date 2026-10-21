Presidenta del Senado y la UDI se desmarcan de defensa a Araya, a pesar de llamado a desahuciar acuerdo de gobernabilidad

Un sillón vacío y una lustrosa campanilla dorada sin dueño lucían este mediodía a la cabeza de la mesa de la Comisión de Constitución del Senado.

Luego de que el comité del Socialismo Democrático (que reúne al PS, al PPD y al Partido Liberal) decidiera remover de la presidencia de esa instancia al senador Pedro Araya (PPD) por sus acercamientos con el Gobierno, el ambiente estaba tenso al inicio de la sesión autoconvocada por los parlamentarios integrantes de esa comisión.

De hecho, antes de que el secretario de este espacio legislativo, Rodrigo Pineda, diera inicio a la reunión en nombre de “Dios y la Patria”, predominaba el silencio y los senadores asistentes casi no se cruzaban las miradas.

Primero llegaron las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), junto a su par Vlado Mirosevic (PL), quien fue designado como integrante de Constitución en reemplazo de Araya.

El mismo senador liberal fue elegido presidente de la comisión, con los votos de él y las dos legisladoras opositoras.

En contra se manifestaron los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano), quienes acusaron que este cambio, realizado a espaldas del mismo Araya y presuntamente también sin consultar a la directiva del PPD, rompía el pacto administrativo, que dispone la rotación de cupos en comisiones legislativas y también en la presidencia y la vicepresidencia del Senado.

“(Con esta votación) nos notificamos de que está desahuciado ese acuerdo. Por lo tanto, vamos a tomar las decisiones que estimamos pertinentes, tanto en la mesa del Senado en los años sucesivos, como también en las presidencias y las integraciones de las distintas comisiones. Yo creo importante que en política, más allá de lo reglamentario, se respete la palabra empeñada”, dijo Longton.

“No se está respetando la palabra. Nosotros teníamos un acuerdo a principio de año,donde todas las bancadas integrábamos, de alguna manera, algún rol en la parte administrativa del Senado, en el trabajo que se iba a hacer durante los próximos 4 años, y se decidió romper”, añadió Squella.

De prosperar la amenaza de Longton y Squella, ello pondría en riesgo la elección, en marzo de 2027, del senador Alfonso de Urresti (PS), a quien le correspondería asumir la presidencia de la Cámara Alta.

Sin piso en la derecha

No obstante, a pesar de la molestia en el oficialismo, que es compartida por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, no todos en la derecha están de acuerdo con poner en jaque el pacto de gobernabilidad a partir de un conflicto en una bancada opositora. De hecho, el otro grupo opositor, el Comité Unido (DC, PC, FA y Frevs), acordó tomar palco y no inmiscuirse en esa polémica.

De hecho, tras la sesión del martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), salió al paso del ruido de sables que generó la remoción del senador Araya, debido a sus acercamientos con el Gobierno.

Núñez tomó con cautela la escalada de declaraciones. “Esto no vulnera el acuerdo administrativo, porque el acuerdo fue respecto de los comités... Fue sin nombre y apellido el acuerdo”.

“Y luego de eso, cada comité, efectivamente, decidió quién iba a representarlos. Pero sin perjuicio de eso, quiero decir que como presidente del Senado me voy a preocupar de que ojalá esto termine bien, lo quiero decir de esa manera”, añadió.

Si bien una de las plantillas muestra que aquel pacto era nominativo en algunos casos (de hecho, aparece el nombre de Araya en la presidencia de la Comisión de Constitución), Núñez insistió en que había otro documento que estaba abierto a las definiciones de cada comité.

Consultado esta mañana por la interpretación de la presidenta de la Cámara Alta, Longton defendió que el pacto sí era nominativo en el caso de Araya y agregó que Núñez “no tenía toda la información”.

El problema de la estrategia para defender a Araya es que la bancada de la UDI también acordó en el almuerzo del martes no mezclar la pugna del Socialismo Democrático con el pacto administrativo.

“Nosotros lo planteamos desde un principio. Cada uno arregla sus temas al interior y verá cómo se rigen las presidencias en cada sector. Nosotros no nos metemos en esta discusión que existe hoy día en la oposición. Respetamos que son criterios que ellos tienen que establecer, así como no nos gustaría que ellos se metieran en decisiones que nosotros podamos tomar en el futuro”, señaló el senador y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza.

Este tema, además, fue conversado por el mismo De Urresti con sus pares Javier Macaya (UDI) —quien asumiría en la presidencia del Senado en 2028— y Núñez (RN). Ellos le transmitieron que el episodio no debiera afectar el pacto administrativo.

El acuerdo administrativo y de gobernabilidad del Senado fue precisamente el que permitió que Núñez llegara a la presidencia de la corporación en marzo de este año. Con ello, además, se estableció una rotación equitativa en las comisiones legislativas, salvo en Hacienda, que durante tres años tendrá predominio del oficialismo. Estas instancias son cruciales para fijar el ritmo de tramitación de los proyectos de ley.

Según ese acuerdo, el próximo año la presidencia del Senado recaería en un legislador del PS (De Urresti); luego, en 2028 pasaría a manos de la UDI (Macaya) y en 2029, de Evópoli (Luciano Cruz-Coke).

Por parte del Socialismo Democrático, el jefe de ese comité, Juan Luis Castro (PS), quien asistió este miércoles a la Comisión de Constitución, también expresó que, desde el punto de vista de su sector, tampoco estaba en entredicho el pacto administrativo y recordó varios episodios en que los integrantes de comisiones han sido removidos por acciones disciplinarias de sus bancadas.