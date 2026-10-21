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    Política

    Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Pedro Araya y Longton da por desahuciado acuerdo administrativo

    Por tres votos a favor, el senador liberal asumió el cupo y el liderazgo de la instancia legislativa, tras el polémico reemplazo del parlamentario PPD.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Vlado Mirosevic Pablo Vásquez R.

    El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) asumió como presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tras el polémico reemplazo del senador Pedro Araya (PPD) que decidió realizar el comité del Socialismo Democrático.

    Así este miércoles, en un tenso inicio de sesión de la instancia legislativa, el secretario de la comisión puso en votación las alternativas para presidirla, mientras la senadora Paulina Vodanovic (PS) propuso a Mirosevic y el senador Arturo Squella (REP.), como una forma de “reproche” a la salida de Araya, propuso a Andrés Longton (RN)

    Así con los tres votos de oposición (Mirosevic, Vodanovic y la comunista Claudia Pascual) y los dos en contra de los senadores oficialistas (Squella y Longton) asumió la presidencia de la instancia el legislador liberal.

    En tanto, el senador Longton pidió la palabra y sostuvo: “Yo entiendo que con su elección se formaliza el incumplimiento que se había llegado, al cumplimiento de un acuerdo formal que se había llegado en marzo de este año, que está suscrito incluso por el senador (Juan Luis) Castro, tengo su firma acá, donde se establecía que el primer año iba a tocar a la presidencia al senador Araya. Firmado por mí, por todos los jefes, sus jefes de comité, y que es parte también del acuerdo global que se llegó por las distintas comisiones, presidente, por lo tanto yo y creo que varios más nos notificamos de que estaba desahuciado ese acuerdo, y por lo tanto, al estar desahuciado ese acuerdo vamos a tomar las decisiones que estimamos pertinentes, tanto en la mesa del Senado en los años sucesivos, como también en las presidencias y integraciones de las distintas comisiones, presidente”.

    A su vez, Juan Luis Castro (PS), quien estuvo presente en la sala también pidió la palabra. “Efectivamente, aquí se ha firmado un protocolo de acuerdo que no es un protocolo que impida que ningún comité pueda efectuar los cambios dentro de su comité, como aquí ha ocurrido. Aquí nadie se ha ido a meter a casa ajena, nadie ha ido a romper el equilibrio de los cuatro años que está puesto en ese documento, ni menos una acción antirreglamentaria, porque de lo contrario habría sido rechazada por inadmisible la solicitud de reemplazo. Eso no ocurrió”, sostuvo el socialista.

    Entiendo que puede haber molestias, (Araya) se consideraba un aliado de ustedes y precisamente eso fue lo que motivó sospechas crecientes y progresivas de que había perdido el domicilio, que sí sentimos que recupera Mirosevic dentro de nuestro comité”, añadió.

    Además sostuvo que “en ningún caso aquí se altera el equilibrio de fuerzas dentro del Senado, ni mucho menos en las comisiones. Entonces yo pediría calma, que esto decante de mejor manera, no dejarnos arrastrar por una posición que yo comprendo puede ser incómoda del momento, pero que es legítima, de un comité hacer las alternancias, los cambios, como siempre ha ocurrido al interior de cada comité”.

    En tanto, Mirosevic sostuvo: “Aquí va a haber disposición de diálogo, pero no individual. Esa yo creo que es la gran diferencia. Aquí tenemos que trabajar colectivamente, se tiene que escuchar la voz de la oposición por el bien del país, pero eso no significa que vamos a negar ni la sal ni el agua, ni mucho menos como se ha dicho estos días, pero lo que sí es muy importante, es que se va a hacer un trabajo de manera colectiva con la oposición, no solo individualmente. Quizás esa es la gran diferencia con lo que habíamos visto en el último tiempo. Busquemos acuerdos, pero acuerdos grandes, no individuales puramente”.

    Más sobre:Pedro ArayaComisión de ConstituciónSenadoVlado MirosevicSocialismo Democrático

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