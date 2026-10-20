Paz Charpentier (REP): “La desaprobación del gobierno tiene que ver más con la frustración de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente”

El gobierno del Presidente José Antonio Kast atraviesa su peor momento de popularidad en encuestas, con una aprobación bajo el 30%.

La diputada Paz Charpentier, del Partido Republicano, no pierde la calma. Ella confía en que los sondeos serán favorables una vez que el Ejecutivo logre mejorar la calidad de vida de los chilenos. Enfatiza, además, que no se deben tomar decisiones en función de encuestas.

Al margen de los sondeos, invita al Partido Nacional Libertario (PNL) a pensar en formalizar su relación con el gobierno, defiende que la actual administración da la batalla cultural y reconoce que ella habría esperado que se indultara a uniformados el mismo 11 de marzo en que asumió Kast.

Agustín Laje dijo que el gobierno de Kast “no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen los que salieron quintos”. ¿Ve que Chile Vamos marca el rumbo?

El gobierno de Kast no se condiciona. Más bien lo que busca es generar una base amplia de respaldo que convoque a todos los que creen en el orden, en la libertad económica, en el trabajo, en la dignidad humana y en la justicia. Yo no recuerdo que algún partido de Chile Vamos haya condicionado su incorporación.

En libertarios temen que la administración caiga en un “Piñera III”. En republicanos se reconoce que esperaban que algunos temas fueran distintos. Por ejemplo, que se indultara desde el día uno. ¿Cuál es su visión?

Cuando uno recuerda la campaña, los temas que logró posicionar José Antonio Kast, no solamente en esta última, sino en las tres campañas a la presidencia, siempre fueron vinculadas al restablecimiento del orden y a una reactivación económica. Hoy Kast lidera este proyecto en el contexto de lo que hemos denominado un gobierno de emergencia.

20 OCTUBRE 2026 DIPUTADA PAZ CHARPENTIER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Pero también en campañas pasadas Kast hablaba, por ejemplo, de derogar el aborto. Quizás hoy en el sector hay desazón por no avanzar en una agenda tan de derecha como se esperaba.

Que hoy estemos discutiendo cómo enfrentar la crisis de inseguridad y ofrecer más oportunidades de trabajo es resultado de una batalla cultural exhaustiva que hemos dado. Ahora bien, si yo supiera que están los votos en el Congreso para garantizar debidamente el derecho a la vida, yo misma le pediría al gobierno urgencia. Pero no es así. Al menos yo estoy satisfecha con que la agenda del gobierno sea la agenda de los chilenos.

¿Ve al PNL como el aliado natural de su partido en términos ideológicos? Por sobre Chile Vamos, quizás.

Tenemos una cercanía natural con el PNL, muy especialmente porque, desde el 2019 a la fecha, hemos compartido la gran mayoría de las batallas políticas y tenemos una estupenda relación en el Congreso. Tan buena como la que tenemos también con los partidos de Chile Vamos, muy especialmente la UDI, con quien tenemos una conversación muy fluida.

¿Cómo se explica que teniendo tan buena relación con el PNL ellos hayan decidido no ser parte del gobierno?

Nadie está obligado a incorporarse al gobierno. Sin embargo, yo he visto al PNL votando a favor de las iniciativas que ha planteado el Ejecutivo. Eso me parece una constatación muy fructífera de que, al igual que los demás partidos oficialistas, están interesados en aportar genuinamente al gobierno del Presidente Kast.

¿Haría un llamado a la reflexión, tanto a libertarios como al oficialismo, para formalizar de una vez la relación con el PNL y que se incorporen? ¿O ya acepta que van a trabajar de forma separada?

Si compartimos un propósito y un orden de prioridades, a mí me parecería muy bien que el PNL pensara tal vez en la posibilidad de comprometerse con el ejecutivo de una manera tal vez más formal u orgánica.

20 OCTUBRE 2026 DIPUTADA PAZ CHARPENTIER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Entrar al gobierno?

Sí, ¿por qué no?

¿Considera que este gobierno está dando decididamente la batalla cultural? En el PNL creen que está al debe en ese aspecto.

Yo ahí tengo un matiz. Este gobierno es una muestra concreta del avance de la batalla cultural en Chile, porque parte de esa batalla cultural tenía y tiene que ver con que fuera una prioridad para la política la misma prioridad que tienen los chilenos de enfrentar la crisis de inseguridad, de generar oportunidades de empleo.

Los sondeos de opinión muestran que hoy el gobierno tiene una aprobación bajo el 30%. ¿Cómo se pretende repuntar?

Mientras nosotros no logremos generar cambios positivos concretos en la calidad de vida de los chilenos en términos de seguridad, de oportunidades de trabajo y progreso, de casa propia, de exclusión de la violencia de las escuelas y mejora sustantiva de la calidad de la educación en Chile y, en consecuencia, una reactivación de la esperanza, los niveles de aprobación del Ejecutivo no van a mejorar. Yo creo que la aprobación y desaprobación del gobierno tiene que ver más con este sentimiento de frustración y desesperanza generalizado de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente.

¿Entonces?

El desafío es mejorar la calidad de vida de los chilenos y, en consecuencia, reactivar la esperanza y, en consecuencia, los índices de aprobación del gobierno.

20 OCTUBRE 2026 DIPUTADA PAZ CHARPENTIER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Y en el corto plazo, qué queda por hacer? Algunos sugieren que indultar sería una medida efectiva para aumentar algunos puntos de aprobación.

El tema indultos para nosotros es muy importante. Quisiéramos que el gobierno actuara o hubiera actuado más rápido en esta materia. Me habría encantado que el gobierno indultara el mismo 11 de marzo, pero entiendo que esto es una atribución exclusiva del Presidente y él decidirá en qué oportunidad tomar esa decisión. Lo que sí espero es que no lo haga, y en eso confío, en función de una eventual aprobación o desaprobación en las encuestas. El Ejecutivo no debe tomar decisiones en función de las encuestas.