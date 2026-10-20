SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El temor en EE.UU. a un efecto contagio de la crisis en Francia

    El hecho de que ambos son de los países con más deuda en el mundo, además de la inflación que están viviendo ambas economías, hace temer una crisis a este lado del Atlántico.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Protesta estudiantil frente al instituto Lycée Sophie Germain en París, Francia, en octubre de 2026.

    Desde Estados Unidos miran con atención lo que está pasando en Francia: disturbios, manifestaciones por el aumento del costo de la vida, tomas de liceos y universidades, y escenas caóticas en sus más grandes ciudades. Y en Washington tienen razones para temer que la efervescencia social se contagie.

    En un artículo, el columnista de negocios de CNN, David Goldman, daba cuenta de las similitudes económicas de ambas naciones: “El país se acerca a una crisis fiscal, ya que ha gastado más de lo que puede permitirse reembolsar. El momento de pagar la factura ha llegado mucho antes de lo previsto, tras un fuerte aumento en los tipos de interés de los bonos en los últimos meses, impulsado por el incremento de los costos energéticos”.

    Según la cadena de televisión, ambos países están en un pasaje sin salida que solo aumentaría el enojo de la ciudadanía. “Aumentar los impuestos y reducir el gasto público forman parte de una posible solución, sin embargo, se trata de medidas políticamente impopulares que podrían enfurecer aún más a una ciudadanía ya de por sí indignada. Cualquier solución viable se enfrenta a un camino sumamente difícil en medio de una incierta batalla presupuestaria, dentro de un gobierno profundamente dividido”, describe el columnista de CNN.

    Manifestación estudiantil en París, Francia, en octubre de 2026.

    No son pocos los países que están enfrentando problemas a causa de su creciente deuda. En particular en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, y en general entre los países “desarrollados”, la deuda crece rápidamente. A ello se suman unos costos de financiamiento cada vez más elevados y una voluntad política insuficiente para tomar las decisiones incómodas necesarias para resolver el problema. Esta es la realidad que define la situación actual de las economías occidentales, apunta Goldman.

    Sin embargo, entre Washington y París, las semejanzas pueden ser superficiales. La tensión financiera de Francia es especialmente aguda. El riesgo de contagio en toda Europa es bajo. La vasta red de protección social pública de Francia representa una proporción mucho mayor del gasto gubernamental que la de Estados Unidos. Además, la dinámica singular de la economía norteamericana implica que Estados Unidos no corre el peligro inminente de convertirse en la próxima Francia, agrega el experto.

    Estos no son problemas nuevos: la malla de seguridad social de Europa lleva décadas “en una trayectoria insostenible”, al menos en la opinión de economistas y políticos que llevan años advirtiendo que, tarde o temprano, llegaría el momento de pagar la deuda.

    ATTA KENARE

    La guerra en Irán agravó los problemas fiscales de Occidente. Según informó la semana pasada el Fondo Monetario Internacional, desde febrero, el rendimiento promedio de los bonos soberanos a 10 años de las economías del G7 ha aumentado más de un punto porcentual, alcanzando su nivel más alto en casi 20 años.

    El FMI prevé que, para finales de la década, la carga de la deuda pública de estas siete economías supere, en conjunto, su producción económica. Sería la primera vez que esto ocurre desde la Segunda Guerra Mundial.

    La deuda pública de Francia se sitúa en torno al 119% de su PIB, el doble del objetivo establecido por la Unión Europea, mientras que su déficit presupuestario anual equivale al 5,4% de su producto interno bruto.

    “En Europa, existe un temor creciente respecto al mercado de bonos y a los tipos de interés que los gobiernos deben pagar para financiarse”, señaló Peter Taylor-Gooby, profesor de política social en la Universidad de Kent. “Hemos llegado a un punto en el que ya no es posible ignorar la situación. Si lo hacemos, nos enfrentaremos a una crisis grave”, advierte.

    Mujtaba Rahman, director gerente para Europa en Eurasia Group, señaló que Francia atraviesa una crisis de democracia liberal, una crisis de mala gestión fiscal y una crisis de desafección entre los jóvenes. “Pero la crisis fiscal es la más peligrosa: subyace a muchos de los problemas del país y amenaza con llevarlo a la ruina”, escribió el jueves en un artículo de opinión para el New York Times. “Francia, en realidad, se encuentra al borde del abismo”, aseguró.

    Estados Unidos también tiene su propia dosis de disfunción política, la cual ha contribuido a que la deuda nacional se dispare hasta los 40 billones de dólares, sin indicios de que los déficits presupuestarios vayan a ser controlados. No obstante, Estados Unidos también goza del “privilegio” que le otorga el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Esto, junto a una economía sólida impulsada por el auge del gasto en inteligencia artificial. El PIB creció un 2,2% en el segundo trimestre, y se espera que el crecimiento del tercer trimestre se acelere hasta alcanzar el 3,6%.

    La tasa de desempleo en Estados Unidos es de apenas el 4,2%, lo que indica una situación de pleno empleo, mientras que el desempleo juvenil ronda el 10%. Los salarios también han mostrado fortaleza, con un crecimiento anual cercano al 3,9%. Todo estos factores ayudan a mitigar el impacto de una inflación anual del 3,7%, según el índice de precios al consumo más reciente. Aunque dicha inflación ha erosionado los aumentos salariales, los estadounidenses siguen consumiendo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mitin de campaña celebrado en el estado de Arizona.

    Por su parte, Donald Trump no ha dudado en usar la crisis francesa como una manera de ganar puntos políticos en medio de la carrera a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. En un mitin en Kansas, el lunes, el presidente de Estados Unidos se lanzó a una larga diatriba sobre Francia, país que, según afirmó, está siendo “conquistado, saqueado e incendiado hasta los cimientos por migrantes, yihadistas y comunistas. Y no vamos a permitir que eso le ocurra a este país”.

    Más temprano ese mismo día, al hablar con los periodistas, Trump recordó una conversación que mantuvo con su homólogo francés, Emmanuel Macron: “Hace mucho tiempo le dije: ‘Estás cometiendo un gran error en Francia. Estás dejando entrar a gente de todo el mundo... París va a convertirse en una ciudad musulmana muy pronto’”.

    El lunes, el presidente escribió además en su plataforma Truth Social: “Los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!”.

    Más sobre:FranciaEstados UnidosDeuda públicaProtestasCrisisMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    “A mí me sorprende”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona al gobierno por retorno a clases en medio de alerta roja por lluvias

    La Florida mantiene suspensión de clases para este miércoles en establecimientos municipales y jardines infantiles

    Lo más leído

    1.
    Seúl anuncia la reducción de su representación diplomática en Ucrania ante disputa por soldados norcoreanos

    Seúl anuncia la reducción de su representación diplomática en Ucrania ante disputa por soldados norcoreanos

    2.
    Nieta de Robert F. Kennedy fallece a los 42 años

    Nieta de Robert F. Kennedy fallece a los 42 años

    3.
    Corea del Norte difunde imágenes como “prueba de vida” de Kim Jong-un tras rumores sobre su muerte

    Corea del Norte difunde imágenes como “prueba de vida” de Kim Jong-un tras rumores sobre su muerte

    4.
    Netanyahu reivindica la necesidad de “finalizar el trabajo” y “acabar por completo con el régimen de Irán”

    Netanyahu reivindica la necesidad de “finalizar el trabajo” y “acabar por completo con el régimen de Irán”

    5.
    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    6.
    “Es una afrenta”: la “contrarrevolución cultural” de De la Espriella causa preocupación en Colombia

    “Es una afrenta”: la “contrarrevolución cultural” de De la Espriella causa preocupación en Colombia

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias
    Chile

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda
    Negocios

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda

    Desde el crecimiento hasta el “amor a la patria”: Richard Von Appen difunde programa para competir por la CPC

    Producción de cobre: yacimientos caen 11% en promedio a septiembre, tras menor ley de mineral y efectos climáticos

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa
    Tendencias

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana

    Con recorridos de hasta 160 kilómetros: Endurance Trail reunió a más de mil competidores

    El optimismo de Hansi Flick pese a la caída del Barcelona en París: “La Champions no se gana en octubre”

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo
    Tecnología

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo

    La IA está pasando de “saber” a “hacer”

    Red Hat Summit: Connect 2026 llega a Santiago con foco en IA y soberanía digital

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo
    Cultura y entretención

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo

    Paul Bettany y la serie VisionQuest: “Me ha resultado conmovedor comprender lo que Visión significa para los fanáticos”

    José Luís Peixoto, autor portugués: “La literatura siempre es política, pero no necesita de ser siempre panfletaria”

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral
    Mundo

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    El temor en EE.UU. a un efecto contagio de la crisis en Francia

    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato
    Paula

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia