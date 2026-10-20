Lluvias en Santiago: cierran pasos bajo nivel y reportan calles anegadas en varias comunas de la RM

La acumulación de agua-lluvia en calles, avenidas y pasos bajo nivel comenzó a complicar el tránsito en distintos puntos de la Región Metropolitana durante la tarde de este martes, en medio de las intensas precipitaciones asociadas al sistema frontal.

Los reportes del Ministerio de Transportes dieron cuenta de restricciones de circulación en varias comunas, además de cruces que permanecían habilitados, pero con presencia de agua en aumento.

A las 18:34, las autoridades registraban anegamientos en distintos tramos de Camino a Melipilla, entre el sector de Ciudad Satélite y avenida Lo Espejo, en Maipú. En la misma comuna, las dificultades alcanzaban las intersecciones de Tres Poniente con Ferrocarril y de avenida Pajaritos con Rafael Riesco Bernales.

También se reportó acumulación de agua en General Bonilla con Alameda, en el inicio de la Ruta 68, en Lo Prado; en Camino El Alba con Padre Hurtado y avenida Apoquindo, en Las Condes; y en Barros Luco con avenida Pedro Aguirre Cerda, en Lampa.

Los problemas de circulación se extendían, además, a varios tramos de Gran Avenida, en El Bosque; avenida Departamental bajo Gran Avenida, en San Miguel; Santa Margarita con General Velásquez, en San Bernardo; y avenida Américo Vespucio con Diagonal Oriente, en Ñuñoa.

En La Florida, los puntos informados incluían Froilán Roa con Mirador Azul, avenida La Florida con Walker Martínez y la intersección de esa misma avenida con Diego Portales.

En Estación Central, el reporte comprendía calle Arica, entre San Alberto Hurtado y Nicasio Retamales. A su vez, en La Reina se registraba acumulación de agua en avenida Américo Vespucio con Príncipe de Gales.

Cierres de pasos bajo nivel

A las 19:07, el Ministerio de Transportes informó el cierre de dos pasos bajo nivel debido a la acumulación de agua: el de avenida Lo Espejo, entre la Ruta 5 y General Velásquez, en la comuna de Lo Espejo, y el de calle San José, a la altura de avenida Portales, en San Bernardo.

En San Miguel, el paso de avenida Departamental bajo Gran Avenida se mantenía habilitado, aunque con una acumulación de agua que iba en aumento.

La situación también obligó a cerrar la vía local de la autopista Vespucio Norte hacia el poniente, desde Camino Lo Echevers, en Quilicura. Para ese tramo, la recomendación fue utilizar la vía expresa.

A las 19:16, se sumó la suspensión del tránsito en el paso bajo nivel de avenida Berlín, bajo el paso ferroviario ubicado entre avenida Bernardo O’Higgins y Condominio Real, en Peñaflor, debido a la presencia de agua-lluvia.

Cuatro minutos después, a las 19:20, se informó que el paso bajo nivel de Carlos Dittborn, entre avenida Vicuña Mackenna y San Eugenio, en Ñuñoa, estaba habilitado. En ese punto, la acumulación de agua se encontraba bajo control mediante trabajos de una brigada municipal, aunque se llamó a los conductores a transitar con precaución.

Situación en Pirque y Peñaflor

A las 19:35, otro de los puntos reportados fue el puente San Ramón, ubicado en avenida Concha y Toro sobre el río Maipo, conexión entre Pirque y Puente Alto, donde también había acumulación de agua.

Cinco minutos más tarde, a las 19:40, se comunicó la suspensión del tránsito en el paso bajo nivel de avenida Vicuña Mackenna, en Peñaflor, igualmente por anegamiento. Como alternativa, se recomendó utilizar la ruta por Miraflores.

En Maipú, en tanto, el alcalde Tomás Vodanovic descartó que existiera riesgo de desborde del canal Santa Marta en la intersección de Camino a Melipilla con Tres Poniente, uno de los sectores donde se había informado acumulación de agua durante la tarde.