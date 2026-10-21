Gobierno descarta hasta el momento emergencias graves por sistema frontal y mantiene alerta roja en la RM

El sistema frontal que afecta a la zona central continúa en desarrollo durante la noche de este martes, con precipitaciones de mayor intensidad en sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Por lo anterior, el gobierno mantuvo la alerta roja para la Región Metropolitana y llamó a no rebajar las medidas de preparación, mientras los organismos de emergencia monitoreaban las condiciones meteorológicas, los sectores con riesgo de inundación y los procesos de evacuación.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, encabezaron una mesa técnica para revisar la evolución del evento entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, además de evaluar las afectaciones y los planes de acción desplegados en el territorio.

El subsecretario dio cuenta de una reunión sostenida durante la tarde con el Presidente de la República y los delegados presidenciales de las zonas afectadas. Según detalló, cada representante regional entregó un reporte sobre las condiciones en sus respectivos territorios y, hasta ese momento, no se habían registrado emergencias graves asociadas a las precipitaciones.

Quebradas bajo monitoreo y evacuaciones pendientes

Uno de los focos de preocupación en la capital estuvo puesto en las quebradas, debido al riesgo asociado a la acumulación de agua. Pavez indicó que, hasta el momento de la evaluación, no se observaba una afectación mayor en esos sectores y que había sensores especiales instalados en Quebrada Honda y Quebrada de Ramón.

“Hasta el momento hay una situación que se mantiene bajo control”, expresó.

En paralelo, las autoridades continuaban supervisando los perímetros de seguridad establecidos en distintos puntos de la región. En Puente Alto, la atención estaba puesta en los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

De acuerdo con el subsecretario, este último se encontraba prácticamente evacuado, mientras que en Valle Hermoso aún quedaban algunas familias.

La situación era distinta en el campamento Ribera de Río, en la comuna de Talagante, donde todavía había personas que se resistían a abandonar el lugar. Para reforzar el procedimiento, durante la tarde se envió un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), en un contexto de persistencia de las lluvias en el sector poniente de Santiago.

También se mantenía la evaluación de una eventual evacuación en el campamento Puerto Príncipe, en El Monte, a cargo de la Dirección Regional de Senapred.

A esos puntos se sumaba el perímetro de seguridad dispuesto en Las Condes, comuna hasta la que se trasladaron Alvarado y el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, para revisar en terreno el comportamiento del sistema frontal.

Pavez precisó que las medidas de resguardo se encuentran contempladas en la normativa del sistema Senapred y que su levantamiento dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas. Una vez que se cancele la alerta por precipitaciones, el delegado presidencial regional deberá evaluar la situación junto con los alcaldes y podrá dejar sin efecto los perímetros mediante una resolución.

Senapred detalla precipitaciones y afectaciones

En tanto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantenía el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes en periodos breves para la noche del martes entre Coquimbo y Maule.

Para este miércoles, el sistema debería desplazarse hacia el sur, con lluvias entre Maule y Biobío que podrían acumular entre 20 y 35 milímetros.

El pronóstico también contemplaba la posibilidad de tormentas eléctricas y rachas ocasionales de viento en ese tramo. Además, seguía vigente un aviso de la Armada por la probabilidad de nubes convectivas capaces de generar trombas marinas en sectores oceánicos y costeros entre las regiones del Maule y Los Ríos.

En cuanto a los registros de agua caída entre la medianoche y aproximadamente las 19:00, Senapred reportó 11,2 milímetros en Canela, Región de Coquimbo; 22 milímetros en la estación Torquemada, en Viña del Mar; 25,1 milímetros en Quintero, y 35 milímetros en Quillota, ambas en Valparaíso.

En la Región Metropolitana, las mediciones incluyeron 12,2 milímetros en la estación de Tobalaba, 6,5 en Quinta Normal y 28 en El Monte.

En Rancagua, Región de O’Higgins, se contabilizaron 9,1 milímetros; en Curicó, Región del Maule, 5,4; y en Chillán, Región de Ñuble, 9 milímetros.

Cebrián confirmó que la alerta roja para la Región Metropolitana seguía vigente por el evento meteorológico.

También permanecía la alerta amarilla en Coquimbo y en sectores de Valparaíso y O’Higgins por riesgo de remociones en masa. Para las demás zonas comprendidas entre O’Higgins y Los Lagos se mantenía una alerta temprana preventiva, mientras que las comunas precordilleranas de la Región Metropolitana continuaban bajo alerta roja.

En el balance de afectaciones, la directora de Senapred precisó que se habían contabilizado dos personas damnificadas y 103 albergadas en la Región Metropolitana, además de ocho personas damnificadas en la Región de Coquimbo.

Respecto de los daños en viviendas, el reporte registraba cuatro inmuebles con afectación menor -tres en Coquimbo y uno en Maule- y una vivienda destruida en la Región de Valparaíso.

Cortes de tránsito y afectaciones al transporte

Entre los problemas de infraestructura reportados en la Región Metropolitana figuraba la estación de Metro Departamental, donde el ingreso de agua provocó el rebase de una cámara de aguas servidas. Al momento del balance, los equipos trabajaban para recuperar el funcionamiento de la estación.

La acumulación de agua y el rebase de cámaras de aguas servidas también afectaron los pasos bajo nivel de avenida Lo Espejo y de calle San José, en San Bernardo.

Senapred informó, además, que algunos caminos permanecerían cerrados de manera preventiva hasta que finalizara el evento meteorológico. Entre ellos se encontraban las rutas G-455, en el sector del embalse El Yeso, y G-25, en San Gabriel, ambas en San José de Maipo; las rutas G-21 y G-251, en Lo Barnechea; y la ruta I-45, en San Fernando, Región de O’Higgins, que conecta con el sector de las Termas del Flaco.

Meteorología prevé nuevos pulsos de lluvia

El jefe de Difusión de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, confirmó que se esperaban nuevos pulsos de precipitaciones durante la noche y parte de la madrugada, asociados a sistemas que avanzaban desde el océano hacia la zona central.

El meteorólogo explicó que los registros eran dispares entre las estaciones, con acumulados cercanos a los 30 o 40 milímetros en algunos sectores y otros que apenas alcanzaban entre cinco y seis milímetros. Para el centro de Santiago, anticipó alrededor de 10 milímetros adicionales, mientras que en el sector sur de la RM podrían caer otros 15 milímetros.

Zúñiga descartó que, según el pronóstico de ese momento, se esperaran precipitaciones extremas concentradas en periodos breves. Sin embargo, advirtió que la inestabilidad continuaría durante el miércoles, con algunos chubascos, especialmente después de que las lluvias más importantes comenzaran a disminuir entre Coquimbo y O’Higgins hacia la madrugada.

Asimismo, informó que se monitoreaba una nueva condición meteorológica en el océano, frente a Puerto Montt, que avanzaría hacia la zona central durante el jueves.

Desarrollo Social activa red de albergues

La ministra de Desarrollo Social, María José Wulf, llamó a reportar los casos de personas en situación de calle expuestas a las precipitaciones y recordó que el Fono Calle funciona durante las 24 horas. A través de ese canal, explicó, se coordinan las rutas de atención que el ministerio articula con los municipios para asistir a quienes se encuentren en riesgo.

La secretaria de Estado también informó que el país cuenta con 59 albergues disponibles y que durante la jornada se había realizado un monitoreo de sus condiciones para verificar la posibilidad de habilitar sobrecupos si fuera necesario.

En caso de que las emergencias generen daños que requieran apoyo estatal, el ministerio entregará asistencia a los municipios para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento destinado a recopilar información sobre las familias afectadas.

Clases se mantienen para el miércoles

Pese a la continuidad de las precipitaciones, Pavez comunicó que el Ministerio de Educación había determinado mantener las clases para el miércoles en el tramo afectado por el sistema frontal. La instrucción general era desarrollar las actividades académicas con normalidad, aunque algunos sostenedores habían solicitado suspensiones puntuales.

Esas excepciones, explicó, debían comunicarse a través de los canales de cada establecimiento educacional.

El subsecretario reiteró que la alerta roja de la Región Metropolitana seguiría vigente mientras persistieran las principales condiciones meteorológicas registradas durante la jornada y que la evaluación de los perímetros de seguridad se realizaría una vez que la autoridad determinara el término de la alerta por precipitaciones.