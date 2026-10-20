Mineduc confirma reanudación de clases para este miércoles en cinco regiones tras sistema frontal

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que este miércoles 21 de octubre se reanudarán las clases en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, tras las suspensiones preventivas decretadas ante el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

A través de una actualización difundida a las 19.45 horas de este martes, la cartera incorporó a la Región de Valparaíso entre las zonas donde se retomarán las actividades escolares, luego de que inicialmente anunciara el retorno a clases en las otras cuatro regiones.

Cabe recordar que durante este martes se suspendieron las clases en distintas comunas del país, debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de remociones en masa asociado a las intensas precipitaciones.

En el caso de la Región Metropolitana, la suspensión afectó a diez comunas: Colina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

Asimismo, en la Región de Valparaíso, la medida alcanzó a 16 comunas, mientras que en O’Higgins afectó a doce y en Coquimbo a diez.

Casos especiales

Con la actualización, el Mineduc confirmó el retorno a clases en las cinco regiones mencionadas, aunque advirtió que podrían existir situaciones particulares en determinados establecimientos educacionales.

Por ello, la cartera llamó a las comunidades educativas a informarse directamente en sus respectivos establecimientos ante eventuales condiciones que puedan afectar el desarrollo normal de las actividades escolares.