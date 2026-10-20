SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidenta del Senado: “(Remoción de Araya) no vulnera el acuerdo administrativo”

    A pesar de que algunos parlamentarios de derecha advirtieron que ello pone en entredicho el pacto para renovar la testera del Senado, la senadora Núñez dijo que "fue sin nombre y apellido el acuerdo”.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La senadora Paulina Núñez. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Tras la sesión del martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), salió al paso del ruido de sables que generó la remoción del senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución, debido a sus acercamientos con el Gobierno.

    La medida adoptada en uso de sus facultades reglamentarias por la bancada del Socialismo Democrático tensionó al Congreso este martes, al punto de que algunos senadores del oficialismo amenazaron con romper el pacto administrativo como acto de apoyo a Araya.

    Sin embargo, Núñez tomó con cautela la escalada de declaraciones. “Esto no vulnera el acuerdo administrativo, porque el acuerdo fue respecto de los comités y comités partido, cuando un solo partido político forma un comité. Fue sin nombre y apellido el acuerdo”.

    “Y luego de eso, cada comité, efectivamente, decidió quién iba a representarlos. Pero sin perjuicio de eso, quiero decir que como presidente del Senado me voy a preocupar de que ojalá esto termine bien, lo quiero decir de esa manera”, añadió.

    Si bien una de las plantillas muestra que aquel pacto era nominativo en algunos casos (de hecho, aparece el nombre de Araya en la presidencia de la Comisión de Constitución), Núñez insistió en que había otro documento que estaba abierto a las definiciones de cada comité.

    El acuerdo administrativo y de gobernabilidad del Senado fue precisamente el que permitió que Núñez llegara a la presidencia de la corporación en marzo de este año. Con ello, además, se estableció una rotación equitativa en las comisiones legislativas, salvo en Hacienda, que durante tres años tendrá predominio del oficialismo. Estas instancias son cruciales para fijar el ritmo de tramitación de los proyectos de ley.

    Según ese acuerdo, el próximo año la presidencia del Senado recaería en un legislador del PS; luego, en 2028 pasaría a manos de la UDI y en 2029, de Evópoli.

    Sin embargo, ante la decisión del Socialismo Democrático, ejecutada por el senador Juan Luis Castro (PS), algunos parlamentarios de derecha advirtieron que ello pone en entredicho el cumplimiento del pacto cuando deba renovarse la mesa directiva.

    En uso de sus prerrogativas reglamentarias y en un papel escrito a mano, Castro le solicitó al secretario del Senado, Luis Rojas, cursar el reemplazo del senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya (PPD), por su par Vlado Mirosevic (Liberal).

    Hasta la fecha, Araya ejercía como presidente de la Comisión de Constitución, una de las instancias más estratégicas y codiciadas del Congreso, ya que por ese espacio pasan cambios al sistema de justicia, a leyes penales y a la Carta Fundamental, además de varios nombramientos, como los de ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

    Sin embargo, en su bancada existía incomodidad por los acercamientos del parlamentario de Antofagasta con La Moneda. Por lo tanto, con esta jugada —que fue realizada a espaldas del senador PPD—, la oposición espera recuperar la mayoría de esta comisión ante votaciones importantes en las próximas semanas, como, por ejemplo, la recién presentada reforma constitucional de seguridad, la insistencia por la rechazada reforma migratoria y el cambio a la ley de responsabilidad penal adolescente.

    Más sobre:CongresoSenadoPaulina NúñezPedro ArayaComisión de Constitución

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    “A mí me sorprende”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona al gobierno por retorno a clases en medio de alerta roja por lluvias

    La Florida mantiene suspensión de clases para este miércoles en establecimientos municipales y jardines infantiles

    Lo más leído

    1.
    El encendido intercambio entre Arrau y Barros en el chat de ministros por el 18-O

    El encendido intercambio entre Arrau y Barros en el chat de ministros por el 18-O

    2.
    La despedida de Arenas de la USS: sus reflexiones sobre Pinochet, la transición y la derecha antes de asumir como subsecretario vocero

    La despedida de Arenas de la USS: sus reflexiones sobre Pinochet, la transición y la derecha antes de asumir como subsecretario vocero

    3.
    Juan Luis Castro y remoción de Pedro Araya: “Que se alegue desconocimiento o un hecho inconsulto no es fiel a la verdad”

    Juan Luis Castro y remoción de Pedro Araya: “Que se alegue desconocimiento o un hecho inconsulto no es fiel a la verdad”

    4.
    Senado aprueba a Marcela Sabat y Pedro Huichalaf como nuevos miembros del directorio de TVN

    Senado aprueba a Marcela Sabat y Pedro Huichalaf como nuevos miembros del directorio de TVN

    5.
    La resistencia que se activó en el Congreso por el proyecto que habilita a sesionar en Santiago

    La resistencia que se activó en el Congreso por el proyecto que habilita a sesionar en Santiago

    6.
    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias
    Chile

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda
    Negocios

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda

    Desde el crecimiento hasta el “amor a la patria”: Richard Von Appen difunde programa para competir por la CPC

    Producción de cobre: yacimientos caen 11% en promedio a septiembre, tras menor ley de mineral y efectos climáticos

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa
    Tendencias

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana

    Con recorridos de hasta 160 kilómetros: Endurance Trail reunió a más de mil competidores

    El optimismo de Hansi Flick pese a la caída del Barcelona en París: “La Champions no se gana en octubre”

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo
    Tecnología

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo

    La IA está pasando de “saber” a “hacer”

    Red Hat Summit: Connect 2026 llega a Santiago con foco en IA y soberanía digital

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo
    Cultura y entretención

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo

    Paul Bettany y la serie VisionQuest: “Me ha resultado conmovedor comprender lo que Visión significa para los fanáticos”

    José Luís Peixoto, autor portugués: “La literatura siempre es política, pero no necesita de ser siempre panfletaria”

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral
    Mundo

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    El temor en EE.UU. a un efecto contagio de la crisis en Francia

    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato
    Paula

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia