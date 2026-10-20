Presidenta del Senado: “(Remoción de Araya) no vulnera el acuerdo administrativo”

Tras la sesión del martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), salió al paso del ruido de sables que generó la remoción del senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución, debido a sus acercamientos con el Gobierno.

La medida adoptada en uso de sus facultades reglamentarias por la bancada del Socialismo Democrático tensionó al Congreso este martes, al punto de que algunos senadores del oficialismo amenazaron con romper el pacto administrativo como acto de apoyo a Araya.

Sin embargo, Núñez tomó con cautela la escalada de declaraciones. “Esto no vulnera el acuerdo administrativo, porque el acuerdo fue respecto de los comités y comités partido, cuando un solo partido político forma un comité. Fue sin nombre y apellido el acuerdo”.

“Y luego de eso, cada comité, efectivamente, decidió quién iba a representarlos. Pero sin perjuicio de eso, quiero decir que como presidente del Senado me voy a preocupar de que ojalá esto termine bien, lo quiero decir de esa manera”, añadió.

Si bien una de las plantillas muestra que aquel pacto era nominativo en algunos casos (de hecho, aparece el nombre de Araya en la presidencia de la Comisión de Constitución), Núñez insistió en que había otro documento que estaba abierto a las definiciones de cada comité.

El acuerdo administrativo y de gobernabilidad del Senado fue precisamente el que permitió que Núñez llegara a la presidencia de la corporación en marzo de este año. Con ello, además, se estableció una rotación equitativa en las comisiones legislativas, salvo en Hacienda, que durante tres años tendrá predominio del oficialismo. Estas instancias son cruciales para fijar el ritmo de tramitación de los proyectos de ley.

Según ese acuerdo, el próximo año la presidencia del Senado recaería en un legislador del PS; luego, en 2028 pasaría a manos de la UDI y en 2029, de Evópoli.

Sin embargo, ante la decisión del Socialismo Democrático, ejecutada por el senador Juan Luis Castro (PS), algunos parlamentarios de derecha advirtieron que ello pone en entredicho el cumplimiento del pacto cuando deba renovarse la mesa directiva.

En uso de sus prerrogativas reglamentarias y en un papel escrito a mano, Castro le solicitó al secretario del Senado, Luis Rojas, cursar el reemplazo del senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya (PPD), por su par Vlado Mirosevic (Liberal).

Hasta la fecha, Araya ejercía como presidente de la Comisión de Constitución, una de las instancias más estratégicas y codiciadas del Congreso, ya que por ese espacio pasan cambios al sistema de justicia, a leyes penales y a la Carta Fundamental, además de varios nombramientos, como los de ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en su bancada existía incomodidad por los acercamientos del parlamentario de Antofagasta con La Moneda. Por lo tanto, con esta jugada —que fue realizada a espaldas del senador PPD—, la oposición espera recuperar la mayoría de esta comisión ante votaciones importantes en las próximas semanas, como, por ejemplo, la recién presentada reforma constitucional de seguridad, la insistencia por la rechazada reforma migratoria y el cambio a la ley de responsabilidad penal adolescente.