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    Con recorridos de hasta 160 kilómetros: Endurance Trail reunió a más de mil competidores

    La competencia reunió a corredores nacionales y extranjeros en la Región Metropolitana.

     
    Con recorridos de hasta 160 kilómetros: Endurance Trail reunió a más de mil competidores.

    Una nueva edición del The North Face Endurance Trail se realizó durante el fin de semana en la Región Metropolitana, con la participación de más de mil corredores. La competencia tuvo como punto de encuentro el Parque Outlife Pie Andino y contempló recorridos por los cerros Reinoso, Las Antenas, Pie Andino y Camino Chaguay.

    La prueba más extensa fue la de 160 kilómetros, que comenzó el viernes y se prolongó por más de un día. En la categoría masculina, Santiago Margozzini obtuvo el primer lugar con un registro de 25 horas, 27 minutos y 6 segundos, mientras que Viviana Loncopan ganó la categoría femenina con un tiempo de 34 horas, 26 minutos y 43 segundos.

    Tras completar el recorrido, Margozzini se refirió a las dificultades que enfrentó durante la competencia. “Tuve momentos malos donde pensé en retirarme, pero hay que seguir. La carrera es muy larga, pero después de un momento malo tendrás un momento bueno y podrás darle la vuelta. Lo importante es persistir”, señaló.

    En la distancia de 80 kilómetros, la alemana Ida Sophie Hegemann se quedó con el primer puesto femenino tras completar el recorrido en 10 horas, 29 minutos y 30 segundos. En hombres, el chileno Francisco Pino consiguió la victoria con una marca de 10 horas, 44 minutos y 31 segundos.

    Por su parte, en los 50 kilómetros, Adriano Córdova ganó la categoría masculina con un tiempo de 4 horas, 48 minutos y 16 segundos. En la competencia femenina, Leonor Calvo alcanzó el primer lugar tras registrar 5 horas, 54 minutos y 45 segundos.

    En los 25 kilómetros, ambos triunfos quedaron en manos de representantes nacionales. Fernando Rojas se impuso en la categoría masculina con 2 horas, 27 minutos y 10 segundos, mientras que María José Saavedra ganó entre las mujeres con un tiempo de 3 horas, 5 minutos y 7 segundos.

    La programación también incluyó una carrera de 10 kilómetros. Las largadas de las distintas distancias se distribuyeron entre el viernes y el sábado, con horarios diferenciados para cada categoría.

    “Esta versión 2026 del Endurance Trail demostró que este deporte sigue tomando protagonismo en la comunidad de trail runners. Sin duda es uno de los eventos más esperados, atrayendo a atletas de distintos lugares de Chile y el mundo, elevando el nivel de la disciplina en nuestro país”, dijo Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face Chile.

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