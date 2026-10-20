La Copa Chile suma otra suspensión: el mal tiempo obliga a postergar la revancha entre la U y Antofagasta

El partido entre la U y Deportes Antofagasta, programado para este miércoles a las 19 horas en el estadio Santa Laura, fue suspendido debido a las condiciones climáticas en la Región Metropolitana. El encuentro correspondía a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. El duelo será reagendado.

La serie, por ahora, está 2-0 a favor del cuadro nortino, que ganó la ida disputada en el estadio Calvo y Bascuñán. Bastián Tapia y José Bandez anotaron los goles del equipo de Luis Marcoleta. Universidad de Chile necesita remontar esa diferencia para seguir en competencia. El clasificado enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Antofagasta venció a la U en la ida. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

La suspensión se produce tras otros cambios de programación. Colo Colo y Deportes Puerto Montt debían completar este martes los 45 minutos pendientes de la revancha en el estadio Monumental. Ese partido había sido interrumpido el 6 de octubre, al término del primer tiempo, por el estado de la cancha tras las lluvias. Su reanudación también fue suspendida, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana no autorizara el encuentro por una alerta de posibles tormentas eléctricas.

Horas antes de anunciar la postergación, en entrevista con CNN, Germán Codina, delegado presidencial de la RM, expuso su postura respecto a los enfrentamientos que estaban previstos para esta semana en Santiago. “Me parece contradictorio que estemos suspendiendo las clases en 10 comunas para cuidar la integrar de las personas, pero en la comuna del lado se permita un partido de fútbol de 12 mil personas”, dijo.

La U también registra una suspensión durante esta edición del certamen. El 24 de septiembre, su partido ante Everton en Sausalito, por la ida de los octavos de final, se detuvo en el minuto 82, pero en esa instancia fue por el lanzamiento de pirotecnia. El tiempo restante se jugó en el Estadio Nacional, sin público. Ese mismo día se disputó la vuelta, que terminó con el equipo de Fernando Gago avanzando.