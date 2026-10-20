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    Concierto de fútbol y goles en París: PSG golea a Barcelona por la Champions League en el mejor partido de la temporada

    Los parisinos golpearon en los momentos precisos para vencer 4-2 a un equipo que había ganado todos sus duelos en la temporada. Un 4-2 mentiroso de lado y lado, recital en toda su extensión que tuvo a ambos arqueros como figura.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    PSG golea a Barcelona por la Champions League en el mejor partido de la temporada. FOTO: UEFA.

    Nadie se puede haber ido desilusionado del Parque de los Príncipes de París. El local PSG y el Barcelona protagonizaron el partido más espectacular de la temporada. Seis goles por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League, donde el campeón golpeó en los momentos precisos para golear 4-2 a los catalanes, quienes habían ganado todos sus duelos, tanto locales como internacionales.

    Suena hasta manido decirlo, pero en la Ciudad Luz se midieron los dos mejores equipos del planeta, al menos en la actualidad. Una pléyade de jugadores top, de lado y lado, que no deseñan el juego colectivo.

    De ninguna manera defraudaron las expectativas que se cifraron en la previa, en un inicio lleno de atrevimiento e intensidad, la misma que mostraron los locales que ejercieron una presión constante, ante un equipo catalán poco acostumbrado a ceder el protagonismo.

    Antes del minuto y medio de juego, el pressing galo ya había dado réditos ante la pérdida de Pedri, antes del potente remate del georgiano Khvicha Kvaratskhelia que dio en la base del vertical. En los instantes siguientes, el anfitrión no cejó en sus intenciones y el mismo volante culé volvió a perder en la salida, pero ni Ousmane Démbelé y tampoco Désiré Doué pudieron capitalizarlo en gol.

    Tras esos 10 minutos de agobio, los dirigidos de Hansi Flick se sintieron más cómodos. Pedri tomó el rol de creador y el fútbol directo de los hispanos equilibró el trámite. A los 11’, Pau Cubarsí ganó en el segundo palo y cruzó para Anthony Gordon, quien no logró definir en la boca del arco.

    Porque el problema estaba planteado: cualquier pérdida en la salida era un verdadero riesgo para el contrario, frente a la enorme calidad de talento en ambos clubes. A los 21’, una jugada combinada entre Gordon y Raphinha dejó el brasileño, pero el meta ruso Matvey Safonov estuvo notable para evitar la caída.

    Entonces, comenzó a sobresalir la figura del otro meta, el hispano Joan García. El catalán protagonizó tres claras salvadas, las últimas dos en jugadas consecutivas. A los 25’, Joao Neves dejó solo al recién ingresado Ferran Torres (entró por una dolencia muscular de Démbelé, lo mimos pasaría luego con Olmo en el lado contrario), pero su remate a quemarropa fue repelido por el meta del Barcelona.

    En la media hora, el exarquero del Espanyol salvó su portería de forma consecutiva. Primero, con otra espectacular acción contra Torres y, luego, desarmó las intenciones de Kvaratskhelia en dos tiempos para mantener el cero.

    Pero la frontera entre la genialidad y el error era demasiado permeable. Así lo entendió el desaparecido Lamine Yamal, quien perdió torpemente en la salida para dejar el balón en los pies de Neves. El portugués cedió para Doué, quien definió desde el borde del área para el 1-0, a los 38’.

    Los hispanos sintieron el golpe y estuvieron próximos al empate. Fermín se fue solo ante el arco francés, pero Safonov estuvo notable para evitar el empate. Cuando el duelo se iba en la primera parte, García volvió a negarle el tanto al georgiano.

    Contundencia

    Tal como ocurrió la semana pasada en la goleada 4-2 en casa de Manchester City, el PSG no pudo mantener la intensidad en el comienzo de la segunda parte. Entonces, el equipo culé comenzó a encontrar más espacios para generar su juego.

    Y no demoró en conseguir el empate. A los 55’, la media vuelta de Fermín en la mitad de la cancha permitió asistir a Xavi Espart, el lateral de 19 años no dudó en enfrentar al meta ruso y le pegó fuerte para el 1-1.

    Eran el mejor pasaje de los hispanos. Sin embargo, ni Raphinha y tampoco Gavi pudieron derrotar al meta local, quien sacó con los pies en extremo. Es más, Joao Cancelo también se atrevió, pero Safonov volvió a ganar.

    Despertó el cuadro parisino. Ferran volvió a perder ante Joan García y la pelota se fue al tiro de esquina, el mismo que cayó justo en la cabeza de Lucas Hernández, quien le ganó a Gordon para dejar el marcador 2-1, a los 72’.

    Siete minutos más tarde, el amor propio de Lamine Yamal pudo más que su discreta jornada. El candidato al Balón de Oro ganó en la derecha del ataque catalán y definió con fuerza al primer palo del desconcertado golero de los parisinos.

    Sin embargo, los dirigidos de Luis Enrique no se querían ir con solo un empate. De esa manera también lo comprendió el portugués Vitinha, quien aprovechó una pelota en el borde del área para conseguir el 3-2, a los 81’.

    Conquista que desarmó a Barcelona. A cuatro minutos del final, Achraf Hakimi lo resolvió en el final. El polifuncional jugador marroquí se internó en el área visitante y centró raso para que Fabián Ruiz empujara la pelota en el segundo palo, así conseguir el 4-2 que acabó con el invicto culé.

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