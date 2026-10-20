Senador Araya cuestiona su salida de la Comisión de Constitución: “El Socialismo Democrático pasó a ser el socialismo autoritario”

Visiblemente molesto el senador Pedro Araya (PPD) cuestionó este martes la decisión del comité de senadores del Socialismo Democrático de sustituirlo de la Comisión de Constitución del Senado, esto como consecuencia del acuerdo que logró con el gobierno por la nueva propuesta en la reforma constitucional de seguridad.

Araya quien fue reemplazado en la instancia por el senador del Partido Liberal Vlado Mirosevic, apuntó sus dardos contra el jefe de la bancada de senadores: el socialista Juan Luis Castro.

“El senador Juan Luis Castro debe explicar las verdaderas razones de mi salida de la Comisión de Constitución. Una decisión tomada a mis espaldas, sin tener la valentía de comunicármela de frente”, sostuvo.

Asimismo, se preguntó: ¿Qué le incomoda tanto de una reforma para enfrentar al crimen organizado? Otros senadores socialistas, como la senadora (Paulina) Vodanovic, dialogan y negocian con el gobierno permanentemente, pero cuando yo construyo acuerdos en seguridad, se me sanciona. Si buscar acuerdos para combatir la delincuencia se convirtió en un pecado político, algunos han perdido completamente el rumbo".

Cabe mencionar que más temprano, en el programa Desde la Redacción, Castro aseguró que está decisión fue consultada al PPD y que incluso, el subjefe de la bancada Ricardo Celis, firmó el documento para la salida.

En el propio Congreso, Araya manifestó además que: “ Parece que el Socialismo Democrático dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el socialismo autoritario , donde pensar distinto tiene sanciones, no responder a los intereses de alguno tiene sanciones, y creo que esa es una muy mala señal para la unidad del progresismo; creo que se ha retrocedido”, criticó.

Además, aseguró que el presidente de su partido, el diputado Raúl Soto (PPD) quien sostuvo que la decisión ers una “afrenta” manifestó su sorpresa con la decisión.

“Me manifestó la sorpresa por la decisión que tomó unilateralmente el Partido Socialista; entiende que esto es una afrenta para el PPD porque en ningún minuto se conversó con la directiva del PPD, tampoco se le informó a él como presidente del partido, y entiende que esto también pone en riesgo la unidad de la oposición porque tenemos un partido que parece que tiene algunos intereses personales que no quiere revelar cuáles son, poniendo en riesgo la unidad”, sostuvo el legislador.