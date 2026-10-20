SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senador Araya cuestiona su salida de la Comisión de Constitución: “El Socialismo Democrático pasó a ser el socialismo autoritario”

    “El senador Juan Luis Castro debe explicar las verdaderas razones de mi salida (...). Una decisión tomada a mis espaldas, sin tener la valentía de comunicármela de frente”, emplazó el legislador PPD.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    22-06-2026 PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Visiblemente molesto el senador Pedro Araya (PPD) cuestionó este martes la decisión del comité de senadores del Socialismo Democrático de sustituirlo de la Comisión de Constitución del Senado, esto como consecuencia del acuerdo que logró con el gobierno por la nueva propuesta en la reforma constitucional de seguridad.

    Araya quien fue reemplazado en la instancia por el senador del Partido Liberal Vlado Mirosevic, apuntó sus dardos contra el jefe de la bancada de senadores: el socialista Juan Luis Castro.

    “El senador Juan Luis Castro debe explicar las verdaderas razones de mi salida de la Comisión de Constitución. Una decisión tomada a mis espaldas, sin tener la valentía de comunicármela de frente”, sostuvo.

    Asimismo, se preguntó: ¿Qué le incomoda tanto de una reforma para enfrentar al crimen organizado? Otros senadores socialistas, como la senadora (Paulina) Vodanovic, dialogan y negocian con el gobierno permanentemente, pero cuando yo construyo acuerdos en seguridad, se me sanciona. Si buscar acuerdos para combatir la delincuencia se convirtió en un pecado político, algunos han perdido completamente el rumbo".

    Cabe mencionar que más temprano, en el programa Desde la Redacción, Castro aseguró que está decisión fue consultada al PPD y que incluso, el subjefe de la bancada Ricardo Celis, firmó el documento para la salida.

    En el propio Congreso, Araya manifestó además que: “Parece que el Socialismo Democrático dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el socialismo autoritario, donde pensar distinto tiene sanciones, no responder a los intereses de alguno tiene sanciones, y creo que esa es una muy mala señal para la unidad del progresismo; creo que se ha retrocedido”, criticó.

    Además, aseguró que el presidente de su partido, el diputado Raúl Soto (PPD) quien sostuvo que la decisión ers una “afrenta” manifestó su sorpresa con la decisión.

    “Me manifestó la sorpresa por la decisión que tomó unilateralmente el Partido Socialista; entiende que esto es una afrenta para el PPD porque en ningún minuto se conversó con la directiva del PPD, tampoco se le informó a él como presidente del partido, y entiende que esto también pone en riesgo la unidad de la oposición porque tenemos un partido que parece que tiene algunos intereses personales que no quiere revelar cuáles son, poniendo en riesgo la unidad”, sostuvo el legislador.

    Más sobre:Pedro ArayaJuan Luis CastroComisión de Constitución

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    “A mí me sorprende”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona al gobierno por retorno a clases en medio de alerta roja por lluvias

    La Florida mantiene suspensión de clases para este miércoles en establecimientos municipales y jardines infantiles

    Lo más leído

    1.
    El encendido intercambio entre Arrau y Barros en el chat de ministros por el 18-O

    El encendido intercambio entre Arrau y Barros en el chat de ministros por el 18-O

    2.
    La despedida de Arenas de la USS: sus reflexiones sobre Pinochet, la transición y la derecha antes de asumir como subsecretario vocero

    La despedida de Arenas de la USS: sus reflexiones sobre Pinochet, la transición y la derecha antes de asumir como subsecretario vocero

    3.
    Juan Luis Castro y remoción de Pedro Araya: “Que se alegue desconocimiento o un hecho inconsulto no es fiel a la verdad”

    Juan Luis Castro y remoción de Pedro Araya: “Que se alegue desconocimiento o un hecho inconsulto no es fiel a la verdad”

    4.
    Senado aprueba a Marcela Sabat y Pedro Huichalaf como nuevos miembros del directorio de TVN

    Senado aprueba a Marcela Sabat y Pedro Huichalaf como nuevos miembros del directorio de TVN

    5.
    La resistencia que se activó en el Congreso por el proyecto que habilita a sesionar en Santiago

    La resistencia que se activó en el Congreso por el proyecto que habilita a sesionar en Santiago

    6.
    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias
    Chile

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda
    Negocios

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda

    Desde el crecimiento hasta el “amor a la patria”: Richard Von Appen difunde programa para competir por la CPC

    Producción de cobre: yacimientos caen 11% en promedio a septiembre, tras menor ley de mineral y efectos climáticos

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa
    Tendencias

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana

    Con recorridos de hasta 160 kilómetros: Endurance Trail reunió a más de mil competidores

    El optimismo de Hansi Flick pese a la caída del Barcelona en París: “La Champions no se gana en octubre”

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo
    Tecnología

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo

    La IA está pasando de “saber” a “hacer”

    Red Hat Summit: Connect 2026 llega a Santiago con foco en IA y soberanía digital

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo
    Cultura y entretención

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo

    Paul Bettany y la serie VisionQuest: “Me ha resultado conmovedor comprender lo que Visión significa para los fanáticos”

    José Luís Peixoto, autor portugués: “La literatura siempre es política, pero no necesita de ser siempre panfletaria”

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral
    Mundo

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    El temor en EE.UU. a un efecto contagio de la crisis en Francia

    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato
    Paula

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia