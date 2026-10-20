Chile lidera por cuarta vez el Índice Latinoamericano de IA, pero muestra brechas en GPU y adopción empresarial

Chile volvió a encabezar el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), completando así su cuarto año consecutivo en el primer lugar de la medición.

En la edición 2026, presentada este martes por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país obtuvo 71,4 puntos, por sobre Brasil (68,4) y Uruguay (67,0), sus más cercanos perseguidores.

A este grupo de “pioneros”, que superan los 60 puntos del indicador, les siguen 10 países “adoptantes”, encabezados por Colombia (56,8), Costa Rica (56,0) y Argentina (55,6), y siete “exploradores”, con ecosistemas en etapas iniciales. (Ver tabla al final)

Chile lidera en IA en Latinoamérica

El índice evalúa 20 países a través de 126 subindicadores.

Según el informe, Chile encabeza dos de las tres dimensiones del índice: factores habilitantes, con 63,5 puntos, e investigación, desarrollo y adopción, con 73,7. En gobernanza obtiene 80,8 puntos, por debajo de Brasil (89,5).

El país registra además la mayor producción de publicaciones científicas en IA de la región, con 41,9 por millón de habitantes, y el ecosistema de datos mejor evaluado (77,6 puntos).

Desafíos de Chile

Pero el ILIA también consigna los puntos débiles del país. El primero es la capacidad de cómputo: Chile concentra apenas el 2,1% de las 17.330 GPU instaladas en los clústers analizados en la región, frente al 87,7% de Brasil. Medido por habitante, eso sí, el país dispone de 18 GPU por millón, por sobre el promedio regional de 8,5 y detrás de Brasil (71,4) y Ecuador (39,8).

El segundo es la adopción empresarial de la IA, que en Chile se estima en 13,5%. La cifra supera el promedio simple regional de 9,1%, pero el informe advierte que en toda la región esa adopción “se encuentra todavía en una etapa temprana”.

A ello suma un gasto en investigación y desarrollo (I+D) de 0,39% del PIB, algo por sobre el promedio regional de 0,31% pero lejos del 1,19% de Brasil, y la ausencia de un presupuesto definido para la estrategia nacional de IA, algo que solo Brasil y Colombia tienen.

En el lanzamiento, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, sostuvo que “como instrumento, el índice nos da muchas oportunidades. Las conclusiones nos ayudan a retomar como gobierno medidas muy claras sobre cómo usar los recursos , qué políticas públicas debemos incentivar”.

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia y Tecnología.

La brecha del cómputo

Por primera vez, el índice incluyó una comparación con cinco países de fuera de la región (Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur), y es en cómputo donde aparecen las mayores diferencias: esas naciones disponen, en promedio, de cerca de 29 veces más GPU por millón de habitantes que América Latina y el Caribe.

Además, Brasil reúne el 92% de la capacidad de procesamiento regional, mientras Chile llega al 2,2%.

El investigador principal de CENIA, Pablo Barceló, explicó que “las capacidades están distribuidas. Pero en conjunto podemos hacer mucho más. Hay capacidades para compartir energías renovables, hay potencial para compartir cómputo, talento y datos”.

El informe menciona como ejemplo la segunda versión del modelo Latam-GPT, que Brasil y Chile acordaron entrenar en conjunto, combinando capacidad de cómputo y equipos técnicos.

Empresas, el otro desafío

En adopción productiva, el 27,6% de las grandes empresas de América Latina y el Caribe utiliza IA, proporción que cae al 12,8% entre las medianas y al 6,8% entre las pequeñas.

En los cinco países de la comparación extrarregional, esas cifras llegan a 66%, 41% y 24%, respectivamente. En la subdimensión de adopción, que considera el uso entre personas, empresas y organismos públicos, Chile marca 74 puntos y queda segundo, detrás de Brasil (79).

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar, advirtió que “una incorporación pasiva no solo puede profundizar dependencias, sino incluso ampliar las brechas y desigualdades existentes en la región”.