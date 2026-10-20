SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Chile lidera por cuarta vez el Índice Latinoamericano de IA, pero muestra brechas en GPU y adopción empresarial

    El país obtuvo 71,4 puntos en la edición 2026 del ILIA, elaborado por CENIA y la Cepal. Sin embargo, el informe identifica como desafíos que Chile concentra el 2,1% de las GPU de la región y que la adopción de IA en sus empresas se estima en 13,5%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Chile lidera el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA). Tendencias / La Tercera

    Chile volvió a encabezar el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), completando así su cuarto año consecutivo en el primer lugar de la medición.

    En la edición 2026, presentada este martes por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país obtuvo 71,4 puntos, por sobre Brasil (68,4) y Uruguay (67,0), sus más cercanos perseguidores.

    A este grupo de “pioneros”, que superan los 60 puntos del indicador, les siguen 10 países “adoptantes”, encabezados por Colombia (56,8), Costa Rica (56,0) y Argentina (55,6), y siete “exploradores”, con ecosistemas en etapas iniciales. (Ver tabla al final)

    Chile lidera en IA en Latinoamérica

    El índice evalúa 20 países a través de 126 subindicadores.

    Según el informe, Chile encabeza dos de las tres dimensiones del índice: factores habilitantes, con 63,5 puntos, e investigación, desarrollo y adopción, con 73,7. En gobernanza obtiene 80,8 puntos, por debajo de Brasil (89,5).

    El país registra además la mayor producción de publicaciones científicas en IA de la región, con 41,9 por millón de habitantes, y el ecosistema de datos mejor evaluado (77,6 puntos).

    Desafíos de Chile

    Pero el ILIA también consigna los puntos débiles del país. El primero es la capacidad de cómputo: Chile concentra apenas el 2,1% de las 17.330 GPU instaladas en los clústers analizados en la región, frente al 87,7% de Brasil. Medido por habitante, eso sí, el país dispone de 18 GPU por millón, por sobre el promedio regional de 8,5 y detrás de Brasil (71,4) y Ecuador (39,8).

    El segundo es la adopción empresarial de la IA, que en Chile se estima en 13,5%. La cifra supera el promedio simple regional de 9,1%, pero el informe advierte que en toda la región esa adopción “se encuentra todavía en una etapa temprana”.

    A ello suma un gasto en investigación y desarrollo (I+D) de 0,39% del PIB, algo por sobre el promedio regional de 0,31% pero lejos del 1,19% de Brasil, y la ausencia de un presupuesto definido para la estrategia nacional de IA, algo que solo Brasil y Colombia tienen.

    En el lanzamiento, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, sostuvo que “como instrumento, el índice nos da muchas oportunidades. Las conclusiones nos ayudan a retomar como gobierno medidas muy claras sobre cómo usar los recursos, qué políticas públicas debemos incentivar”.

    Ximena Lincolao, ministra de Ciencia y Tecnología.

    La brecha del cómputo

    Por primera vez, el índice incluyó una comparación con cinco países de fuera de la región (Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur), y es en cómputo donde aparecen las mayores diferencias: esas naciones disponen, en promedio, de cerca de 29 veces más GPU por millón de habitantes que América Latina y el Caribe.

    Además, Brasil reúne el 92% de la capacidad de procesamiento regional, mientras Chile llega al 2,2%.

    El investigador principal de CENIA, Pablo Barceló, explicó que “las capacidades están distribuidas. Pero en conjunto podemos hacer mucho más. Hay capacidades para compartir energías renovables, hay potencial para compartir cómputo, talento y datos”.

    El informe menciona como ejemplo la segunda versión del modelo Latam-GPT, que Brasil y Chile acordaron entrenar en conjunto, combinando capacidad de cómputo y equipos técnicos.

    Empresas, el otro desafío

    En adopción productiva, el 27,6% de las grandes empresas de América Latina y el Caribe utiliza IA, proporción que cae al 12,8% entre las medianas y al 6,8% entre las pequeñas.

    En los cinco países de la comparación extrarregional, esas cifras llegan a 66%, 41% y 24%, respectivamente. En la subdimensión de adopción, que considera el uso entre personas, empresas y organismos públicos, Chile marca 74 puntos y queda segundo, detrás de Brasil (79).

    El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar, advirtió que “una incorporación pasiva no solo puede profundizar dependencias, sino incluso ampliar las brechas y desigualdades existentes en la región”.

    PosiciónPaísCategoría Puntos ILIA
    1ChilePionero71,4
    2BrasilPionero68,4
    3UruguayPionero67,0
    4ColombiaAdoptante56,8
    5Costa RicaAdoptante56,0
    6ArgentinaAdoptante55,6
    7PerúAdoptante52,7
    8MéxicoAdoptante52,0
    9EcuadorAdoptante51,8
    10República DominicanaAdoptante45,1
    11PanamáAdoptante39,3
    12El SalvadorAdoptante37,9
    13Trinidad y TobagoAdoptante35,5
    14ParaguayExplorador32,6
    15JamaicaExplorador32,4
    16CubaExplorador30,9
    17GuatemalaExplorador29,0
    18BoliviaExplorador26,4
    19HondurasExplorador26,2
    20VenezuelaExplorador23,2

    Lee también:

    Más sobre:IAInteligencia artificialCepalINIAPulsoIA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    “A mí me sorprende”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona al gobierno por retorno a clases en medio de alerta roja por lluvias

    La Florida mantiene suspensión de clases para este miércoles en establecimientos municipales y jardines infantiles

    Lo más leído

    1.
    ISP finalmente aprueba venta en Chile de la versión genérica del medicamento para adelgazar, Ozempic

    ISP finalmente aprueba venta en Chile de la versión genérica del medicamento para adelgazar, Ozempic

    2.
    Fondo E: Quiroz dice que sanciones contra AFP podrían alcanzar el patrimonio de sus directores y destaca gestión del gobierno

    Fondo E: Quiroz dice que sanciones contra AFP podrían alcanzar el patrimonio de sus directores y destaca gestión del gobierno

    3.
    Parisi critica al gobierno de Boric y dice que le “regaló” US$ 1.600 millones a las AFP con la rebaja del encaje

    Parisi critica al gobierno de Boric y dice que le “regaló” US$ 1.600 millones a las AFP con la rebaja del encaje

    4.
    Riesgo país de Argentina salta a su mayor nivel en un año ante incertidumbre por vencimientos de deuda en 2027

    Riesgo país de Argentina salta a su mayor nivel en un año ante incertidumbre por vencimientos de deuda en 2027

    5.
    Caída del fondo E: ¿Qué arriesgan las AFP, sus directores o ejecutivos en caso de que el regulador detecte incumplimientos?

    Caída del fondo E: ¿Qué arriesgan las AFP, sus directores o ejecutivos en caso de que el regulador detecte incumplimientos?

    6.
    Combustible y alimentos presionarán al IPC de octubre y expectativas para el año se acercan a 5%

    Combustible y alimentos presionarán al IPC de octubre y expectativas para el año se acercan a 5%

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias
    Chile

    Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

    Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda
    Negocios

    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda

    Desde el crecimiento hasta el “amor a la patria”: Richard Von Appen difunde programa para competir por la CPC

    Producción de cobre: yacimientos caen 11% en promedio a septiembre, tras menor ley de mineral y efectos climáticos

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa
    Tendencias

    El inicio del peak de la lluvia se adelanta en Santiago: qué podría pasar en la etapa más intensa

    Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría dejar

    A qué edad comenzamos a perder fuerza, según un estudio que duró casi 50 años

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana

    Con recorridos de hasta 160 kilómetros: Endurance Trail reunió a más de mil competidores

    El optimismo de Hansi Flick pese a la caída del Barcelona en París: “La Champions no se gana en octubre”

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo
    Tecnología

    La física del Tesla Roadster: cómo se pega al suelo y por qué puede avanzar boca abajo

    La IA está pasando de “saber” a “hacer”

    Red Hat Summit: Connect 2026 llega a Santiago con foco en IA y soberanía digital

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo
    Cultura y entretención

    El comediante Claudio Michaux lleva su show Isabel al Teatro Nescafé de las Artes: un espectáculo cruzado por el duelo

    Paul Bettany y la serie VisionQuest: “Me ha resultado conmovedor comprender lo que Visión significa para los fanáticos”

    José Luís Peixoto, autor portugués: “La literatura siempre es política, pero no necesita de ser siempre panfletaria”

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral
    Mundo

    Brasil califica de “inaceptable intento de injerencia” las dudas de Milei sobre su sistema electoral

    El temor en EE.UU. a un efecto contagio de la crisis en Francia

    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato
    Paula

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia