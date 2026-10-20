Luis Enrique celebra la victoria del PSG sobre Barcelona en la Champions League: “Soy culé, pero profesional”

Luis Enrique habló tras el triunfo del PSG sobre el Barcelona por 4-2. El técnico español del cuadro francés se refirió al rendimiento de ambos equipos y sostuvo que lo visto en el Parque de los Príncipes respondió a lo que había analizado durante la semana. También reconoció las dificultades que enfrentó su equipo durante el partido.

“He visto un partido como esperaba, muy difícil. No te das cuenta del nivel del Barça hasta que te enfrentas a ellos. Ha sido un partido muy igualado. Hemos estado muy bien en la primera parte y en la segunda parte hemos tenido unos minutos de sufrimiento donde el Barça ha controlado más el juego, pero luego lo hemos vuelto a retomar”, señaló.

El entrenador también destacó la capacidad de su plantel para responder a distintos escenarios. En ese sentido, recordó lo ocurrido en la temporada anterior. “Para poder ganar partidos y títulos importantes, y cuando juegas contra rivales de tu nivel o superior, hay que saber adaptarse a las situaciones de juego. El año pasado hubo partidos como el del Bayern en el que tienes que hacerlo bien o los rivales son de alto nivel y pueden ganarte los partidos”, explicó.

Pese al resultado y a los logros del último tiempo, Luis Enrique descartó que el PSG se encuentre arriba de sus rivales en la Champions League. “No estamos por encima del resto. Sería la primera trampa si pensamos que somos los mejores o especiales. Hemos sido superiores gracias a la presión de nuestros delanteros porque, para quitarles el balón, o defiendes con ayudas o es imposible defenderles”, afirmó.

Finalmente, el entrenador fue consultado por su relación con el Barcelona, institución a la que perteneció como jugador y técnico. “Soy culé y soy profesional, y disfruto con las victorias de mi equipo”, concluyó.