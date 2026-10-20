Senapred ordena evacuar campamento Ribera del Río en Talagante por desborde del Mapocho

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este martes evacuar el campamento Ribera del Río, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana, debido al desborde del río Mapocho en medio del sistema frontal que afecta a la zona central del país.

A través de sus redes sociales, el organismo informó que activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar el procedimiento de evacuación que desarrollan en terreno los organismos técnicos.

La medida busca resguardar la seguridad de los residentes del campamento ante el riesgo asociado al desborde del cauce.

Cabe señalar que el sector Ribera del Río ya había sido identificado por las autoridades como una zona vulnerable ante las precipitaciones previstas para este martes.

De hecho, durante la jornada del lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había anunciado evacuaciones preventivas en distintos sectores de la Región Metropolitana, entre ellos el campamento de Talagante, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y los respectivos municipios.