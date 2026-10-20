Detallan proceso de reprogramación del CAE: deudores podrán ponerse al día pagando una cuota

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, y el director ejecutivo de la Comisión Ingresa, Tomás Bayón, explicaron el proceso de reprogramación del Crédito con Aval del Estado (CAE) para deudores morosos con los bancos, iniciativa contemplada en la ley del Plan de Reconstrucción Nacional, recientemente publicada en el Diario Oficial.

En detalle, el proceso extraordinario de reprogramación está orientado a los deudores del Crédito CAE que mantienen dos o más cuotas morosas en los bancos y cuya garantía aún no ha sido cobrada.

La medida estará disponible durante 90 días corridos, hasta el 15 de enero de 2027, plazo en el que los deudores podrán ponerse al día pagando una sola cuota de su crédito actual.

La subsecretaria explicó que la ley de reconstrucción busca ”facilitar la regulación de las deudas CAE de manera comprensiva dependiendo del deudor del que se trata".

“Pueden ser personas que tienen sus deudas ejecutadas ante la TGR o bien personas que tienen sus dos o más deudas morosas con la banca. Entonces, quienes ya tengan la deuda ejecutoriada ante la tesorería podrán repactar la totalidad de su deuda en 48 cuotas mensuales iguales como una nueva alternativa al convenio de pago”, sostuvo.

Respecto a quienes tienen morosidad con la banca, Valdés detalló que también “podrán establecer un nuevo convenio pagando solo una cuota y las deudas morosas trasladarlas hacia el final del periodo ”.

El beneficio permite que, al reprogramar las cuotas morosas se eliminen los intereses moratorios y gastos de cobranza asociados a ellas. De esa forma -explica la subsecretaría- “los deudores podrán retomar el pago de su Crédito CAE con sus cuotas al día”. Eso sí, se precisó que “las cuotas reprogramadas se cobrarán una vez finalizado el servicio original de la deuda”.

El plan también contempla beneficios de pago —como la rebaja de cuotas al 10% de la renta y la suspensión de pago por cesantía/desempleo o estudios de posgrado en el extranjero, entre otros. Además, se indicó que “si se mantienen al día con el CAE podrán evitar la retención de su devolución de impuestos”.

Valdés señaló que “la mayoría de las personas que tienen deudas con la banca, pagan hasta dos UF mensuales, y si vamos al promedio de estas personas que están morosas, la deuda promedio mensual es de 0,92 UF. Estamos hablando de un poco menos de 40 mil pesos para que también se den una idea de la dimensión de la deuda y que posiblemente esta oportunidad de repactación pueda beneficiar entonces a muchas personas”.

El director ejecutivo de Ingresa aseguró que hasta la mañana de este martes “más o menos del orden de 6.500 personas han ingresado a la plataforma, de las cuales 1.300-1.400 ya aceptaron las condiciones y 550 de ellas pagaron ayer en la tarde y parte de la noche su primera cuota. Por lo tanto, vamos a continuar con el proceso. Creo que no es un mal comienzo”.

Para acceder al beneficio, los interesados deben ingresar a “Mi Crédito CAE”, disponible en www.ingresa.cl y seleccionar la opción “Reprogramación Cuotas Morosas”.

En la plataforma podrán revisar y aceptar la propuesta de reprogramación, y recibir las indicaciones para pagar la cuota requerida y firmar presencialmente su nuevo convenio de pago.

Desde la Subsecretaría precisaron que “no podrán participar en este proceso los deudores que hayan reprogramado su Crédito CAE previamente o cuya garantía haya sido cobrada. Quienes se encuentren en ese último caso, podrán suscribir convenios de pago directamente con la Tesorería General de la República”, sostuvieron.