Una demanda, 3 impugnaciones judiciales y 6 administrativas: la ofensiva de los casinos online contra la Subtel ante bloqueo de sitios

Este martes la comisión de Economía de la Cámara de Diputados citó a distintas autoridades para conocer más sobre el nivel de cumplimiento del fallo de la corte suprema, en el que se determinó que las empresas de telecomunicaciones tienen que realizar bloqueos a los sitios juego online.

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), informó que desde el 19 de agosto ya se han bloqueado un total de 174 sitios de apuestas online ilegales, mediante su remisión a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y a las 6 empresas proveedoras de internet más grandes en el país: Wom, Entel, Claro, Movistar, VTR y GTD.

Desde entonces, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, aseguró ante los parlamentarios que como ente fiscalizador han recibido “una serie de impugnaciones tanto judiciales como administrativas”.

La jefa de la Subtel detalló que se presentaron 3 impugnaciones judificales, correspondientes a recursos de protección: uno de CoolBet que fue rechazada y está pendiente de reposición; otro de EpicBet que fue declarado inadmisile pero aún tiene pendiente una apelación; y otro del grupo Latamwin, para el cual aún no se ha revisado la causa.

Además, Latamwin presentó una demanda de mera certeza, donde solicitó declarar que la Subtel y la SCJ carecen de competencias para calificar la legalidad de plataformas en línea. Al respecto, la subsecretaria Garrido y en superintendente de casinos (s), Eduardo Cáceres, enfatizaron en que estas entidades no definen cuáles son los sitios que se bloquean.

La Subtel detalló que además hay 6 casos de impugnaciones administrativas para dejar sin efecto los bloqueos: EstelarBet presentó 2 recursos, Betsala presentó un recurso, Betano presentó dos solicitudes, y finalmente Jugabet presentó una solicitud.

“Hay un intenso lobby comunicacional de estas plataformas donde califican nuestro actuar como ilegal. Los documentos que nosotros recibimos, particularmente a esta subsecretaria, son en un tono bastante amenazante. Seguimos en el bloqueo, pero las plataformas rápidamente mutan sus dominios a otros nuevos. Rápidamente se evade el cumplimiento de esta resolución judicial”, declaró Garrido.

“El problema básico hoy en día es que estas plataformas no están reguladas. Por lo tanto, hoy día no tenemos ninguna atribución para poder digitalizarlas, regularlas, o sancionarlas. Para poder resolverlo, el camino que yo veo tiene que ver con avanzar en el proyecto de ley de plataformas de juego en línea, porque hoy día no hay una ley que se haga cargo de estas plataformas”, dijo Cáceres.