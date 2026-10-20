Producción de cobre: yacimientos caen 11% en promedio a septiembre, tras menor ley de mineral y efectos climáticos

Tres grandes empresas mineras del país han presentado sus resultados de producción hasta el momento: BHP, Antofagasta Minerals y Anglo American, cuyo cobre representó el año pasado el 47% de todo el metal rojo que produce el país.

Las ocho operaciones mineras de estas empresas alcanzaron hasta septiembre una producción de 1.617 mil toneladas de cobre, una caída de 11% contra las 1.816 mil toneladas del mismo plazo del año pasado. 200 mil toneladas menos. El año pasado, Quebrada Blanca de Teck produjo 190 mil toneladas de cobre.

Las cifras de producción de cobre han complicado las expectativas de crecimiento que tenía el gobierno, experimentando una variación desde 2,1% el primero hasta 0,7% el tercero, según el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre del Banco Central.

El cobre que elaboró el país sorprendió al gobierno, pues si bien esperaban una menor producción, no estimaron su magnitud. “Es algo que veníamos advirtiendo, pero la magnitud de su impacto no lo habíamos cuantificado”, dijo hace unas semanas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz por la producción minera, quién ha hablado incluso de una “recesión minera”.

Los yacimientos de la angloaustraliana BHP son dos: el gigante mundial del cobre, Escondida, y Spence. Antofagasta Minerals del grupo Luksic tiene Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar. Y Anglo American cuenta con Los Bronces y El Soldado. Ocho en total. El año pasado estas faenas produjeron 2.510 mil toneladas de cobre, representando el 47% de las 5.388 mil toneladas que produjo el país en total.

Spence y Escondida

La caída más pronunciada la reporta Spence, cuya producción ha retrocedido 26%. Este lunes BHP explicó en sus resultados de producción del primer trimestre del año fiscal 2027, que el cobre de la faena disminuyó por una menor obtención de concentrado, vinculada a una menor ley de cobre planificada: 0,53%.

La cual se compara negativamente con el primer trimestre del año fiscal de 2026: 0,65%. Si se toma la producción de Spence durante enero y septiembre de 2026, la mina alcanzó una producción de 146 mil toneladas de cobre, comparado a la baja con las 197 mil toneladas del mismo periodo del año anterior.

Ahora bien, en cuanto a magnitud productiva, Escondida es la que más reducción presenta, pues los primeros nueve meses del 2026 reporta 122 mil toneladas menos de cobre que el 2025, desde 990 mil toneladas hasta 868 mil toneladas este año (-12%). La explicación de la angloaustraliana para este yacimiento también es la menor ley: desde 0,94 el primer trimestre del año fiscal 2026 hasta 0,81% el primer cuarto fiscal del 2027.

Además, la minera explicó que “el incidente fatal también conllevó la suspensión temporal de todas las actividades mineras; además, las condiciones meteorológicas adversas registradas en julio y agosto limitaron la logística operativa y la utilización de la flota de camiones. Por otro lado, la producción de cátodos aumentó, gracias a una mayor recuperación en el proceso Full SaL (tecnología de lixiviación) y a un mejor desempeño en la lixiviación de sulfuros”.

Anglo y Antofagasta

De las minas analizadas, Los Bronces es la única mina que presenta un ejercicio positivo, las restantes siete entregaron números rojos. Este yacimiento produjo a septiembre 137 mil toneladas de cobre, un alza de 12% frente al 2025.

Anglo American detalló que la faena tuvo un mayor volumen de procesamiento y una recuperación luego de la reactivación de la segunda planta. Pese a ello, el trimestre fue afectado por contingencias naturales.

“El volumen de procesamiento y las tasas de extracción minera fueron más de un 10% inferiores respecto al trimestre anterior, debido a nevadas récord y a los consiguientes desafíos en el mantenimiento de la planta hacia finales del tercer trimestre”, afirmó la minera.

De las mineras con números rojos, la reducción más acotada la reportó Los Pelambres con 1%, presentando una producción de 213 mil toneladas a septiembre. La mina tuvo un mejor tercer trimestre, creciendo 18% respecto de su anterior, alcanzando 79 mil toneladas.

Fue mejor que los dos cuartos anteriores que no superaron las 67 mil toneladas. “Refleja mayores tasas de recuperación y la reducción de aproximadamente 7.000 toneladas de inventarios acumulados durante el periodo previo”, sostuvo el brazo minero del grupo Luksic.

Pero la mina no escapó de los fenómenos climáticos, ya que las mejores tasas de recuperación se vieron compensadas por “un menor volumen de procesamiento, derivado del fenómeno meteorológico ocurrido en julio de 2026 y la consiguiente interrupción temporal de las operaciones. Se espera que tanto las leyes de cobre como el volumen de procesamiento en Los Pelambres aumenten en el cuarto trimestre”, explicó la empresa en sus últimos informes de producción.

De las ocho, la segunda mina que más cae en producción es Centinela: 19%. Su producción alcanzó 144 mil toneladas los primeros nueve meses, contra 177 mil toneladas del mismo plazo del año anterior. En su reporte, la minera señala que esto “refleja una menor contribución tanto de Centinela Concentrados como de Centinela Cátodos, en consonancia con el plan minero”.