Alcalde de La Florida y prevención ante aluviones: “Se requiere una respuesta a nivel estatal, más allá del gobierno de turno”

En alerta se encuentras las comunas precordilleranas de la Región Metropolitana con la llegada del nuevo fenómeno climático que comenzó este martes y en el que se espera que caigan hasta 75 mm de precipitaciones.

Las nuevas lluvias, que se producen a 12 días del aluvión que afectó a Las Condes, hicieron que el foco se pusiera en las obras para amortiguar esos fenómenos. Así lo constató en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez, el jefe comunal enfatizó en la necesidad de contar con obras preventivas en la quebrada de Santa Sofía de Lo Cañas como las que existen en la quebrada de Macul. Desde este último lugar, a través de una videollamada, el jefe comunal relató los trabajos preventivos de la municipalidad, que van desde el posicionamiento de camiones y maquinaria pesada con retroexcavadoras hasta el despliegue de 600 funcionarios.

¿La ciudadanía ha hecho caso de la restricción a los sectores precordilleranos?

(El domingo) prohibimos el acceso y es algo que nos ha costado muchísimo, (...) hay personas que insisten en tratar de acceder a la precordillera, ya sea en trekking o en bicicleta, y eso implica un riesgo para su integridad física y su vida. También, redestinar más recursos de la municipalidad y bomberos (...). El llamado es a la responsabilidad y a quedarse en sus casas.

¿Qué le ha transmitido la autoridad?

Todos los pronósticos indican que vamos a tener un sistema frontal de características muy similares al de la semana pasada (...). Respecto a la preparación, permítame hacer un distingo y un resabio histórico de La Florida. El 3 de mayo de 1993 ocurrió probablemente el hecho más dramático, con el aluvión de la quebrada de Macul. Eso significó que decenas de floridanos murieran y, a su vez, significó una respuesta institucional, tanto a nivel del Estado como a nivel de la municipalidad. Se fue generando una cierta cultura institucional y una capacidad operativa que hoy tiene la municipalidad, que está bastante institucionalizada (...). Eso nos permite tener un brazo operativo muy potente que se ha ido construyendo (...). La semana pasada el ministro de Vivienda anunciaba la licitación para la contratación de un estudio de riesgo. Ese estudio de riesgo, en el caso de La Florida, ya lo teníamos vigente. De hecho, terminamos nuestra actualización del estudio hace menos de dos meses, y nos permite a través de un instrumento de planificación determinar aquellas variables que pueden incidir, entre otras cosas, del riesgo de remoción en masa, de escurrimiento de agua, de incendios (forestales) (...).

¿Dónde está la principal preocupación?

En el caso de la quebrada de Macul, como consecuencia de ese hecho dramático, el Estado desarrolló obras de mitigación muy relevantes. De hecho, acá estoy observando el comportamiento de las piscinas (decantadoras), que son siete de gran envergadura. Por tanto, el riesgo en este lugar es bastante más acotado. No así el caso de Santa Sofía de Lo Cañas, que es una quebrada muy relevante pero que no tiene esas obras de mitigación (...).

¿Hay zonas de La Florida que ameriten la posibilidad de evacuar a personas ante el riesgo de posibles aluviones?

Particularmente el sector asociado a la precordillera, el sector de Santa Sofía de Lo Cañas, pero reiterar que tenemos un monitoreo permanente, las 24 horas del día (...). Quisiera relevar que en el mes de febrero terminamos de erradicar un campamento, la ex toma Dignidad, que estaba en la ladera de la quebrada de Macul, en una zona de exclusión por riesgo aluvional (...). Para nadie es grato llevar un proceso como ese, la razón de fondo fue porque había un riesgo para la integridad física y la vida de esas personas.

¿Qué le falta de parte de la autoridad para estar tranquilo? Para que no pase a La Florida lo que ocurrió en Las Condes

Sin duda aquí se requiere una respuesta a nivel estatal, más allá del gobierno de turno. Acá hay inversiones que no se han hecho probablemente en 30 años, en décadas. Escuchaba con mucha atención la posibilidad de disponer de radares, que sin duda van a ser una ayuda muy relevante, pero no tienen mucho sentido si no van acompañados de obras de mitigación. Diría que, particularmente acá, se requiere una política pública a nivel estatal que ofrezca, en el caso de La Florida, obras de mitigación al sector de Santa Sofía de Lo Cañas, que no tiene obras de la envergadura de la quebrada de Macul. Son un conjunto de líneas de acción: seguir robusteciendo el brazo operativo de la municipalidad, acompañarlo a través del trabajo que hacen otros organismos como Senapred, la Dirección Meteorológica, a través de los radares, pero también desarrollar obras de mitigación.

¿Ha conversado con el gobierno sobre su inquietud por la zona de Santa Sofía de Lo Cañas?

Sin duda, lo hemos hecho ver a los distintos gobiernos. Me atrevería a decir, por lo menos desde mi experiencia, desde el gobierno del presidente (Sebastián) Piñera hasta el del presidente José Antonio Kast, requiriendo obras de mitigación, particularmente (...) a una solución similar a lo que se hablaba en Las Condes, asociado a estas mallas dinámicas que nos permitan efectuar esta contención ante una remoción en masa.

¿No hay mallas contra aluviones en Santa Sofía de Lo Caña?

No, no existen. (...) Se tienen que definir las medidas de mitigación que son de tal envergadura que ningún municipio en Chile podría sostenerlo solo. Se requiere más bien una solución como una política pública de carácter estatal, donde el Ministerio de Obras Públicas seguramente debería tener un rol muy activo a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, para poder ofrecer esa alternativa a todas las comunas del cordón precordillerano. No solo en la Región Metropolitana, sino en el resto de Chile.