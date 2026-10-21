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    Gobierno monitorea sector de aluvión de Las Condes y afirma que medidas preventivas “hasta el momento han funcionado”

    Los biministros Alvarado y De Grange se apersonaron en el sector de Quebrada Honda, donde se registró la emergencia en Las Condes el pasado 8 de octubre. Relevaron que la infraestructura de la capital ha resistido este nuevo sistema frontal y que solamente se han registrado afectaciones menores.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago, 9 de Octubre de 2026. Consecuencias de un aluvión de barro que afectó desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehículos y personas Diego Martín/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un monitoreo preventivo de las distintas quebradas que se localizan en la zona precordillerana de Santiago realizaron los biministros Claudio Alvarado y Louis de Grange, en el marco de los esfuerzos desplegados por el gobierno ante las precipitaciones registradas en las últimas horas.

    Desde el sector de Quebrada Honda -donde se originó el aluvión del pasado 8 de octubre en Las Condes-, el ministro Alvarado sostuvo que esta tarde se realizó una mesa técnica nacional, que incluyó a los delegados presidenciales y directores regionales de Senapred desde las regiones de Coquimbo a Los Ríos, donde se pudo verificar que, pese a que “la emergencia continúa”, las “afectaciones han sido menores” en el país.

    Agregó que se sigue trabajando en los puntos críticos, incluyendo la zona de Las Condes donde ocurrió el aluvión, y valoró las labores del gobierno para “tratar de recuperar los sectores afectados”, además de “recorrer todas las quebradas que podrían activarse por este último frente de mal tiempo”.

    El secretario de Estado sostuvo que, en función de la información recopilada, “se tomaron las medidas preventivas, se colocaron perímetros de seguridad, se suspendieron las clases y se verificó la evacuación de algunos puntos críticos”.

    Respecto de los trabajos de mitigación realizandos en Quebrada Honda, el ministro del Interior y de la Segegob sostuvo que “hasta ahora, afortunadamente, todo ha funcionado, producto del trabajo de limpieza con maquinaria pesada que se estuvo realizando. Pero el frente a mal tiempo continúa, por lo tanto, siempre hay que mantener una actitud de alerta”.

    Respecto de las evacuaciones realizadas esta jornada, el ministro Alvarado informó que “en la comuna de Puente Alto, en dos campamentos; en la ribera sur (del río Mapocho), en Talagante, y también se estaba viendo algo más en el poniente de Santiago, donde había una zona eventual de riesgo que se estaba evaluando en Senapred”.

    Agregó que algunas familias se han resistido a ser evacuadas, especialmente en la ribera del río Mapocho, “pero se está tratando de convencer a quienes tienen que salir de lugares de riesgo, sobre todo en Ribera del Río, donde hay probabilidad de que las casas caigan”.

    Finalmente, tal como se comunicó desde el Ministerio de Educación, el ministro Alvarado indicó que las clases se retomarán este miércoles de forma normal, a excepción de colegios puntuales que hayan estimado que no están en condiciones de recibir a sus alumnos.

    Respecto de las alertas que rigen en el país, la autoridad sostuvo que “la evaluación que nosotros tenemos hasta el día de hoy es que los pulsos de agua han sido menos intensos de lo que se esperaba. Por lo tanto, las afectaciones han sido menores, pero sigue lloviendo. Esta condición climática no cambia hasta tres o cuatro días más y, por lo tanto, tenemos que tomar todas las medidas preventivas”.

    De Grange: “La infraestructura está soportando bien”

    Por su parte, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, relevó el resultado obtenidos por las labores preventivas realizadas por el gobierno en la precordillera y, en específico, por los trabajos de canalización realizado en Quebrada Honda.

    Respecto de esta última, indicó que ha presentado variaciones de flujo. “Hace una hora, por ejemplo, presentaba pocos centímetros, presentaba cerca de tres centímetros, y ahora subió hasta 80, después baja a 60, después supera el metro”, manifestó.

    Sin embargo, explicó que, “el flujo, hasta el momento, está dentro de lo diseñado por la Quebrada Honda, la infraestructura está habilitada para este nivel de volumen de agua, lo mismo en las otras quebradas que visitamos, en las distintas comunas cordilleranas”.

    Agregó que, en general, “hasta el momento la infraestructura está soportando bien. La lluvia está menguando, no obstante, todos sabemos que estas catástrofes a veces llegan sin previso, pero las medidas de prevención que hemos tomado, no solo en este sector, sino también en el sector de Maipú, en el sector de Pudahuel, en el sector de San José de Maipo, en otras comunas cordilleranas, yo creo que hasta el momento han funcionado”.

    “Estamos confiados, no obstante, mantenemos la alerta porque todavía sigue la lluvia y la contingencia”, añadió el biministro.

    Más sobre:Sistema frontalLas CondesQuebrada HondaaluviónClaudio AlvaradoLouis de Grange

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