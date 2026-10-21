La Florida mantiene suspensión de clases para este miércoles en establecimientos municipales y jardines infantiles

Producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el gobierno suspendió las clases este martes en Santiago. Y pese a que la Región Metropolitana se mantiene en alerta roja por las precipitaciones, esta jornada el Ministerio de Educación informó que las actividades académicas se retomarían de forma normal a partir de mañana miércoles.

Al respecto, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, confirmó durante la noche que “mañana (miércoles) la actividad escolar será en términos normales, así lo informó el Ministerio de Educación, excepto algunos colegios que hayan estimado que no están en condiciones de recibir a los alumnos”.

Sin embargo, la medida fue cuestionada por el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, quien recordó que la región se mantiene en alerta roja debido al sistema frontal, por lo que afirmó que, en su comuna, este miércoles no habrá clases. Asimsimo, llamó al Mineduc a reconsiderar la reanudación de las actividades en el resto de la región.

“Ante el anuncio del Ministerio de Educación de reanudar las actividades académicas para mañana miércoles, hemos tomado como definición, desde la Municipalidad y la Corporación Municipal, suspender las actividades de nuestros establecimientos educacionales municipales”, sostuvo el jefe comunal.

Así, el alcalde Reyes relevó que “la comuna aún se encuentra en alerta roja” y agregó que “durante las próximas horas, esperamos incluso un segundo pulso de lluvia muy intenso”.

En este marco, la autoridad municipal sostuvo: “Queremos hacer un llamado al ministerio a repensar esta medida. Estamos en una situación absolutamente excepcional”, destacó.

Además, el alcalde de La Florida sostuvo que, pese a la suspensión de clases, las raciones de alimentación de los establecimientos se mantendrán disponibles para los estudiantes que las requieran.

Finalmente, extendió el llamado a los sostenedores de colegios particulares pagados y particulares subvencionados a evaluar la suspensión de sus actividades académicas durante este miércoles. “El municipio no tiene facultades para suspender esas clases, pero tener flexibilidad y, en lo posible, también suspender sus actividaes académicas durante el día miércoles”, cerró.

Establecimientos sin clases

Desde el municipio se informó que los siguientes establecimientos educacionales están incluidos en la suspensión para este miércoles:

* Escuela de Párvulos Samorito.

* Colegio Capitán Pastene.

* Colegio Las Lilas.

* Colegio Bellavista.

* Colegio Guardamarina Ernesto Riquelme.

* Colegio Las Araucarias.

* Colegio Lo Cañas.

* Colegio Los Cerezos.

* Colegio Los Navíos.

* Escuela Maestra Elsa Santibáñez.

* Colegio María Elena.

* Liceo Nuevo Amanecer.

* Colegio Óscar Castro.

* Colegio Santa Irene.

* Colegio Sótero del Río.

* Liceo Alto Cordillera.

* Liceo Andrés Bello.

* Liceo Los Almendros.

* Complejo Educacional Marcela Paz.

* Colegio Artístico Sol del Illimani.

* Liceo Indira Gandhi.

* Colegio Cardenal Antonio Samoré.

* Liceo Bicentenario de Excelencia Benjamín Vicuña Mackenna.

* Liceo Polivalente Municipal.

* Liceo Polivalente Nuevo Amanecer.

* Colegio Francisco Vergara B.