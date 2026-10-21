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    Declaran alerta roja en Arauco por riesgo de remociones en masa: evacuan a 152 familias de Villa El Mirador

    Según antecedentes técnicos del Sernageomin, la zona presenta alta exposición y vulnerabilidad ante un proceso activo que podría agravarse con las precipitaciones previstas para los próximos días.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Rodrigo Gómez S.

    Una evacuación preventiva de 152 familias de Villa El Mirador, en la comuna de Arauco, solicitó la Delegación Presidencial Provincial ante el riesgo de derrumbes asociado a las precipitaciones que afectan a la Región del Biobío.

    La medida se suma a la alerta roja declarada durante la noche de este martes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) debido a la posibilidad de remociones en masa en el sector.

    Al respecto, el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, explicó que las autoridades han seguido la evolución de la emergencia, marcada por la presencia de un socavón de grandes dimensiones y la aparición de otro posteriormente.

    “En esta jornada hemos acudido a lo que es la Villa El Mirador, en la comuna de Arauco, y durante todos estos días hemos estado pendientes de la situación que está ocurriendo, en la cual tenemos un socavón que se está trabajando”, indicó.

    El representante del gobierno agregó que, tras la aparición de un segundo socavón, se dispusieron medidas que han sido abordadas con los residentes del sector.

    “A raíz del sistema frontal que ya empezamos a tener en la provincia, se ha tomado la decisión de realizar una evacuación preventiva ante cualquier situación de riesgo y que eso se ha conversado también con los vecinos de toda la Plataforma 100 y parte de la Plataforma 200”, explicó.

    Según precisó, la solicitud contempla a 152 familias que habitan en esas áreas, ante la posibilidad de derrumbes por las lluvias.

    Para facilitar la salida de los residentes, la Delegación Presidencial coordinó acciones con la Municipalidad de Arauco y Carabineros, tanto para resguardar el sector como para ofrecer alternativas de alojamiento.

    “Estamos dando la alternativa a los vecinos de poder ir a casas de familiares y también a los albergues dispuestos por la municipalidad”, detalló el delegado.

    Alerta roja por remociones en masa

    Senapred declaró alerta roja para la comuna de Arauco a partir de antecedentes técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Los informes técnicos advierten que Villa El Mirador presenta alta exposición y vulnerabilidad frente a un proceso de remoción en masa activo, que podría agravarse con las precipitaciones pronosticadas.

    La medida rige desde este martes y se mantendrá vigente mientras las condiciones lo ameriten.

    La situación ya había motivado una visita del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien la semana pasada comunicó un acuerdo para la relocalización inmediata de 40 familias que viven en las zonas de mayor riesgo.

    En esa oportunidad, el secretario de Estado detalló cinco compromisos: gestionar subsidios de arriendo para las familias que deban dejar sus viviendas, realizar un estudio independiente de mecánica de suelos, ejecutar obras de mitigación y monitoreo, definir a partir de los resultados si corresponde reparar o relocalizar las casas y establecer un cronograma con hitos y plazos.

    “Las familias no pueden seguir esperando. Vamos a hacernos cargo de este problema y avanzar hacia una solución segura y definitiva”, manifestó Poduje.

    Más sobre:Alerta rojaAraucoVilla El MiradorSenapredRegión del BiobíoRemoción en masaSernageominNacional

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