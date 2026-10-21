Mesa del PPD rechaza remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y llama al Socialismo Democrático a resolver diferencias

La mesa nacional del Partido por la Democracia (PPD) manifestó este martes su rechazo a la decisión del comité parlamentario del Socialismo Democrático de remover al senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución del Senado, medida que ha provocado tensiones entre las colectividades de oposición.

El pronunciamiento se produjo luego de que el comité del Socialismo Democrático, encabezado por el senador Juan Luis Castro (PS), resolviera sacar a Araya de la instancia legislativa, en medio de los cuestionamientos por sus acercamientos al gobierno en la tramitación de proyectos de seguridad.

La medida fue respaldada por los senadores que integran el comité, incluidos los representantes del PPD, pero generó molestia en la dirigencia de ese partido, que no había participado en la resolución.

La controversia también ha tensionado la relación entre el PPD y el Partido Socialista, además de instalar dudas sobre el futuro del pacto administrativo del Senado, que contempla que la presidencia de la corporación corresponda el próximo año a un parlamentario PS.

A través de una declaración pública, la mesa del PPD precisó que el reemplazo de Araya corresponde a una facultad del comité parlamentario y manifestó expresamente su desacuerdo con la medida. “Dicha decisión no ha pasado por los partidos políticos y como PPD no la compartimos ”, señaló.

La directiva también llamó a los senadores del Socialismo Democrático a “conversar y procesar sus diferencias para resolverlas y encausarlas correctamente, bajo el mandato que tenemos los partidos de oposición: construir unidad en la diversidad, en un marco de respeto mutuo”.

Finalmente, la colectividad reafirmó su “plena autonomía y libertad como PPD para evaluar los proyectos de seguridad en función de lo que consideremos mejor para el país”.