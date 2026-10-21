Sin Palacios ni Alarcón: Boca Juniors remonta en Brasil ante Vasco da Gama y alcanza la final de la Copa Sudamericana. Foto: @sudamericana

Boca Juniors está en la final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino venció 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. Con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena revirtió el 0-1 sufrido en La Bombonera y accede a la definición del torneo subcontinental.

La escuadra xeneize afrontó la revancha con modificaciones respecto del primer partido. Los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, titulares en Buenos Aires, comenzaron esta vez entre los suplentes. Paredes, que venía de sufrir un desgarro ante Instituto, también quedó como alternativa.

Boca abrió el marcador a los tres minutos. Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Di Lollo conectó de cabeza para superar al arquero Léo Jardim. El tanto igualó la serie y obligó a Vasco a buscar un gol para recuperar la ventaja en la eliminatoria.

A los 33′ llegó el segundo tanto. Villa envió un pase largo que dejó a Merentiel frente a Jardim y el delantero uruguayo definió de derecha para establecer el 2-0. Con esa ventaja, Boca pasó a liderar el resultado global. Vasco intentó responder, pero no logró descontar durante el primer tiempo.

Merentiel celebra su gol. Foto: @sudamericana

El equipo brasileño realizó dos cambios al inicio del complemento, con los ingresos de Brenner y Marino Hinestroza. Boca sostuvo la ventaja en los primeros minutos y Arruabarrena incorporó a Paredes en reemplazo de Battaglia a los 56′.

José Luis Rodríguez aprovechó una pelota en el área y marcó el 2-1 (65′). En ese momento, la clasificación se definía por penales.

Cuando todo se encaminaba a la tanda, Paredes remató desde fuera del área y convirtió el 3-1 (87′), resultado que volvió a colocar al conjunto argentino por delante en la serie. El guardameta Jardim tuvo responsabilidad en el tercer tanto. El movimiento lo confundió y, pese a que era un disparo centrado, el balón se le escapó e ingresó.

De esta forma, Boca Juniors disputará la final el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Su rival saldrá de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El club transandino buscará su tercer título de Copa Sudamericana, después de los obtenidos en 2004 y 2005.