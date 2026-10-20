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    MK4: la discusión que generó la participación de las AFP en el ahorro voluntario para la vivienda

    Este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició la votación en particular del proyecto que reforma al mercado de capitales y crea el Fonavi. Pero la instancia se vio contaminada por la polémica en torno a la gestión de las AFP y las pérdidas del fondo E.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    6 OCTUBRE 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO 2027. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “A todos los parlamentarios que estuvieron acá votando, solo decir que lo último que se votó es histórico. La eliminación del impuesto de Timbres y Estampillas a los prestatarios externos a los bancos elimina una diferencia entre la tasa de interés interna y externa, lo cual significa una baja del costo de financiamiento inmediato después de aprobada la Ley”.

    Esas fueron las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al término de la segunda sesión de la jornada de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que se inició la votación en particular de la reforma al mercado de capitales.

    Quiroz hacía referencia a la aprobación de uno de los puntos que se votó en la jornada de este martes. La tramitación en la instancia concluirá este miércoles para luego pasar a la Sala de la Cámara.

    En la sesión también se aprobó, tal como fue presentado en el mensaje presidencial, las modificaciones al código tributario en lo relativo a eliminar la exigencia para los extranjeros que invierten en el país a contar un rut, a pesar de las dudas de varios diputados.

    Además se aprobó la creación de una bolsa junior junto con las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo.

    Uno de los puntos que requirió mayor tiempo fue el artículo 1 del proyecto de ley, el cual crea el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), y donde también se establece su regulación.

    En concreto, el vehículo podrá adquirir a los originadores, como los bancos, hipotecas por hasta UF6.000. El Estado aportará hasta US$2.000 millones y el fondo podría alcanzar hasta US$20 mil millones vía apalancamiento. Su reglamento establecerá un deducible, el cual indicará el nivel de riesgo con el que quedarán los bancos.

    Las indicaciones introducidas la semana pasada ponían algunos marcos: los créditos que podrá adquirir serán sólo para la única vivienda de personas naturales, de uso habitacional y se excluyen personas jurídicas.

    Las indicaciones también establecieron que terceros pueden suscribir cuotas del Fonavi y que la deuda pueda contar con garantías de organismos internacionales.

    Junto con ello, las indicaciones señalan que las políticas del Fonavi deberán ser aprobadas por la CMF y por “el Comité Ejecutivo del Banco (Estado)”, y “ajustarse a los contenidos mínimos que establezca la Comisión para el Mercado Financiero mediante norma de carácter general”.

    El artículo comprendido en la iniciativa legal, así como las indicaciones presentadas por el ejecutivo fueron aprobadas, junto con una indicación de los diputados Durán, Karlezi, Schalper y Valenzuela, que establece que los aportes se circunscribirán “solamente a los aportes que le efectúe el fisco, solamente a los que establece la ley y no considerar nuevos aportes.”

    El rol de las AFP en el AVV

    Uno de los aspectos relevantes del proyecto de ley es la creación del Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), mecanismo bajo el cual el Estado aporta el 3% del valor del inmueble a adquirir si la persona que desea comprar logra ahorrar un 7% de dicho valor en una cuenta especial.

    Si bien el mecanismo no generó reparos, una de las tantas entidades que podrán ofrecerlo al mercado generó un fuerte debate: las AFP.

    “¿Por qué se incorporan a las AFP en la administración del Ahorro Voluntario para la Vivienda? Dado todo lo que ha sucedido hay una preocupación respecto del rol de las AFP en esto", planteó la diputada Irací Hassler (PC).

    En esa línea, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, sostuvo: “¿Las AFP van a jugar también con los ahorros para la vivienda en el mercado bursátil y van a colectivizar las pérdidas y llevarse las ganancias como ocurre hasta hoy en día?“.

    Detrás de las críticas, se encontraban las pérdidas de 10,39% que el fondo E acumula entre enero y septiembre de este año, y los cuestionamientos al uso de derivados para exponerse al mercado de renta fija.

    “Soy muy clara en decir que creo que no estamos en el momento de abrir giros adicionales a las AFP”, recalcó Hassler.

    José Carlos Meza, del Partido Republicano, destacó el apoyo del ministro Quiroz a la investigación iniciada por la Superintendencia de Pensiones, mientras que su par Agustín Romero, presidente de la comisión, llamó a fortalecer las instituciones para que “esto no vuelva a ocurrir nunca más”.

    “Todos estamos de acuerdo en que necesitamos al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia, que haga una investigación; que, si hay responsabilidades, se hagan efectivase n conformidad con la ley. Pero también tenemos una institucionalidad que tenemos que fortalecer”, sostuvo.

    El ministro Quiroz intervino en la discusión, y expuso que “con las AFP no ha habido riesgo de contraparte, lo que ha habido es un riesgo de instrumentos, y el reproche que se puede hacer - que he suscrito con énfasis y sin ambigüedades- que una investigación por eventuales sanciones contra directores, por una eventual conducta temeraria usando esos instrumentos”.

    Respecto de la participación de las AFP en el AVV; expuso que “tratándose de ahorros a 26 meses, la naturaleza de los instrumentos es un instrumento de ahorro, y tener AFP es tener más competencia que menos competencia”.

    “Pero bueno, hoy día es un día complejo, así que pongo sobre la mesa que no hay riesgo de contraparte, que el riesgo de instrumentos va a estar controlado, y que tener un actor más es más competencia”, concluyó.

    Finalmente, el artículo que permite a las AFP participar de dicho ahorro fue aprobado con 9 votos a favor y cuatro en contra.

    Más sobre:MK4Reforma al MercadofonaviAFPAhorro Voluntario para la ViviendaAVVFondo E

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