El optimismo de Hansi Flick pese a la caída del Barcelona en París: “La Champions no se gana en octubre”
El técnico del cuadro catalán aborda las posibilidades de su equipo en el certamen continental.
Hansi Flick está tranquilo. Pese a la caída del Barcelona ante el PSG por 4-2 en la Champions League, el técnico considera que el trámite fue parejo. “Ha sido solo un partido para ambos equipos”, dijo.
Aun así, fue autocrítico. “Hemos cometido demasiados errores en este partido, especialmente en la posesión de balón y en pérdidas de balón fáciles. Esto es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que mostrar al equipo. Pero también he visto muchas cosas buenas. Hoy vieron en qué áreas tenemos que mejorar, en qué tenemos que hacer las cosas mejor, y eso es lo que vamos a hacer”, dijo.
“Aprecio de verdad, muchísimo, lo que veo en cuanto a mentalidad y actitud que nos muestran. Hoy no era fácil. También con el balón tuvimos que correr hacia atrás, pero intentando jugar como queremos jugar. Estuvo bien. Les presionamos muy alto y muchas cosas ahí también fueron fantásticas. Es una situación que no es perfecta de recuperación, pero como digo, no es una excusa. Es solo para que entiendan por qué tal vez no estamos en el nivel máximo”, añadió.
En esa línea, el técnico es optimismo con el futuro de su equipo. “Hemos analizado este partido. He visto muchas cosas buenas y también cosas en las que tenemos potencial, y eso es lo que tenemos que ver. No soy negativo sobre esto, siempre pienso en positivo. Para nosotros hoy ha sido una gran experiencia, también para ver y analizar cosas que tenemos que hacer mejor. Y este es el camino. Ya veremos”, manifestó.
Además, Flick asegura que fue uno de los mejores partidos de la temporada. “También para los aficionados creo que ha sido un partido fantástico. Tenemos que aprender de este partido y hoy no se ganan títulos. La Champions League se gana en junio, no en octubre. Este es el camino que queremos seguir, como queremos verlo y nada más”, enfatizó.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
5.
Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.