SpaceX supera las estimaciones en su primer reporte de resultados tras debutar en Wall Street

La empresa de tecnología aeroespacial, IA, y telecomunicaciones, SpaceX, controlada por el multimillonario Elon Musk, sorprendió a los mercados con resultados mayores a los esperados en su primer reporte tras debutar en bolsa en junio.

La compañía informó que en el tercer trimestre tuvo ingresos por US$14.600 millones, superiores en 161% a los anotados en igual periodo de 2025. Además la cifra superó las estimaciones de los analistas que esperaban ventas por US$12.720 millones.

En tanto la ganancia por acción fue de US$0,35 más del doble que los $0,15 que esperaba el mercado.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señaló que “los resultados de SpaceX superaron ampliamente las expectativas, lo que marca su primer beneficio trimestral como empresa cotizada, pero lo más relevante este trimestre es que la inteligencia artificial ya genera más ingresos que Starlink, apoyada por servicios de cómputo, mayor adopción de Grok y la incorporación de Cursor”.

Agregó que “eso diversifica el negocio, aunque también eleva bastante las exigencias sobre capital, porque el capex se acercó a US$20.000 millones y buena parte del crecimiento futuro dependerá de que esa infraestructura mantenga altos niveles de utilización y rentabilidad”.

En este sentido sostuvo que Starlink sigue siendo el segmento más sólido desde el punto de vista operativo, con mayor monetización en clientes corporativos y gubernamentales.

“En conjunto, el trimestre fue fuerte en ingresos, Ebitda y beneficio, pero el mercado probablemente va a empezar a mirar menos cuánto crece SpaceX y más qué retorno consigue sobre una inversión cada vez mayor en IA, Starship y capacidad de red, especialmente ahora que el negocio entra en una etapa mucho más intensiva en capital”, afirmó.

Tras el reporte resultados las acciones de SpaceX cotizaban con un alza de 4,4% a US$154,34 en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street.