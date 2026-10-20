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    “Las reglas deben ser respetadas por quienes organizan”: la UC arremete contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano

    Cruzados cuestiona la reprogramación del duelo que fue postergado por el aluvión en Las Condes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Las reglas deben ser respetadas por quienes organizan”: la UC arremete contra la ANFP por el duelo ante Audax Italiano. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La UC presentó un reclamo ante la ANFP por la reprogramación del partido frente a Audax Italiano. El encuentro, correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera, quedó fijado para el miércoles 28 de octubre a las 20.30, en el Claro Arena. Fue postergado el viernes 9 producto del aluvión en Las Condes.

    Con los plazos establecidos en Quilín, Universidad Católica debe jugar tres partidos en ocho días: ante Unión La Calera (25 de octubre), Audax (28 de octubre) y la U (1 de noviembre). Ahora, a través de un comunicado, Cruzados cuestionó el procedimiento utilizado para establecer la nueva fecha del compromiso. “Esta programación plantea cuestionamientos respecto del cumplimiento de los plazos legales y reglamentarios”, manifiestan.

    “En particular, el artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327 establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana, mediante el Oficio N.º 715 del 22 de mayo de 2026, instruyó expresamente su estricto cumplimiento”, apunta el texto.

    “Si bien la normativa contempla excepciones fundadas, Cruzados no ha recibido antecedentes formales que acrediten su autorización. Asimismo, existen cuestionamientos respecto del cumplimiento de los plazos establecidos por la propia ANFP para reprogramar encuentros suspendidos”, añade.

    En esa línea, la directiva estudiantil emplaza directamente a la ANFP. “Las reglas que se exige cumplir a los clubes deben ser respetadas también por quienes organizan la competencia. Su aplicación consistente es fundamental para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes. Universidad Católica reitera su plena disposición a disputar el encuentro y ha propuesto fechas alternativas. Solicitamos a la ANFP reconsiderar la programación anunciada y adoptar una resolución fundada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente”, cierra.

    El anuncio de la ANFP había llegado este lunes. Durante la tarde, en Quilín anunciaron la reprogramación del choque para el próximo miércoles, es decir, nueve días antes.

    Postergación extensa

    El encuentro estaba programado originalmente para el sábado 10 de octubre, a las 20 horas. Sin embargo, la ANFP anunció su suspensión debido al aluvión registrado el día anterior en el sector de San Carlos de Apoquindo.

    La emergencia, provocada por el sistema frontal que ha afectado a la Región Metropolitana, generó daños en distintos sectores cercanos al estadio de Universidad Católica, lo que llevó a las autoridades a determinar que no estaban dadas las condiciones de seguridad para disputar el compromiso. Si bien el Claro Arena no sufrió las consecuencias del clima, fue utilizado como centro de operaciones para coordinar los trabajos en la zona.

    En aquella oportunidad, la ANFP explicó que la suspensión había sido acordada con las autoridades y el club precordillerano. “Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, señaló el organismo en su comunicado.

    La UC, además, acumula casi un mes sin disputar un partido. Su última presentación fue el pasado 26 de septiembre, cuando empató 0-0 ante Unión La Calera en el Claro Arena y quedó eliminada de la Copa Chile tras caer en la definición a penales. En tanto, por la Liga de Primera, los cruzados no juegan desde el 12 de septiembre, cuando derrotaron 3-2 a Palestino.

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