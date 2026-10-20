Senado aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur: Ejecutivo advirtió que violencia subsiste

La Sala del Senado aprobó una nueva solicitud del gobierno del Presidente José Antonio Kast para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.

La Cámara Alta respaldó con 36 votos a favor y cuatro en contra la nueva extensión para la Macrozona Sur.

En la sesión en que se votó la prórroga estuvieron presentes ministros de Seguridad, Martín Arrau, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

En la solicitud para extender el plazo del estado de excepción de emergencia -la séptima de la actual administración-, el Ejecutivo expuso que “una serie de hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío han afectado gravemente el orden público, la vida y la integridad física de habitantes y trabajadores”.

La Moneda advirtió que si bien la medida ha permitido y promovido una mejor gestión y coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el gobierno, “contribuyendo positivamente a disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes, sin embargo, los hechos de violencia que motivaron la declaración del estado de excepción aún subsisten”.

La nueva prórroga también fue aprobada, la jornada de este lunes, en la Cámara de Diputados, con 107 votos a favor, 11 en contra y 16 abstenciones.

De esta manera, la extensión fue visada por el Parlamento por un periodo de 30 días.