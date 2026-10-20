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    Zelensky dice que el enviado de EE.UU. viaja el miércoles a Rusia para lograr una reunión “trilateral” de líderes

    “Veamos qué tiene que decir (Vladimir) Putin”, apuntó el presidente ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: Presidencia de Ucrania

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado este martes que el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, con quien se ha reunido en Oslo, pondrá rumbo a Rusia este miércoles con vistas a lograr, asegura, un encuentro “trilateral” de líderes que incluya al Kremlin. “Veamos qué tiene que decir (Vladimir) Putin”, ha apuntado.

    Zelensky ha señalado que “Steve viajará mañana” a Moscú durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quienes también han participado de unas “conversaciones importantes” con Witkoff y Jared Kushner, este por videoconferencia.

    El mandatario, que ha vuelto a agradecer a quienes “apoyan a Ucrania y defienden la paz”, ha deslizado que Witkoff tratará de conseguir un encuentro entre los dirigentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

    “Tenemos algunas ideas claras sobre cómo alcanzar la paz. Y estamos unidos a nuestros socios europeos en este esfuerzo, y queremos que los estadounidenses transmitan estas ideas a los rusos. Una de las ideas importantes es avanzar hacia una ‘posible’ reunión trilateral de los líderes para abordar las cuestiones que solo ellos pueden resolver”, ha manifestado.

    El presidente ha asegurado que desde Kiev siguen “para encontrar una solución” al conflicto desatado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, a pesar de que “Putin se ha negado” a aceptar la tregua energética anunciada por Trump y respaldada en un primer momento por Ucrania.

    “Ucrania apoyó de inmediato la propuesta estadounidense de un alto el fuego energético. Pero Rusia respondió continuando con sus ataques. Hemos ofrecido diferentes opciones. Estamos dispuestos a no atacar puntos sensibles del sector energético ruso si Rusia deja de atacar los nuestros”, ha reiterado.

    Más sobre:UcraniaRusiaEE.UU.ZelenskyPutinSteve WitkoffJared KushnerMundo

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