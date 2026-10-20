La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

Había sido postergado por el aluvión: la ANFP reprograma el duelo entre la UC y Audax Italiano.

La ANFP reprogramó el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano. El encuentro había sido suspendido debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

El compromiso quedó fijado para el miércoles 28 de octubre, a las 20.30, en el Claro Arena.

Originalmente, el encuentro debía disputarse el 10 de octubre. Sin embargo, la emergencia provocada por el aluvión del jueves 8 obligó a modificar la programación.

En aquella oportunidad, el organismo de Quilín explicó que la determinación se tomó en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados. “Considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, señaló la ANFP en su comunicado.

El aluvión provocó daños en distintos puntos de Las Condes, incluidos sectores cercanos al Claro Arena, en San Carlos de Apoquindo. A raíz de la situación, Cruzados informó que sus instalaciones no se habían visto afectadas por la emergencia. Sin embargo, el recinto fue puesto a disposición de las autoridades para colaborar con los trabajos en el sector.

Con la reprogramación, el compromiso se jugará después de la fecha 25 de la Liga de Primera, en la que la UC debe visitar a Unión La Calera, mientras que Audax Italiano recibirá a Huachipato. Días después, Universidad Católica recibirá a la U en el Clásico Universitario.