SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    El encuentro, correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera, es reagendado.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Había sido postergado por el aluvión: la ANFP reprograma el duelo entre la UC y Audax Italiano. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La ANFP reprogramó el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano. El encuentro había sido suspendido debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

    El compromiso quedó fijado para el miércoles 28 de octubre, a las 20.30, en el Claro Arena.

    Originalmente, el encuentro debía disputarse el 10 de octubre. Sin embargo, la emergencia provocada por el aluvión del jueves 8 obligó a modificar la programación.

    En aquella oportunidad, el organismo de Quilín explicó que la determinación se tomó en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados. “Considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, señaló la ANFP en su comunicado.

    El aluvión provocó daños en distintos puntos de Las Condes, incluidos sectores cercanos al Claro Arena, en San Carlos de Apoquindo. A raíz de la situación, Cruzados informó que sus instalaciones no se habían visto afectadas por la emergencia. Sin embargo, el recinto fue puesto a disposición de las autoridades para colaborar con los trabajos en el sector.

    Con la reprogramación, el compromiso se jugará después de la fecha 25 de la Liga de Primera, en la que la UC debe visitar a Unión La Calera, mientras que Audax Italiano recibirá a Huachipato. Días después, Universidad Católica recibirá a la U en el Clásico Universitario.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaAudax ItalianoANFPAluviónSan Carlos de Apoquindo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    Plazos, molestia del liquidador y evaluación de gerentes en la U: el escenario de Azul Azul tras salida de Cecilia Pérez

    Plazos, molestia del liquidador y evaluación de gerentes en la U: el escenario de Azul Azul tras salida de Cecilia Pérez

    2.
    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    3.
    Bambino Pons se irrita por suplencia de Darío Osorio: “Pagar US$ 25 millones y no ponerlo en un equipo chico; es insólito”

    Bambino Pons se irrita por suplencia de Darío Osorio: “Pagar US$ 25 millones y no ponerlo en un equipo chico; es insólito”

    4.
    Andrés Otero: “Tuvimos discusiones con la exministra Duco porque teníamos visiones distintas de cómo entender la gestión deportiva”

    Andrés Otero: “Tuvimos discusiones con la exministra Duco porque teníamos visiones distintas de cómo entender la gestión deportiva”

    5.
    Color, humedad y nivelación: así quedó la cancha del Estadio Nacional tras los conciertos de BTS

    Color, humedad y nivelación: así quedó la cancha del Estadio Nacional tras los conciertos de BTS

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia