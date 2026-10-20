Enrique Bassaletti y 18-O: “El gobierno apoyó (a Carabineros) pero la clase política en general traicionó harto a la República”

El día en que se cumplieron siete años del inicio del estallido social, el diputado Enrique Bassaletti (IND.-REP.) -quien durante esos acontecimientos se desempeñó como jefe de la Zona Metropolitana Oriente de Carabineros- participó de la ofrenda floral que realizó el Partido Nacional Libertario (PNL) en el monumento a los mártires de la institución.

Pese a ser parte de la instancia en que Johannes Kaiser pidió en duros términos al Presidente José Antonio Kast indultar a los uniformados condenados por hechos relativos al 18-O, el otrora general evitó polemizar.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, y entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández, Bassaletti afirmó que “no tiene ninguna duda” de que el mandatario hará uso de la facultad presidencial.

Además, cuestionó la “tibieza” que, a su juicio, tuvieron los políticos en defender a las fuerzas de orden y seguridad en 2019.

Usted formaba parte de Carabineros durante el 18-O y para su sector están pendientes los indultos a los policías y uniformados condenados en el marco del estallido. ¿Le falta valentía al gobierno para tomar esa decisión?

No, yo no calificaría de un acto de valentía o no el hecho de tomar una decisión de esa naturaleza. Creo que confiamos mucho en que eso se va generar en el momento que sea oportuno.

¿Por qué no se ha generado todavía?

No lo sé, no he tenido oportunidad de conversarlo con el Presidente.

Lo han conversado en Cerro Castillo

Sí, pero yo no he tenido la oportunidad de conversarlo personalmente con él, pero no tengo ninguna duda que eso se va a generar. (...) El punto está en que, en justicia, esos carabineros y militares que defendieron el Estado de Derecho deberían estar libres.

¿Si fue una promesa de campaña por qué cree que se ha ‘estirado tanto el chicle’?

Me imagino que hay tiempos en la política. Usted sabe que me estoy incorporando a la política hace poco (...). La política tiene sus tiempos, sus momentos, sus mejores o peores circunstancias para tomar decisiones. Pienso solo que ha habido otras necesidades que atender, y por lo tanto yo esperaría, se lo hemos pedido al presidente colectivamente en el Partido Republicano y en el oficialismo en general, que lo considere lo más pronto que pueda.

Como el gobierno está bajo en las encuestas, ¿cree que hay menos espacio para tomar este tipo de decisiones o, al revés, debería fortalecer su base?

Tengo una visión distinta. Uno nunca tiene los datos tan claros, pero probablemente un porcentaje de esa baja se debe a aquellos que están esperando ese tipo de señales. Pero está bien, él es el Presidente de la República, yo estoy en el Parlamento y tengo la confianza puesta en él.

¿Dónde conmemoró la fecha?

En el centro, estuve en Plaza Italia, en la calle Carabineros de Chile. En la mañana fui a dar una ofrenda floral, nos sumamos al Partido Nacional Libertario, hicimos una declaración...

El gobierno no hizo un acto especial a propósito del 18-O. ¿Le habría gustado que así fuera?

No creo que era necesario hacer un acto especial. El gobierno, a través del Presidente, dijo lo que tenía que decir y punto. La gran lección está dada por la gente, por los mismos chilenos que rechazan (la violencia). Usted ha visto las encuestas, cómo ha cambiado esa balanza (...).

¿Le gusta que del PNL estén toreando tanto al Presidente por indultos?

No, no me gusta. No sé si eso es contraproducente o ayuda (...). No estoy en la mente del Presidente Kast pero yo me pongo, con mucho respeto, como ejemplo: si a mí me torearan de esa manera, criticándome constantemente, no sé si sería un estímulo muy favorable.

La entrevista del diputado Cristián Araya a La Tercera, en que afirmó que el gobierno de Kast sí respalda decididamente a Carabineros y a las FF.AA. a diferencia del de Piñera sacó ronchas en Chile Vamos. Usted era parte de Carabineros en el 18-O. ¿El gobierno no los respaldó decididamente?

El gobierno sí respaldó a Carabineros. Fueron contextos totalmente distintos (...). Más que comparar, nadie podría poner en duda que el Presidente Kast ha tenido desde la campaña (un respaldo a Carabineros y FF.AA.) (...) y no basta con decirlo, hemos tenido una batería legislativa, con la ley Nain-Retamal 2.0 o las RUF (...).

¿Entonces discrepa de las declaraciones de Araya?

Esas declaraciones las dio el diputado Araya. Yo les pondría un matiz: no poner la figura del Presidente Piñera en juego, sino que a la clase política. Soy más duro. La clase política no estuvo a la altura de las circunstancias y hoy eso es más que evidente.

¿Eso incluye al Presidente Piñera?

Bueno, a la clase política.

¿Carabineros esperó más respaldo del Presidente Piñera en esos momentos?

No. Estábamos muy desconcertados. Esa presión, la inestabilidad en ciernes, puede haber afectado una decisión o una voluntad mucho más decidida. Al contrario, sentí que estábamos en algún momento bien solos. La comunidad en general se dejó seducir por estos eslóganes y estas acusaciones falsas. Espero que algún día algunos de nuestros políticos reconozcan el daño que le hicieron a la República. No solo Beatriz Sánchez, estaba (Karol) Cariola, (Giorgio) Jackson y otros, por el lado, incitando a que había un centro de tortura desde el día cero en la estación Baquedano. Eso gatilló una opinión pública generalizada de que los carabineros se habían vuelto locos, que estaban “torturando gente” (...). Sentía que nadie salió con la fuerza que requeríamos a dar el respaldo de sostener un Estado de Derecho bien complicado.

Por eso es válida la pregunta. ¿Se sintieron apoyados por el gobierno?

Sí, el gobierno apoyó (a Carabineros), pero, insisto, la clase política en general traicionó harto a la República (...). Yo hubiera esperado que hubiese habido una manera más firme de poner freno a esa locura de decir que los carabineros estábamos violando los derechos humanos.