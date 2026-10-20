Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC
Tras el revuelo generado por la idea del Ejecutivo de descontinuar el programa, este lunes el Congreso le dio el primer portazo, con lo que se abre una ventana para negociar.
Este lunes sesionó la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto que, entre otras materias, tiene a su cargo el primer análisis de la propuesta del gobierno para los programas del Ministerio de Educación y sus servicios derivados. La instancia presidida por Yasna Provoste (DC), al final del día, le asestó algunos golpes al Ejecutivo, tal como ya había pasado con el presupuesto de Educación Superior.
Entre los otros presupuestos que analizó durante la jornada estuvo el de Junaeb, que tiene tres programas: el de su propia administración y donde también están los recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE); el de salud escolar; y el de becas y asistencia. La votación de los primeros dos programas quedó empatada y será dirimida este martes (ante una nueva igualdad se rechaza), mientras que el de becas se rechazó.
Lo relevante de esto es que allí está contenido el programa de Becas de Acceso TICs, donde a su vez está integrado Yo Elijo Mi PC, iniciativa que entrega un computador gratuito a estudiantes vulnerables y que el gobierno pretende descontinuar. Esta decisión le valió cuestionamientos desde su propio sector.
El rechazo, si bien no es definitivo, cuando menos abre la puerta a que el Mineduc deba negociar los presupuestos que no prosperaron en esta primera etapa de la discusión de la billetera fiscal 2027.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
5.
Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.