Karla Rubilar: “El gobierno ha tenido un problema de diseño importante (...) y esto lo está pagando caro el Presidente”

“Varios estamos preocupados porque, compartiendo que la ciudadanía creyó en este proyecto, con las prioridades de crecimiento económico, trabajo y seguridad, las formas en que se está gobernando no están permitiendo que mucha gente que comparte ese ideario sienta que el país va por un buen rumbo. Cuando eso pasa uno tiene que escuchar, el gobierno está obligado a escuchar, a los propios, a la oposición, pero sobre todo a las personas en la calle”, analizó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la exdiputada, exintendenta y exministra Karla Rubilar, al expresar un sentir en sectores del oficialismo hacia la gestión del Ejecutivo que ya había cristalizado el fin de semana el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Entrevistada por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, Rubilar, quien asumió como ministra vocera de Sebastián Piñera pocos días después del estallido social de 2019 abordó también el estado del país a siete años del 18-O.

El alcalde Sichel dijo a La Tercera Domingo que el ministro Quiroz o cambia su estilo o hay que buscar un nuevo ministro político que le haga el peso

Leí con detención la entrevista, además, porque recordemos que el alcalde Sichel fue ministro de Desarrollo Social y Familia entonces él tiene evidentemente una impronta social bien relevante y ve con preocupación, como varios de nosotros, que la conversación respecto de ajustar el cinturón, que es necesario, parece que al menos se está relatando como un desmedro de los derechos sociales y esa no era la promesa, no era el compromiso de campaña.

A propósito de 18-O, el presidente del PPD, Raúl Soto, dijo en Desde la Redacción que la situación política está más polarizada hoy que hace siete años. ¿Lo comparte?

Creo que la polarización llegó para quedarse y va a haber que gobernar en estas circunstancias. Lo primero que quiero decir es que a siete años del estallido del 18 de octubre lo peor que nos podría pasar es que cada sector pensara de que tuvo la razón, eso significaría que probablemente no aprendimos nada de los hechos tan complejos de aquel entonces.

De lo que vio ayer, ¿le parece que vamos en ese camino?

Creo que hay dos tareas pendientes post 18 de octubre. Uno, reconocer que las brechas de desigualdad, las demandas sociales, muchas de ellas siguen ahí y que todavía la política tiene que hacerse cargo de bastantes de ellas y, lo segundo, creo que faltan condenas por hacer respecto de la violencia (...). Leí también al alcalde Sichel cuando él planteaba que costaba (a las familias) llegar a fin de mes, que era difícil. Es real y nos tenemos que hacer cargo de eso porque, además, hay una situación de estrechez fiscal que no permite que uno pueda decir que lo va a solucionar todo. Por tanto, hay que, con más convicción, salir a decirle a la ciudadanía porqué uno toma ciertas decisiones. Siempre he creído que los ciudadanos entienden bastante bien cuando uno les muestra un norte claro.

De sus palabras desprendo que este gobierno está el debe en eso

Yo creo que está el debe. He tratado de ser bastante clara respecto de mi evaluación, primero, de lo que es el diseño político, y que de eso se desprende un problema de vocería y comunicacional relevante, pero no un problema de un vocero o de una vocera en particular (...). Creo que el gobierno ha tenido un problema de diseño importante y a ratos no siento, y lo digo con mucho respeto, que lo perciba como un problema, porque si lo percibiera como un problema es cosa de tiempo la solución (...) y esto lo está pagando caro el Presidente José Antonio Kast. Creo que, lamentablemente, parte del golpe de las encuestas tiene que ver con lo que hemos conversado anteriormente, esta falta de claridad de por qué se están haciendo las cosas y por qué se tienen que tomar decisiones difíciles, qué es lo bueno que va a venir después (...), y eso creo que no se ha podido expresar de buena manera.

¿Cree que el segundo piso se está imponiendo a los ministros políticos en este diseño político?

El tema del segundo piso es bien interesante. Primero, porque hay dos segundos pisos, el comunicacional y el de política pública (...), con una preponderancia bastante extraña a los diseños habituales de los gobiernos, donde el segundo piso es bastante más invisible (...). Siento que estos dos segundos pisos, que a rato también sale por la prensa que están medios enfrentados, dificultan la labor de los ministros más políticos, que deberían ser los que llevan el orden, los que deberían bajar finalmente la línea (...). Creo que el presidente tiene que tomar una decisión de su diseño, él le dio mucho poder al segundo piso por, creo, sobre sus ministros políticos y los resultados no han sido buenos. (...) La realidad está golpeando en la cara y la realidad es que no le está yendo bien o al menos la ciudadanía no lo percibe así.

Que algunos planteen ‘piñerizar’ el gobierno, el empleo, ¿no es un poquito osado de parte de RN?

Primero, cada uno en su rol. Para Renovación Nacional el presidente Sebastián Piñera es, por supuesto, su principal referente, para Chile Vamos, para Evópoli, para la UDI, qué duda cabe. Además, las políticas en materia de empleo son reconocidas por todo el mundo, el millón de empleos en el primer mandato, reactivar la economía durante la pandemia, herramientas de protección social (...) son experiencias exitosas que ojalá este gobierno las pueda mirar con detención y las pueda aplicar. Qué pena si es que el piñerizar genera molestia en el gobierno del Presidente José Antonio Kast porque yo entendí del Presidente Kast cuando ganó, cuando se juntó con la familia Piñera Morel y el reconocimiento, es más, que le hizo en su propio discurso -no una, sino varias veces- es que, primero, consideraba que había sido injusto cuando el presidente gobernó y, segundo, que le reconocía muchas cosas buenas a su gobierno.