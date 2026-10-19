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    Política

    Poduje explica sus dichos sobre parlamentarios “payasos” pero no deja conforme a Chile Vamos

    El ministro de Vivienda se contactó directamente con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, para aclarar sus críticas al Congreso. En la coalición, eso sí, insistieron con sus cuestionamientos al secretario de Estado. "Yo le recomendaría que empiece a mostrar resultados", dijo el senador Luciano Cruz-Coke.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    El ministro de Vivienda, Iván Poduje. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En los últimos cuatro días, no solo en una, sino en dos ocasiones el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha tenido que salir a pedir disculpas públicas por algunas de sus declaraciones en el foro “Conoce a tu ministro”, organizado por Icare el viernes pasado.

    Durante esa misma jornada, el secretario de Estado primero tuvo que excusarse por sus críticas contra el presidente de Argentina, Javier Milei, de quien aseguró que “está cada vez más loco”. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, publicó a través de su cuenta de X.

    Unos minutos después, el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y el propio Presidente José Antonio Kast salieron a referirse a la polémica. Esto, en medio de las críticas de algunos parlamentarios oficialistas. “Esto no se va a volver a repetir”, recalcó el Mandatario.

    Este lunes, Poduje tuvo que repetir las disculpas. Esta vez, a parlamentarios y, en particular, al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. Durante el fin de semana, el dirigente de la UDI realizó gestiones para que de forma transversal las bancadas de la corporación emitieran una carta condenando los dichos del ministro en Icare, donde -junto con criticar a Milei- aseguró que los congresistas “son unos payasos”.

    Santiago, 5 de junio de 2026. El Ministro de Vivienda Ivan Poduje asiste a la Expo Vivienda 2026 en la Estacion Mapocho. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Usted ve el Congreso y los partidos políticos están en los potreros, po. Y uno dice ‘¿por qué estamos en los potreros?’: Ley Cholito, ley del chunchul, del feriado de no sé qué cosa”, planteó en la instancia.

    En esa línea, agregó que “la gente no es tonta. Dicen: ‘Miren, van a hacer un feriado por el chunchul ahora, para que nosotros estemos contentos. Creerán que somos huevones. Esto no sirve para nada. Son unos irresponsables, son unos payasos’. Esos nos dicen“.

    Sus dichos no pasaron inadvertidos en la sede legislativa y, por lo mismo, fue Alessandri quien se desplegó para hacer llegar un reclamo formal a La Moneda. Aunque finalmente la ofensiva no se concretó debido a la falta de respaldos en los partidos oficialistas, de igual forma obligó a que Poduje volviera a pedir disculpas.

    Yo hablé con el diputado Alessandri ya. No hay ninguna molestia (…). Está todo aclarado“, aseguró a la salida de La Moneda tras asistir al noveno consejo de gabinete de la administración de Kast. Así también, explicó que sus dichos se malentendieron y que estaba narrando lo que la gente le comentaba cuando estaba en terreno.

    Las excusas, eso sí, mantuvieron las críticas de algunos en el sector, sobre todo en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), donde apuntan a que los episodios de Poduje son reiterados -por ejemplo recuerdan sus cruces con su par de Hacienda, Jorge Quiroz- y que han abierto flancos innecesarios al Ejecutivo.

    Uno de los más duros fue el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien antes de entrar al comité político ampliado en Palacio, fue consultado por las excusas del secretario de Estado. “Esto de hacer declaraciones, pedir disculpas, hacer declaraciones y volver a pedir disculpas, que es la que en general el ministro Poduje, hemos visto, no corresponde”, recalcó.

    14-09-2026 LUCIANO CRUZ COKE FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Y añadió: “Yo le recomendaría que empiece a mostrar resultados, porque la cartera de Vivienda, junto con la de Obras Públicas, es la más relevante, requiere ejecución presupuestaria eficaz, y requiere también que empecemos a ver resultados rápidos, porque genera mucho empleo. Entonces yo creo que ahí debe estar concentrado el ministro Poduje, más que hablar de Milei, más que hablar de los parlamentarios”.

    “Lo que importa es que cuando se comete un error, se enmiende y se aclare. En el caso que se me consulta, eso ya fue aclarado“, dijo, por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien reconoció que en el caso de Poduje ya han sido reiteradas las polémicas. ”Siempre se pueden hacer las cosas mejor", apuntó.

    18/08/2026 - GUILLERMO RAMIREZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Para la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), el nuevo episodio de Poduje debería ser algo a tener en consideración por parte del Mandatario: “Acá el problema lo tiene el Presidente Kast. Es complejo tener a un ministro que no entiende que para el éxito de su gestión debe mantener una buena relación con Congreso, y sobre todo cuando estamos viendo Presupuesto. No puede haber llaneros solitarios en el gabinete”.

    Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El biministro Alvarado, en tanto, respondió a las críticas contra el titular de Vivienda. “Son situaciones que no deben generarse, no deben ocurrir (...). Cuando uno es autoridad de gobierno tiene que medir sus palabras, tiene que medir sus dichos porque todo lo que uno diga en condición de autoridad tiene consecuencias. Y cuando esas consecuencias afectan al gobierno políticamente o, peor aún, afectan eventualmente la relación con un país vecino, hay que ser extremadamente cuidadoso y extremadamente responsable”, planteó.

    Más sobre:Iván PodujeLa MonedaJorge AlessandriChile VamosOficialismoEarly AccessPolítica

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