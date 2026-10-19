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    Política

    Oficialismo eleva preocupación por pérdidas del Fondo E a La Moneda y Alvarado anuncia evaluación de medidas

    Los partidos hicieron ver al gobierno que consideran necesario compensar de alguna forma los efectos de las pérdidas y que se exijan explicaciones. El ministro del Interior y vocero no descartó acciones judiciales si se identifican responsabilidades. "Con el ahorro de los chilenos no se juega”, enfatizó.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    Cristóbal Fuentes

    Los representantes de los partidos políticos llegaron inquietos a La Moneda. Este lunes por la mañana, se desarrolló el habitual comité político ampliado que reúne a ministros, dirigentes y parlamentarios del oficialismo. La cita se dio en medio de la polémica por las pérdidas del Fondo E, que acumuló una caída real del 10,4% entre enero y septiembre de 2026. Justo en momentos en que el gobierno del Presidente José Antonio Kast atraviesa su peor momento de popularidad, de acuerdo a sondeos de opinión.

    En consideración de que se trata de una materia sensible para la ciudadanía, el diálogo entre las autoridades de gobierno y los representantes de los partidos políticos giró en torno a esa materia.

    “Lo que ha ocurrido con los fondos E es gravísimo, y qué decir de las personas que están a punto de jubilar. El gobierno aquí tiene que pedir explicaciones. Ese es un tema que va a ser tratado en el comité político, por lo menos yo lo voy a plantear, que tiene que haber explicaciones”, anticipó la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, antes de la cita.

    “En esto el gobierno tiene que ser muy exigente y muy rápido en el actuar. Y, por otra parte, ver de qué manera podría haber, dentro de lo que es el sistema, alguna especie de compensación, de neteo, para las personas que hoy día están a punto de jubilar”, agregó.

    Este lunes, tras el comité político, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió al tema. “Quiero manifestar que para el gobierno el ahorro de los chilenos es sumamente importante, y más aun cuando se trata de ahorros para sus pensiones. Por lo tanto, esos ahorros hay que cuidarlos y hay que protegerlos”, dijo.

    Consultado sobre si habrá una acción judicial contra las AFP, Alvarado subrayó que “el gobierno, al asumir, se da cuenta de que hay una situación de riesgo para los ahorros y toma todas las acciones y decisiones para evitar un daño de mayor magnitud, y por eso induce y obliga a la AFP a abandonar estas posiciones de riesgo que se materializó en una pérdida menor, que lamentamos”.

    “Es una pérdida que afecta a futuros pensionados que tenían una plata como segura y que hoy día no la tienen. Y, si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación, porque, repito, con el ahorro de los chilenos no se juega”, aseguró el biministro.

    En La Moneda transmiten que la controversia por las pérdidas del fondo E debe abordarse desde el ámbito técnico y normativo, distinguiendo las responsabilidades de los organismos fiscalizadores y de las administradoras de fondos de pensiones. En esa línea, la postura del Ejecutivo apunta a que se investiguen los hechos y se determinen eventuales responsabilidades por las vías institucionales correspondientes, incluido el Congreso, sin asumir de antemano conclusiones sobre lo ocurrido.

    En el gobierno sostienen que, tras el cambio de superintendente de pensiones, se instruyó a las AFP abandonar posiciones de riesgo para evitar un daño mayor a los ahorros previsionales. Bajo esa lectura, mientras la supervisión del cumplimiento de la normativa recae en la autoridad fiscalizadora, las decisiones de inversión corresponden a las propias administradoras. Una distinción que, en La Moneda, consideran relevante para delimitar los alcances de la responsabilidad del Ejecutivo frente a la controversia.

    Con todo, en Palacio reconocen que el episodio tiene una dimensión política, dada la sensibilidad de los ahorros previsionales y que, dado el momento que atraviesa la administración de José Antonio Kast, siempre puede escalar al gobierno.

    La controversia ha generado críticas de distintos sectores políticos, lo que se ha traducido en propuestas legislativas para exigir responsabilidades a las administradoras. Por ejemplo, tras el comité, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, dijo que “nosotros en la Cámara de Diputados no solamente vamos a tener una sesión especial para hablar de este tema, yo soy partidario de que haya una comisión investigadora, que esa comisión investigadora cite a todos los actores en esta materia y tengo la impresión respecto a las personas o instituciones que tenían que fiscalizar, probablemente el que no salga bien parado de esa comisión investigadora sea el señor (Osvaldo) Macías”.

    “Es importante que la ciudadanía sepa claramente quién hizo qué y quién no hizo qué para establecer responsabilidades (...). Salió de nuestro lado (la idea de la comisión investigadora) en el sentido de adelantarle al gobierno que nuestra intención es tener una sesión especial y una comisión investigadora. Y al gobierno eso le pareció muy pertinente”, agregó el timonel.

    Por su parte, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, sostuvo: “Voy a invitar a cada una de las AFP, no solamente al gremio de las AFP, a que expliquen por qué en un fondo que es conservador, que es defensivo, donde se ponen los recursos, justamente, de aquellas personas que están por jubilar, se toman instrumentos que alargan la exposición a las tasas de interés americanas, que en vez de bajar, como se suponía, subieron, y que generaron un daño previsional”.

    “Hay que buscar una manera en la cual se genere algún tipo de compensación. Esa es mi opinión, lo he dicho reiteradamente (...). Se van a pedir las explicaciones a las asociaciones de fondos de pensiones, y por supuesto también a la superintendencia, de por qué, habiendo advertencia del Banco Central, de la superintendencia, de distintos actores de la industria, se continuó con la exposición a derivados que a mi juicio han repercutido en que los fondos hayan perdido más de lo que debieron”, añadió.

    Más sobre:PolíticaComité políticoLa MonedaPresidente KastAFPPensionesFondo E

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