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    Trama bielorrusa: Fiscalía pide audiencia para formalizar a Vivanco, Lagos y Migueles por arista Fundamenta

    De acuerdo con la solicitud de la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, la exsuprema y su expareja serán formalizados por el eventual delito de cohecho, mientras que Lagos enfrentará un cargo por soborno. Los hechos se remontan a inicios de 2023.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Juan Manuel Ojeda
    Ángela Vivanco será formalizada por arista Fundamenta. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, requirió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar audiencia para formalizar nuevamente a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a su expareja Gonzalo Migueles y al abogado Eduardo Lagos Herrera.

    La petición de la persecutora se enmarca en la denominada trama bielorrusa, aunque en esta ocasión los antecedentes que se imputarían a los implicados, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, dicen relación con la arista Fundamenta.

    Bajo esa hebra, la Fiscalía también indaga a Vivanco por supuestamente haber recibido dineros de parte de Lagos a través de Migueles, para presuntamente acelerar una resolución que destrabaría el proyecto inmobiliario.

    “Solicito se sirva disponer la realización de una audiencia en fecha próxima, a objeto de formalizar la presente investigación en contra de doña Ángela Vivanco; don Víctor Migueles; y don Eduardo Lagos Herrera; por la participación y responsabilidad que les cabe en calidad de autores de los delitos consumados de Cohecho, respecto de Vivanco y Migueles, y Soborno, respecto del imputado Lagos Herrera, ilícitos cometidos entre los meses de febrero y marzo del año 2023, en la comuna de Santiago”, se lee en la presentación de la fiscal Wittwer.

    Ante el requerimiento, eso sí, la jueza Carolina Gajardo determinó que se discuta lo expuesto en la audiencia programada para el próximo 12 de noviembre.

    Los hechos se suman a los asuntos vinculados a la millonaria disputada de Codelco con el Consorcio bielorruso Belaz Movitec. Pese a ser causas distintas, la dinámina que indaga el Ministerio Público es parecida. Es decir, los persecutores han ido tirando de los hilos para probar que Lagos, a través de Migueles, lograba favores de Vivanco para así favorecer a sus clientes. Todo esto, con pagos que habrían terminado en la cuenta de Migueles que, por ese entonces, era pareja de Vivanco y vivían juntos.

    En la carpeta investigativa de la trama bielorrusa ya hay algunos antecedentes de probables irregularidades en el caso Fundamente.

    Por ejemplo, en el marco de su declaración ante la Fiscalía, Migueles indicó lo siguiente: “Recuerdo que a principios de febrero de 2023, Eduardo Lagos me llama, debe haber sido por WhatsApp y me señala que se debe juntar urgente conmigo, que necesitaba un favor (...) Me cuenta que se trataba de la causa Fundamenta, que la causa se pondría en tabla para ser alegada. Me dice que lo más importante es que el fallo debía salir antes del 1 de marzo de 2023, ya que la empresa no iba a poder sobrevivir más allá de esa fecha, tenían créditos congelados por el tema judicial y el costo mensual por estar congelados era elevadísimo”.

    En concreto, le pidió que lo ayudara con la entonces ministra. “Me pidió que lo ayudara para que Ángela Vivanco, que estaba de presidenta de la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde se vería el caso, pudiera apurar el fallo para que saliera, como máximo, a finales de febrero”, relató ante la Fiscalía y el OS7 de Carabineros.

    Debate por cautelares

    Durante la jornada de este lunes, además, la Corte de Apelaciones de Santiago revisó las apelaciones presentadas por las defensas de Lagos y Sergio Yáber a fin de que se rebajen las medidas cautelares que cumplen.

    En el caso de Lagos, pidió que se cambie el arresto domiciliario total por firma mensual o, en su defecto, por arresto parcial. Y Yáber, por su lado, solicitó pasar de arresto domiciliario parcial a firma mensual. Ambos, en atención a que cautelares menos intensas de todas maneras garantizarían que se mantengan apegados al proceso que se sigue en contra de ellos.

    Pese a las pretensiones, la Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino, integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera y Matías De La Noi, y por el abogado integrante Felipe Barrera, rechazó por dos votos a uno ambos recursos y confirmó las medidas dictadas respecto de los imputados. 

    El ministro Mera estuvo por revocar las resoluciones y fijar medidas menos intensas.

    Más sobre:Fundamentatrama bielorrusaángela vivancoEduardo LagosGonzalo Migueles

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