Colombiana Promigas inaugura proyecto de energía renovable en Iquique: “Chile tiene una capacidad regulatoria que es un ejemplo”

Este lunes una filial de la empresa colombiana Promigas inauguró un nuevo proyecto solar y de baterías llamado Aurora, ubicado en Iquique, Región de Tarapacá, y cuya potencia instalada alcanza 221 MW.

Con 204 contenedores de baterías y 355 mil paneles solares, Aurora generará 649 GW por año, emplazada en 476 hectáreas.

Además, la firma dio a conocer que Zelestra, la empresa que adquirió en mayo por US$ 1.100 millones y que representa el brazo renovable de Promigas en Latinoamérica, se llamará ahora Krelo.

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, destacó la puesta en marcha. “Si uno saca un promedio de consumo de 187 kWh por mes, alcanza para 300 mil casas. El proyecto apunta en la dirección de lo que queremos como ministerio, potenciar las energías renovables, que una vez integradas al sistema van a poder brindarnos tarifas más convenientes”.

Krelo, desplegada en Colombia, Perú y Chile, está viendo en el país un foco importante de oportunidades de negocio y de inversión. Aurora es el primer proyecto de lo que llaman el clúster Tarapacá, el cual aguarda el avance de dos iniciativas más: Ramaditas y Pampino. El primer está a la espera de permisos en Bienes Nacionales y el segundo cuenta con su permiso ambiental aprobado, por lo que se acerca a la etapa de construcción.

El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, sostuvo sobre Chile que están “apostando por un país en el que creemos muchísimo, por su estabilidad macroeconómica, política y regulatoria. Esta es la primera inauguración de varias que queremos hacer en Chile, porque la apuesta acá es bien importante”.

Presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas.

En cuanto a las señales del gobierno sobre inversión y proyectos de energía, Rojas las califica como “muy positivas. Han permitido destrabar proyectos que estaban atascados, tienen una capacidad regulatoria que hoy es un ejemplo para Latinoamérica. Lo que han avanzado a nivel de baterías, de cómo incorporar las baterías al sistema de transmisión y al sistema de generación, es muy positivo y hoy es un ejemplo regional. No existe un desarrollo en la región como el de Chile. Es una señal muy positiva”.

“Esperamos llegar a 3.500 MW al 2030”

El CEO de Krelo, Diego Pérez, en conversación con Pulso, comenta que desde que adquirieron la firma -ya que su entrada data formalmente desde 28 de mayo de este año- Aurora es su primera puesta en marcha.

“Este es el primer proyecto que ponemos en operación, pero ya la plataforma tenía en Chile unos parques pequeños, unos PMGD. También tiene unos parques operativos en Perú que suman más de 200 MW, y tiene parques operativos en Colombia que suman más de 250 MW”, apunta.

CEO de Krelo, Diego Pérez

“Pensamos en Chile como un país que definitivamente va a mejorar la calidad de nuestro portafolio. Pondera muy bien la calidad del portafolio de la compañía en la medida en que traemos inversiones a un país con estabilidad jurídica y financiera, un país que tiene las condiciones para que invirtamos con tranquilidad y con seguridad. Por eso creemos que nuestra mayor inversión va a estar en Chile. Sobre nuestro portafolio en el futuro: hoy tenemos 1.274 MW operando, esperamos llegar a 3.500 MW al 2030. De esos 3.500 MW creemos que entre el 40% y el 50% van a estar en Chile. US$ 1.000 millones de inversión”, sostuvo Pérez.

Para el proyecto Aurora, dice el CEO de Krelo, “tenemos como clientes a Abastible y Engie. La idea es seguir trabajando y desarrollando proyectos para firmar PPA (acuerdo de compraventa de energía) de mediano y largo plazo con comercializadoras”.

Más adelante, luego del clúster de proyectos en el norte del país, pretenden desarrollar nuevas iniciativas más al centro, en la capital de Chile, Santiago “Tenemos un par de desarrollos cerca de Santiago. La primera apuesta es acá en el norte con tres proyectos. Cumplido esto, estamos viendo en nuestro pipeline de desarrollo proyectos al centro”.

¿En qué zona en particular? Porque se está generando un polo importante en Lo Aguirre, donde se prevé proyectos de data centers.

-Exacto, lo estamos mirando. La zona centro se vuelve atractiva por un tema evidente, porque está la mayor parte del consumo del país. Santiago representa una porción muy importante del sector residencial. Pero además estamos viendo con interés los posibles desarrollos en términos de data centers. Entonces, estamos trabajando en paralelo, pero para llegar a tiempo tenemos que trabajar hoy.

¿Están conversando entonces con desarrolladores de data centers?

-Estamos en la conversación. Pero un proyecto como el de hoy es simbólico y representativo porque la fase de construcción duró solo diez meses; sin embargo, un proyecto de esos, para su desarrollo, es un tiempo de tres o cuatro años. Cuando digo que estamos mirando el centro del país es porque ya estamos trabajando y desarrollando proyectos, que probablemente van a ver la luz en dos o tres años.

¿En esas conversaciones está Amazon?

-Pudiera estar. Hemos estado de manera informal hablando con los hiperescalares, y puntualmente tuvimos un acercamiento con Apple también. Pero a eso le falta no solamente regulación todavía, sino también considerar que los data centers tienen condiciones muy particulares en términos de confiabilidad.

Para ofrecer confiabilidad hay que tener sistemas redundantes, y eso está todavía en desarrollo. Lo que puedo decir es que Chile, como siempre, va un paso adelante del resto de Latinoamérica. Mientras nosotros estamos conversando en Santiago lo que está pasando con el desarrollo de la infraestructura energética y de los data centers, en Perú y Colombia tenemos todavía más camino por recorrer.

Posibilidades de negocio de gas en Chile

Hace unos tres años que Promigas está diversificando su portafolio hacia la transición energética. La firma no prevé por el momento una expansión hacia otros países, ya que su foco estará durante los próximos años en donde ya están, teniendo Chile un lugar predominante en su estrategia. En Colombia, Promigas desarrolla distintas líneas de negocio en energía, entre ellas el transporte, distribución y comercialización de gas.

Consultado por la intención de incursionar en este tipo de negocio en Chile, Rojas afirma que “en este momento estamos concentrados en los renovables, pero si hay oportunidades más adelante los miraremos”. Por su parte, Pérez detalla sobre esta línea de negocios que “si llegáramos a Chile, o eventualmente a Brasil, que es también de nuestro interés, llegaríamos en transporte y distribución, no en producción”.