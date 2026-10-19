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    Tráfico aéreo de pasajeros: septiembre rompe tendencia a la baja, pero tercer trimestre cierra con caída de 1,5%

    Aunque en septiembre el transporte de pasajeros subió por primera vez en 13 meses, el mes no logró contrarrestar el mal desempeño de julio y agosto. Con esto, el tráfico cerró un quinto trimestre consecutivo de contracciones.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    A pesar de que las Fiestas Patrias contaron con menos días libres que el año pasado, septiembre fue el mes con el mejor desempeño en lo que va del año para el tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos del país. Después de 13 meses a la baja, septiembre logró anotar un alza de 0,2% versus el mismo mes del año pasado.

    Durante el noveno mes del 2026 se contabilizó un total de 2.230.294 pasajeros que se movilizaron por los terminales aéreos del país, con un leve incremento versus septiembre del 2025. Esto significó romper una mala racha de 14 meses, de acuerdo a los datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC).

    Con esto, en los primeros nueve meses del año el total de viajeros llegó a 20.877.197.

    “Tras más de un año de contracciones, el mercado aéreo chileno muestra en septiembre una señal puntual de estabilización, sin recuperar el nivel del año 2024. Este resultado se explicó por el alza del tráfico doméstico, que compensó la nueva caída del tráfico internacional”, detalla el informe de la JAC.

    El tráfico doméstico, con un total de 1.288.851 viajeros, superó en 1,6% el registro del 2025. En cambio, el tráfico internacional cayó 1,6%, hasta los 941.443 pasajeros, con lo que el segmento cerró un séptimo mes a la baja.

    A pesar del mejor desempeño observado en septiembre, el mes no logró contrarrestar las variaciones negativas que experimentaron julio y agosto (-2,5% y -2,1%), por lo que el tercer trimestre finalizó con una merma de 1,5%. Con esto, el tráfico aéreo en los aeropuertos de Chile cayó por quinto trimestre consecutivo, desde el 3er trimestre del 2025.

    Al sumar los 9 primeros meses del año el transporte de pasajeros aéreo se redujo 1,9% versus el mismo periodo del año pasado, donde el segmento doméstico cae con más fuerza (-2,8%), mientras que el internacional se contrae 0,7%.

    Tráfico nacional

    El reporte de la JAC apunta a que “el alza del tráfico doméstico se debe al crecimiento del flujo con relación a Santiago, pues el tráfico interregional vuelve a caer en términos interanuales. Las rutas que más aportaron al resultado fueron Santiago-La Serena (que recupera su nivel de 2024), Santiago- Calama y Santiago-Copiapó”.

    “En contraste, se destaca la contribución negativa de las rutas interregionales Concepción-Calama y Concepción-Puerto Montt, además de Santiago-Valdivia, esta última afectada por una caída en la frecuencia de Latam”, añade en informe.

    Al revisar las 10 rutas más transitadas dentro del país, se observa que 8 de ellas tuvieron un desempeño favorable en septiembre. La expansión más relevante se observó en las conexiones entre Santiago con La Serena (31,4% ) y Copiapó (14,9%). Pero también mejoraron las rutas entre la capital con Temuco (6,9%), Punta Arenas (6,6%), Calama (5,7%), Concepción (3,7%), Antofagasta (3,4%) y Puerto Montt (1,6%).

    Las únicas dos rutas que redujeron su nivel en septimebre fueron Santiago-Arica (1%), y Santiago-Iquique (0,7%).

    Rutas internacionales

    “La caída del tráfico internacional se debe a un menor flujo intrarregional (-3,3%), en especial con Brasil, que registró una disminución generalizada en todas sus ciudades, principalmente Florianópolis. Por su parte, la persistente caída de la ruta con Lima también tuvo un impacto significativo en el segmento. Argentina, Panamá y Colombia permitieron compensar parcialmente la caída del tráfico intrarregional”, detalla el informe.

    Por su parte, el tráfico fuera de América Latina creció 4,2%, impulsado por Australia, España y, en menor medida, Francia y Turquía.

    A grandes rasgos, de los 5 países más populares en tráfico aéreo, 3 mostraron contracciones: Brasil (12,3%), Perú (7%) y Estados Unidos (6,4%). En tanto Argentina y Colombia incrementaron sus niveles en un 4,7% y 6,6%. Europa crece 6,3%, y Oceanía sube con fuerza un 23,7%.

    Entre las 10 rutas internacionales más transitadas, 6 cayeron, siendo la disminución más significativa la observada en Florianópolis (31,4%). Las 5 restantes tuvieron contracciones de un solo dígito: Lima (8,5%), Miami (8,3%), Río de Janeiro (7,6%), Bogotá (5,2%), y Sao Paulo (3,4%).

    En tanto, las rutas que presentaron un mejor desempeño durante este septiembre versus el mismo mes del año pasado fueron las conexiones de la capital con Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Madrid y Mendoza, que se incrementaron en 11,7%, 8,3%, 4,1% y 3,5%) respectivamente.

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