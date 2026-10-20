Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

El gobierno, a través de una vocería entregada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llamó a los residentes de las viviendas más afectadas por el aluvión del pasado 8 de octubre, en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, a evacuar preventivamente antes de las 10.00 horas de este martes, debido al riesgo asociado al nuevo sistema frontal.

Cabe señalar que el sector fue afectado a inicios de mes por un aluvión que provocó daños en viviendas, vehículos e infraestructura vial. Por lo anterior, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad con restricciones de circulación para prevenir nuevas emergencias.

Frente a lo anterior, el subsecretario Pavez, señaló que se requiere que los residentes abandonen sus viviendas, debido al riesgo de repetir un fenómeno aluvional.

“En la zona de Las Condes que hemos señalado que constituye el perímetro especial, el llamado es que las casas que fueron especialmente afectadas por el evento del 8 de octubre no tengan moradores entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta”, afirmó Pavez tras una mesa técnica en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El subsecretario agregó que “se ha dispuesto que entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta, no podrán entrar ni circular vehículos al interior de dicho perímetro”, medida coordinada por la Municipalidad de Las Condes con Carabineros y personal municipal.

El llamado a evacuar está dirigido especialmente a los residentes de las viviendas afectadas por el aluvión que se encuentran dentro del perímetro de seguridad, mientras que la prohibición de ingreso y circulación de vehículos se aplicará a toda el área delimitada.

En concreto, el perímetro comprende sectores de San Carlos de Apoquindo y se extiende desde Camino Las Flores, por avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche y Paul Harris, hasta Camino El Alba , que conecta nuevamente con Camino Las Flores.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, para este martes se esperan entre 20 y 35 milímetros de precipitaciones en la Región Metropolitana, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas en distintos sectores de la capital.

Evacuaciones preventivas en campamentos

En paralelo, Pavez confirmó que durante este martes se realizarán tres evacuaciones preventivas, coordinadas por la Delegación Presidencial Regional con los respectivos municipios.

“Hay tres evacuaciones planificadas para el día de mañana que está coordinando la delegación presidencial regional con los respectivos alcaldes”, señaló.

Las medidas comprenden el campamento Ribera del Río, en Talagante; los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, en Puente Alto; y los sectores de Huallalolen, Vaca Muerta y Ninhue, en Lo Barnechea .

Según precisó el subsecretario, las evacuaciones preventivas comenzarán a partir de las 10.00 horas del martes, en coordinación con las autoridades comunales.

En Talagante, las autoridades identificaron aproximadamente 100 viviendas expuestas al riesgo de inundaciones, debido a su cercanía con un cauce que podría aumentar su nivel producto de las precipitaciones.

Finalmente, Pavez llamó a la población a planificar sus desplazamientos y evitar traslados innecesarios durante el sistema frontal, además de solicitar comprensión ante eventuales dificultades de los trabajadores para llegar a sus empleos o regresar a sus hogares.