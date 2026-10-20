SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que se prohibirá el ingreso y la circulación de vehículos en el perímetro de seguridad hasta que se levante la alerta. Además, anunció evacuaciones preventivas desde las 10.00 horas en el campamento Ribera del Río, en Talagante; Valle Hermoso y El Sueño de Todos, en Puente Alto; y los sectores de Huallalolen, Vaca Muerta y Ninhue, en Lo Barnechea.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    16.10.2026 Calle General Blanche Limpieza de calles en Las Condes - Post aluvión Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El gobierno, a través de una vocería entregada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llamó a los residentes de las viviendas más afectadas por el aluvión del pasado 8 de octubre, en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, a evacuar preventivamente antes de las 10.00 horas de este martes, debido al riesgo asociado al nuevo sistema frontal.

    Cabe señalar que el sector fue afectado a inicios de mes por un aluvión que provocó daños en viviendas, vehículos e infraestructura vial. Por lo anterior, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad con restricciones de circulación para prevenir nuevas emergencias.

    Frente a lo anterior, el subsecretario Pavez, señaló que se requiere que los residentes abandonen sus viviendas, debido al riesgo de repetir un fenómeno aluvional.

    “En la zona de Las Condes que hemos señalado que constituye el perímetro especial, el llamado es que las casas que fueron especialmente afectadas por el evento del 8 de octubre no tengan moradores entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta”, afirmó Pavez tras una mesa técnica en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    El subsecretario agregó que “se ha dispuesto que entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta, no podrán entrar ni circular vehículos al interior de dicho perímetro”, medida coordinada por la Municipalidad de Las Condes con Carabineros y personal municipal.

    El llamado a evacuar está dirigido especialmente a los residentes de las viviendas afectadas por el aluvión que se encuentran dentro del perímetro de seguridad, mientras que la prohibición de ingreso y circulación de vehículos se aplicará a toda el área delimitada.

    En concreto, el perímetro comprende sectores de San Carlos de Apoquindo y se extiende desde Camino Las Flores, por avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche y Paul Harris, hasta Camino El Alba, que conecta nuevamente con Camino Las Flores.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, para este martes se esperan entre 20 y 35 milímetros de precipitaciones en la Región Metropolitana, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas en distintos sectores de la capital.

    Evacuaciones preventivas en campamentos

    En paralelo, Pavez confirmó que durante este martes se realizarán tres evacuaciones preventivas, coordinadas por la Delegación Presidencial Regional con los respectivos municipios.

    “Hay tres evacuaciones planificadas para el día de mañana que está coordinando la delegación presidencial regional con los respectivos alcaldes”, señaló.

    Las medidas comprenden el campamento Ribera del Río, en Talagante; los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, en Puente Alto; y los sectores de Huallalolen, Vaca Muerta y Ninhue, en Lo Barnechea.

    Según precisó el subsecretario, las evacuaciones preventivas comenzarán a partir de las 10.00 horas del martes, en coordinación con las autoridades comunales.

    En Talagante, las autoridades identificaron aproximadamente 100 viviendas expuestas al riesgo de inundaciones, debido a su cercanía con un cauce que podría aumentar su nivel producto de las precipitaciones.

    Finalmente, Pavez llamó a la población a planificar sus desplazamientos y evitar traslados innecesarios durante el sistema frontal, además de solicitar comprensión ante eventuales dificultades de los trabajadores para llegar a sus empleos o regresar a sus hogares.

    Más sobre:Sistema frontalLas CondesAluviónSenapred

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Enrique Bassaletti y 18-O: “El gobierno apoyó (a Carabineros) pero la clase política en general traicionó harto a la República”

    Lo más leído

    1.
    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    ProCultura: formalizan a Alberto Larraín y Constanza Gómez por apropiación indebida en arista Anglo American

    2.
    Cámara aprueba proyecto para agilizar expulsiones administrativas de extranjeros irregulares

    Cámara aprueba proyecto para agilizar expulsiones administrativas de extranjeros irregulares

    3.
    Operación Houston: extraditan a Chile al último imputado implicado en red de tráfico de armas desde EE.UU.

    Operación Houston: extraditan a Chile al último imputado implicado en red de tráfico de armas desde EE.UU.

    4.
    Vuelco en la Suprema: pleno no dará a conocer el veredicto de Daniel Urrutia y mantendrá el suspenso hasta fines de octubre

    Vuelco en la Suprema: pleno no dará a conocer el veredicto de Daniel Urrutia y mantendrá el suspenso hasta fines de octubre

    5.
    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga parte tras serie de postergaciones

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga parte tras serie de postergaciones

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia