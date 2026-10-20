Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba por unanimidad idea de legislar proyecto de Sala Cuna

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este martes la idea de legislar el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este derecho y modificar las condiciones que actualmente establece el Código del Trabajo.

La votación en general se realizó en una sesión destinada a continuar el estudio de la iniciativa que se construyó sobre el texto presentado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, al que posteriormente los presidentes Gabriel Boric y José Antonio Kast ingresaron indicaciones sustitutivas.

A la instancia asistieron además el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, y la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper.

El proyecto contempla equiparar el derecho a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes que cumplan las condiciones establecidas en la propuesta, junto con la creación de un fondo solidario destinado a financiar el beneficio.

El avance legislativo ocurre después de semanas de conversaciones entre los integrantes de la comisión, quienes buscaban construir un acuerdo técnico y político que permitiera reunir los respaldos necesarios para la tramitación posterior en la Sala de la Cámara.

Las gestiones adquirieron relevancia luego de que el proyecto enfrentara cambios durante su paso por el Senado, donde se reconoció a niños y niñas menores de dos años, hijos de personas trabajadoras, como titulares del derecho, mientras la iniciativa quedó sin financiamiento.

En ese escenario, el Ejecutivo debía reponer los recursos para dar viabilidad financiera a la propuesta y mantener su posición respecto de la titularidad del beneficio. Durante el trámite en el Senado, el ministro Rau había cuestionado la constitucionalidad de la modificación sobre ese punto y dejado constancia de la reserva correspondiente.

Tras la unánime votación, el presidente de la comisión, diputado José Carlos Meza (Rep.) manifestó que “este es un día esperanzador”, para luego establecer un plazo hasta el viernes 30 de octubre para presentar las indicaciones de rigor.

Junto con agradecer el apoyo parlamentario, el ministro Rau manifestó que “sabemos que falta mucho, sabemos que hay diferencias legítimas. La disposición al diálogo está de todas las partes. Nosotros vamos a trabajar en llegar con indicaciones para el fin de esta semana, para que así haya tiempo también para analizarlas por parte de cada uno de ustedes. Y agradecer la voluntad de seguir avanzando en algo tan importante para nuestro país”.

Por último, la ministra Marín se dirigió a los integrantes de la comisión, expresando que: “quiero darle las gracias a cada uno de los diputados y también de las diputadas, por pensar en la preocupación que tenemos las madres de Chile respecto al cuidado de nuestros hijos. Y eso es algo que enfrentamos cada mañana cuando vamos a trabajar, y tenemos que enfrentarnos a esa preocupación de con quién quedan nuestros hijos. Y con esa perspectiva educacional, por supuesto, que hemos reiterado muchas veces”.

Debate parlamentario

Previo a la votación, el diputado Meza destacó el trabajo realizado durante la discusión y la responsabilidad que, a su juicio, implica alcanzar un acuerdo amplio sobre las materias que siguen pendientes.

Diputado José Carlos Meza, presidente de la Comisión de Trabajo. Foto: Cámara de Diputados.

“Por lo general siempre se dice: ‘votemos nomás, en total en el Senado se arreglan los proyectos’, y nosotros vamos a terminar arreglando el proyecto que el Senado nos mandó con varias deficiencias. Eso a nosotros como comisión nos pone en una altura y en una responsabilidad mayor”, expresó.

Detalló que la instancia realizó nueve sesiones, muchas de ellas extensas, en las que escucharon a más de 30 expositores de distintas posiciones, por lo que valoró la transversalidad alcanzada en la votación en general, aunque advirtió que el desafío será mantener esa disposición durante la discusión de los aspectos más controvertidos.

“Esta unanimidad que se da hoy día nos pone una responsabilidad enorme de tratar de alcanzar el mayor de los consensos de cada uno de los nudos críticos que tiene este proyecto”, añadió Meza.

Entre los aspectos que el parlamentario oficialista valoró de la iniciativa está la eliminación de la restricción que vincula el derecho a sala cuna con la contratación de 20 o más trabajadoras en una empresa. A su juicio, el proyecto también reconoce la participación de los padres en la crianza y educación de sus hijos.

“Hay una cuestión que en lo personal me llega mucho, que este es un proyecto que le entrega el derecho a sala cuna a las trabajadoras, a los trabajadores y a los independientes. Porque reconoce también el rol que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos”, afirmó.

Meza contrastó ese reconocimiento con otras iniciativas legislativas enfocadas en sancionar a quienes incumplen sus responsabilidades parentales.

Las dudas sobre el financiamiento

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans también valoró la unanimidad de la votación, aunque recalcó que el respaldo a la idea de legislar no implica que estén resueltos los principales puntos de desacuerdo.

06 Agosto 2026 Entrevista a Gael Yeomans, Diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

“Este es un proyecto de ley que nos convoca a todos en el sentido de poder terminar con esta discriminación odiosa hacia las mujeres y en ese sentido, lógicamente, que voy a votar a favor también y me alegra que exista unanimidad en la idea de legislar en esta Comisión de Trabajo”, manifestó.

La parlamentaria precisó que las diferencias se concentran en materias específicas, entre ellas el financiamiento, el eventual uso de recursos del seguro de cesantía y el mecanismo de copago. En esa línea, dijo esperar que el Ejecutivo presente las indicaciones comprometidas por el ministro Rau hacia fines de esta semana.

“Tenemos que encontrar una fórmula donde todos cooperen. Y acá también hay una responsabilidad del mundo del gran empresariado que tiene que estar en el financiamiento de este proyecto de ley”, remarcó.

Otro de los puntos que Yeomans pidió resolver es la participación de las instituciones públicas en el mecanismo. La diputada valoró que exista apertura a incorporar a los establecimientos financiados vía transferencia de fondos (VTF), pero defendió que también se considere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y a Fundación Integra.

Según explicó, esa inclusión permitiría que el fondo contribuya a financiar la extensión de horarios y el funcionamiento durante febrero, aspectos planteados por las trabajadoras del sector.

A su juicio, habilitar a las instituciones públicas no necesariamente supondría aumentar los recursos comprometidos por Hacienda, sino permitir que el financiamiento también llegue a esa red.

La diputada del Frente Amplio también insistió en que las trabajadoras deben participar en las decisiones sobre el contenido de la reforma, en particular respecto de la estructura financiera. Según dijo, escuchar a quienes se desempeñan en el sector es parte de la construcción de un acuerdo que cuente con legitimidad social.

“En un proyecto tan importante como este necesitamos que se logre un acuerdo lo más transversal posible, que logremos que este proyecto tenga legitimidad social, para eso la voz de las trabajadoras es relevante poder escucharla”, expuso.

Asimismo, valoró la disposición del ministro Rau a mantener conversaciones con los distintos sectores, pero pidió que ese diálogo se traduzca en avances concretos sobre las materias en discusión.

“Creo que más allá de la presentación, abrirse al diálogo siempre es importante. Yo en esto saludo que el ministro sí ha tenido disposición a conversar y de hecho la misma fijación de los plazos recoge eso”, sentenció.