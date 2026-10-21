Pese a decisión del Mineduc: las comunas que mantendrán suspensión de clases este miércoles por el sistema frontal

Las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-sur del país han obligado a una serie de municipios a suspender, de forma preventiva, las clases para este miércoles 21 de octubre.

Esta jornada, el Ministerio de Educación anunció que, luego de que se mantuvieran suspendidas las actividades académicas este martes en cinco regiones -incluyendo la RM-, estas se retomarían de forma normal a partir del miércoles, salvo en establecimientos que no puedan recibir a sus alumnos producto de afectaciones por el sistema frontal.

Pese a esto, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, indicó que mantendrá para este miércoles la suspensión de clases en los establecimientos municipales y jardines infantiles de la comuna, aduciendo que la Región Metropolitana aún se mantiene en alerta roja y que se espera un nuevo pulso de lluvias para esta noche.

En el caso de Puente Alto, también se suspendieron las clases en los establecimientos municipales.

“La Corporación Municipal de Puente Alto informa a la comunidad que, debido al sistema frontal se suspenden las clases en los jardines infantiles, escuelas, liceos, hogares protectores y casas de estudio de Puente Alto para mañana miércoles 21 de octubre”, informó el municipio en sus redes sociales.

Además, agregaron que los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes beneficiados por la beca alimentaria JUNAEB.

En tanto, en San José de Maipo, también se informó la interrupción de actividades. Esto afectará puntualmente a la Escuela El Melocotón, Escuela San Alfonso, Escuela San Gabriel, Escuela Los Maitenes y Liceo Polivalente.

En la Región de Coquimbo, el municipio de Los Vilos informó que este miércoles 21 de octubre no habrá clases en todos los establecimientos educacionales de carácter municipal, incluyendo jardines infantiles.

En tanto, el Región de Valparaíso, los municipios de Quillota, La Calera y Nogales, se sumaron a la medida, con el objetivo de resguardar la seguridad de los estudiantes y las comunidades educativas.

En la Región de O’Higgins, desde la Municipalidad de Graneros informaron la suspensión de clases para este miércoles “debido al pronóstico de condiciones climáticas adversas” y para “resguardar la seguridad y bienestar de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias”.

Se informó que la misma medida, además, fue adoptada por los municipios de Machalí y Codegua, la que afectará a los establecimientos municipales de tales comunas.