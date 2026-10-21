Lluvias provocan desprendimiento de asfalto en ruta que une Pirque y Puente Alto

Las intensas precipitaciones registradas este martes en la Región Metropolitana provocaron el desprendimiento de la capa asfáltica en avenida Concha y Toro, en el límite entre Puente Alto y Pirque, lo que generó preocupación por la conectividad entre ambas comunas del sector suroriente de la capital.

El daño se produjo antes de llegar al puente San Ramón, que cruza el río Maipo, hasta donde llegaron los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y de Pirque, Jaime Escudero, para supervisar la situación.

La afectación cobra especial relevancia debido a que se trata de una de las pocas vías de acceso a Pirque. Según detalló Escudero, por el sector transitan hasta 4 mil vehículos en hora punta.

“Esto era algo que no lo teníamos presupuestado”, señaló el jefe comunal, quien explicó que las principales preocupaciones del municipio estaban relacionadas con la eventual activación de quebradas.

“Por suerte, el alcalde Toledo, de Puente Alto, tiene una capacidad bastante grande, así que gracias a él está ayudándonos porque esto le afecta casi más a Pirque que a Puente Alto”, añadió.

Escudero indicó que en Pirque cayeron casi 20 milímetros de lluvia en menos de 12 horas, aunque precisó que las quebradas de la comuna no se activaron.

En el sector afectado trabajaban equipos municipales de Puente Alto y Pirque para habilitar la ruta.

Por su parte, Toledo explicó que el daño no correspondía a un socavón ni a una afectación estructural del puente, sino al desprendimiento del pavimento.

“Lo que es también el colapso de esta vía estructurante, que finalmente se puede ver lo que cede, no es que hay un socavón ni que se caiga el puente, sino que es una capa asfáltica, por acá pasan micros, pasan camiones, etcétera, y esta vía, con una capita de asfalto, no nos aguanta”, sostuvo.

“Necesitamos una obra más grande. Nosotros vamos a hacer la pega, y vamos a dejar habilitado”, agregó respecto de las labores para recuperar el tránsito.

El alcalde de Puente Alto también señaló que las evacuaciones de campamentos habían sido la situación más compleja que enfrentó su comuna durante la jornada.

En cuanto a la reparación de la vía, afirmó que hasta ese momento no había logrado contactar a las autoridades de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Transportes y Obras Públicas, por lo que buscaría posteriormente apoyo de esas reparticiones.

Ambos alcaldes llamaron a los residentes a mantenerse informados a través de las redes sociales municipales sobre el estado de la ruta y la eventual habilitación de vías alternativas.