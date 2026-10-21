“A mí me sorprende”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona al gobierno por retorno a clases en medio de alerta roja por lluvias

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó este martes al gobierno por la decisión de reanudar las clases en la Región Metropolitana, pese a que continúa vigente la alerta roja por el sistema frontal y se mantienen perímetros de seguridad en sectores afectados por el aluvión del pasado 8 de octubre.

La crítica se produjo luego de que el Ejecutivo anunciara la normalización de las actividades escolares para este miércoles, dejando a los sostenedores la posibilidad de suspenderlas en sus respectivos establecimientos, de acuerdo con las condiciones particulares de cada recinto.

En diálogo con 24 Horas, mientras supervisaba las labores de contención en Quebrada Honda, la jefa comunal manifestó su sorpresa por la determinación y cuestionó que no existiera una mayor coordinación entre las medidas educacionales y las disposiciones de seguridad que permanecen vigentes.

“A mí me sorprende, me sorprende porque no entiendo, teniendo una alerta roja de Senapred por peligro de remoción en masa, teniendo un perímetro de seguridad decretado por el delegado presidencial, con cortes, con carabineros y con inspectores de tránsito, que se señale que hay clases para todas las comunas” , afirmó.

San Martín planteó que la decisión genera interrogantes sobre las condiciones de seguridad para los estudiantes, especialmente aquellos que residen o asisten a establecimientos ubicados dentro del perímetro de seguridad.

“Yo lo que pido y le pido al gobierno, es que cuando se tome una medida, se converse también con las otras medidas que se han tomado precisamente para cuidar la vida de las personas”, sostuvo.

La alcaldesa aseguró que se enteró del anuncio a través de una publicación en redes sociales y cuestionó la falta de certezas respecto de los riesgos que persisten en la comuna. “Si acá estamos hablando de peligro de remoción en masa, ¿ya no existe ese peligro de remoción en masa y los niños pueden volver al colegio? ¿Va a bajar la alerta de Senapred?” , preguntó.

Las Condes mantendrá las clases

Pese a sus cuestionamientos, San Martín confirmó que los establecimientos municipales de Las Condes tendrán clases este miércoles, siguiendo lo dispuesto por el Ministerio de Educación.

“Tienen clases porque el Mineduc ha dicho que hay clases”, afirmó.

Durante la entrevista, la alcaldesa fue consultada por la decisión del alcalde de La Florida, Daniel Reyes, de suspender las actividades en sus colegios municipales y jardines infantiles, haciendo uso de las atribuciones de los sostenedores.

Ante ese antecedente, San Martín insistió en que las decisiones deben adoptarse de manera coordinada con las autoridades centrales, para evitar instrucciones contradictorias entre comunas. “Uno no puede estar contradiciendo lo que dice el Ministerio de Educación”, sostuvo.

En esa línea, planteó que “si el Ministerio quiere establecer si hay clases o no, conversen con los alcaldes cuál es la realidad de cada comuna, si no es tan difícil”.

San Martín recalcó que la comuna continúa enfrentando las consecuencias del aluvión y que las autoridades deben prepararse para nuevos episodios de precipitaciones durante los próximos meses.

“Nosotros seguimos en una zona de catástrofe”, enfatizó.