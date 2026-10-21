Juan Luis Castro y remoción de Pedro Araya: “Que se alegue desconocimiento o un hecho inconsulto no es fiel a la verdad”

Fue quien, como presidente del comité del Socialismo Democrático (SD) en el Senado, ejecutó la remoción de su par de la bancada del PPD, Pedro Araya, de la presidencia de la comisión de Constitución, que fue leída como una represalia por sus acercamientos con el gobierno.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, Juan Luis Castro, también jefe de bancada del PS, defendió la acción asegurando que fue una decisión “avisada tres semanas antes a la cúpula del PPD” y que contó con la firma del senador Ricardo Celis.

¿Por qué se toma esa decisión y quiénes la tomaron?

Aquí ha venido dándose una desavenencia política de una cierta data de evolución. Cada senador tiene derecho a expresar su punto de vista pero otra cosa es hacerlo en representación de un determinado colectivo, en este caso de la bancada del Socialismo Democrático. Esta incomodidad venía dándose desde los tiempos de la megarreforma (...). Después esto se tradujo en los problemas en la agenda de seguridad, cuando también se iniciaron tratativas individuales nunca comentadas o refrendadas en el comité del SD. Hace tres semanas, en reunión de los dos presidentes, del PS Paulina Vodanovic y del PPD Raúl Soto; el subjefe del comité del SD, Ricardo Celis, vicepresidente nacional del PPD y quien habla, aquí en el Senado, se representó por parte nuestra al PPD formalmente la incomodidad creciente y acumulativa que venía dándose por el actuar solitario políticamente (de Araya). No es un problema humano, es la representación que se ve fracturada y que tiene como consecuencia la pérdida de la mayoría que ha tenido la oposición en su origen en la Comisión de Constitución (...). Eso se le dijo al PPD. Ellos dijeron que entendían esta situación y que la delegaban en el encargado del PPD en el Senado que es Ricardo Celis, para que se resolviera ahí, entendiendo que esto podía derivar en una sustitución y que (para) eso había que ver el momento más preciso.

¿Cuándo se resuelve?

Esto se fue agudizando hasta el punto de que, sin haber respuesta del PPD, el PS se reúne el domingo por la noche. Estuvimos de acuerdo en que esta situación era insostenible y que había que generar un cambio de representación. Se me pidió que conversara con Ricardo Celis, lo cual hice ayer, al punto de que él concordó esto y firmó conmigo el reemplazo, que originalmente se le había ofrecido al PPD que dispusieran, sea a través de Ricardo Celis, Loreto Carvajal o Ximena Órdenes, que cualquiera de ellos pudiera reemplazar a su correligionario Araya. Ellos no quisieron, entendiendo la medida, que esto era una situación impostergable, frente a eso fue que optamos, de mutuo de acuerdo, y le pedimos a Vlado Mirosevic que fuese quien reemplazara (a Araya) en la comisión de Constitución.

Se habla de un movimiento político brusco para las formas usuales del Senado

Parece que hay mala memoria. En mayo del 2020 el jefe del comité del PPD de la época, Guido Girardi, procedió a sustituir, abruptamente, al integrante y presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe, por Pedro Araya, para que seamos fieles a la historia. (...) Manuel José Ossandón sustituyó el nombre de Juan Castro Prieto en la comisión de Agricultura y colocó a otra persona. Esto no es raro. (...). Además, nosotros avisamos tres semanas antes a la cúpula del PPD.

¿Se le comunicó al presidente del PPD?

El lunes yo tomé contacto a primera hora con el vicepresidente del PPD y coordinador de los senadores PPD para tratar esta situación.

¿Da por hecho que Soto se tenía que enterar porque habló con Celis?

Y porque Soto designó a Celis como el encargado de resolver este tema hace tres semanas.

¿Pero Celis está de acuerdo con esto?

Lo firmó. Ustedes en el diario tienen la foto del recambio y las firmas que están ahí señaladas.

La información que tenemos es que Celis le pidió retirar la firma para conversar el tema hoy. ¿Es cierto?

Yo converso todos los días con Celis y vamos a conversar de nuevo seguramente durante la mañana. Nos interesa mantener siempre una relación fluida pero lo hecho, hecho está. Eso es lo que está ingresado formalmente (...). Así se habló con ellos.

¿Pero existió un arrepentimiento de Celis?

Yo no sé. Sé que estaba tensionado, presionado seguramente por su partido. Prefiero hablar con él personalmente más rato. Yo de lo que le hablo son de los hechos (...). Se hizo con la firma de él.

¿Esto puede escalar un conflicto al interior del SD?

No debiera. Entiendo el dolor de un momento determinado, que hay incomodidades, pero nadie puede alegar desconocimiento, que esto no se haya advertido mucho tiempo atrás, que esto es una situación impensada, imprevista o abrupta, cuando todos los actores de nuestro mundo fueron tomando conocimiento sucesivamente de las dificultades que venían dándose.

¿La remoción de Araya puede poner en juego el acuerdo administrativo para que el próximo año Alfonso De Urresti presida el Senado?

No veo por qué. Nosotros no hemos alterado en nada la correlación del balance de la oposición y el oficialismo para los cuatro años. No se ha cambiado ninguna estructura que altere ningún acuerdo previo con el oficialismo.

¿De Urresti también estuvo de acuerdo con esto?

Sí, claro. El único que manifestó reparos fue el senador (Fidel) Espinoza.

¿Descarta que el PPD salga a decir que no está de acuerdo?

Ellos están en total libertad de decir lo que estimen pertinente. No soy yo quien me voy a introducir en la dinámica de ellos, pero que se alegue desconocimiento o un hecho precipitado o inconsulto no es fiel a la verdad, porque eso siempre estuvo en el tapete y hace tres semanas, en una reunión de alto nivel de los dos presidentes de partidos, los jefes de bancada del PS y PPD, esto se trató y se estableció que era una situación delicada, que en algún momento eso tenía que derivar, eventualmente, en un reemplazo de comisión, y que esto, en el caso del PPD, quedaba radicado en la subjefatura que encabeza el senador Celis. Por nuestra parte actuamos correctamente.