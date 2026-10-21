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    Nuevas precipitaciones llegarían el jueves a la zona central: pronostican chubascos en la precordillera y cordillera

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipó que el fenómeno se desarrolla en la zona oceánica frente a Puerto Montt.

    Por 
    Roberto Martínez
    Santiago, 26 de Agosto de 2026. Paso del sistema frontal por el centro De Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Esto no para. Esta primavera está realmente siendo muy sorprendente”.

    Con estas palabras, el jefe de Difusión de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga, anticipó una nueva condición meteorológica que se desarrolla frente a Puerto Montt y que se mantiene bajo monitoreo debido a su avance hacia la zona central durante este jueves y a la posibilidad de que evolucione hasta formar una baja segregada.

    El pronóstico preliminar contemplaría chubascos, principalmente en sectores de precordillera y cordillera, aunque su trayectoria y desarrollo todavía deben ser evaluados.

    Al respecto, el meteorólogo detalló que el fenómeno se encontraba en el sector oceánico frente a la Región de Los Lagos y avanzaría rápidamente hacia el centro del país. La evolución del sistema será clave para precisar sus características y los sectores que podrían recibir precipitaciones.

    Se está monitoreando una nueva condición que se está desarrollando en el océano frente a Puerto Montt, en el sector costero, y que avanza rápidamente durante el día jueves hacia la zona central”, detalló.

    Respecto de los efectos previstos para esa jornada, el especialista apuntó a precipitaciones concentradas principalmente en zonas de mayor altitud. Sin embargo, advirtió que todavía se debe observar el comportamiento del fenómeno ante la eventual formación de una baja segregada, un tipo de sistema cuya evolución puede presentar dificultades para el pronóstico.

    “En este momento estamos pronosticando algunos chubascos, principalmente en precordillera y cordillera del día jueves. Tenemos que ver la evolución de esta condición, pues tendería a segregarse. Eso quiere decir que podría formarse una baja segregada”, explicó Zúñiga.

    Lluvias del sistema frontal comienzan a disminuir

    El seguimiento de esta nueva condición ocurre mientras el sistema frontal que afecta a la zona central continúa activo, con precipitaciones principalmente entre las regiones de Valparaíso y Maule. Durante la noche y parte de la madrugada se esperaban nuevos pulsos de lluvia, asociados a sistemas que avanzaban desde el océano.

    Los registros acumulados hasta ese momento mostraban diferencias importantes entre estaciones meteorológicas: mientras algunos sectores se acercaban a los 30 o 40 milímetros, otros contabilizaban entre cinco y seis milímetros.

    Para el centro de Santiago, Zúñiga estimó alrededor de 10 milímetros adicionales, mientras que en el sector sur de la Región Metropolitana podrían caer otros 15 milímetros.

    Pese a ello, descartó que el pronóstico contemplara precipitaciones extremas concentradas en periodos breves. Aun así, anticipó que la inestabilidad se mantendría durante el miércoles, con algunos chubascos, una vez que las lluvias más intensas comenzaran a declinar entre Coquimbo y O’Higgins hacia la madrugada.

    Más sobre:PrecipitacionesDMCArnaldo ZúñigaChubascosLluviaMeteorologíaNacional

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