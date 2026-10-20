Gobierno aprueba nueva prórroga al estado de excepción: hechos violentos en Macrozona Sur bajaron un 85% en cinco años

El principal punto que sostiene el gobierno para defender el estado de excepción en la Macrozona Sur es la progresiva baja en las cifras de eventos de violencia.

El lunes en el Congreso, el ministro de Defensa, Fernando Barros, hizo un símil de un enfermo que va mejorando, pero que aún no se puede dar de alta: “Todos los indicadores, los parámetros, indican que este paciente está cada día mejor, pero no sería responsable de parte nuestra dar por terminado el tratamiento cuando aún hay episodios de fiebre”.

Según cifras de la Subsecretaría de Seguridad Púbica, si en 2021 se registraron 1.352 hechos violentos -del 1 de enero al 11 de octubre-, en el mismo período de tiempo de este año se han producido 198 hechos violentos. En términos porcentuales se traduce en una reducción del 85,4%.

Tal como dijo el ministro Barros, desde 2021 hasta ahora las cifras han ido siempre a la baja: 860 hechos violentos en 2022, 753 en 2023, 395 en 2024 y 264 en 2025. Así las cosas, con 66 eventos menos entre 2025 y 2026, la reducción llegó al 25%.

De esos mismos números se desprende que entre el 18 de mayo de 2022 al de 11 de octubre de 2026 se han realizado 733.052 controles y ha habido 1.500 detenidos en el marco del estado de excepción en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío.

En ese mismo desglose, con cifras de Carabineros y la Policía de Investigaciones, también está el detalle por tipo de hecho. Por ejemplo, los bienes incendiados bajaron un 70% entre 2025 y 2026, y un 93% entre 2021 y 2026. El delito que más bajó fue el de usurpaciones: cayó un 17% de 2025 a 2026, y un 96% de 2021 a 2026. Por otro lado, los cortes de ruta bajaron un 75% en un año, mientras que los ataques incendiarios cayeron un 19% en el mismo tiempo. Lo que menos bajó, eso sí, fue la presencia de armas de fuego: solo un 1% en un año.

Por otro lado, según información de la PDI, los atentados reivindicados disminuyeron de 10 en 2025 a 2 en 2026 (80%) al 11 de octubre. Sin embargo, aún persisten los hechos de violencia: entre el 12 y el 16 de octubre se reportó el incendio de cuatro excavadoras en una faena forestal de Angol, que terminó sin lesionados.

“Las cifras muestran una disminución sostenida de la violencia en la Macrozona Sur. Desde 2021, los eventos violentos han caído un 85% y solo durante este año registramos una nueva reducción del 25%. Son avances importantes que reflejan el trabajo coordinado de nuestras policías, las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado, y que también demuestran la importancia de mantener el estado de excepción constitucional”, afirma la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini.

“A pesar de los avances generales, la complejidad delictual de la zona exige mantener una capacidad de respuesta permanente frente a hechos de violencia”, agrega el informe mencionando hechos recientes producidos en Collipulli y Lumaco.

“Estos antecedentes dan cuenta de la persistencia de eventos de violencia en la Macrozona Sur y refuerzan la necesidad de mantener el despliegue operativo e investigativo para responder oportunamente ante este tipo de hechos”, dice el texto.

Nueva prórroga

Este martes, el Senado aprobó con 36 votos a favor y 4 en contra la séptima prórroga de estado de excepción para la Macrozona Sur que ha impulsado este gobierno.

En la sesión estuvo presente el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el ministro José García. Tal como reseña el informe del Ejecutivo, en la sesión se advirtió que, pese a los números favorables, la violencia en el sur persiste.

“Como Ministerio de Seguridad Pública somos querellantes en numerosas causas vinculadas a estos hechos, porque no basta con prevenir los ataques, también debemos perseguir a sus responsables y evitar que queden impunes. Seguiremos trabajando con toda la fuerza del Estado para enfrentar los delitos violentos, los atentados incendiarios y los actos de carácter terrorista, con el objetivo de recuperar plenamente la seguridad y tranquilidad de las familias de la Macrozona Sur”, agregó Giannini.